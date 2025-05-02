【家庭plus．生活停看聽】請勿逼別人讓座

圖／達志影像

文／書福

請尊重坐在座位上的人，讓座的人有權決定要讓給誰。因為逼迫別人讓座，無異是一種騷擾、霸凌。

如果你坐在捷運或公車的座位上，突然有個比你年長的人衝著你破口大罵，或是在你旁邊碎碎念，逼你讓座，你會怎麼回應？

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每當我坐在座位上，我是真心願意讓出座位給「比我更需要的人」，而且我也百分之百確定，我是真的有能力能夠分辨，誰比我更需要。

年少的時候，念書的學校靠近公車發車的總站，一放學總會有位子坐，但是幾站之後，人潮馬上湧進公車裡。此時總會有一些年長的人，用老鷹般的眼神，來物色「被讓座」的對象。那種感覺很奇怪，很不舒服，很難受。

只要有人年紀比我大，就可以把我的座位拿走。那是第一次讓我覺得，「年輕有罪」，年輕會失去一些東西。

只要年長的人一直靠近我碎碎念，在我旁邊咳嗽，甚至蹲下來，我就會立刻彈跳起來，拱手讓座。或許我缺乏的，就是心理學家阿德勒點出的「被討厭的勇氣」，怕被陌生的乘客討厭，怕我不讓座，被同學、老師甚至司機不齒，怕我會被旁人認為我不懂敬老尊賢、我讓師長蒙羞、我不配接受教育……僅管那個年長的人，貌似比我更中氣十足，更身強體健。

讓座在我年少時腦海的美好畫面，是我讓位給某個行動不便的老太太，拄著拐杖、白髮蒼蒼的老先生，或是大腹便便的孕婦，但我幾乎沒有讓座給這些人的機會，更多的是心不甘、情不願地被迫讓座。

時光流逝，我已經從少不更事的少年，成為一個中年人，有一次我搭公車，突然有一個小男孩，走過來說要讓座給我，我當時有點錯愕，因為覺得自己還不到被讓座那個年紀，但是看到小男孩嘟著嘴堅持，我只好成人之美，赫然想起，那個小男孩認為我是比他需要的人，而我接受了他的禮讓，我跟他說謝謝，於是在多年之後，「讓座」這件事終於回歸美好。

如果回到從前，遇到年長而無禮的人，強要座位，我會這樣跟他說：「不是我不想讓座，而是你並非是我想禮讓的人。」

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