【藝術文化】桃園龍潭「神龍鬧鎮」 李育昇電氣黑虎爺將軍開光亮相

請設計師廖小子跨界題字「拈虎鬚大發財，摸虎毛保安康」，展現民俗信仰與當代設計語彙的結合新象。（陳安嘉攝，洄游創生提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市政府民政局、客家事務局及青年事務局與龍元宮共同策畫的「神龍鬧鎮」文化活動，本月登場。繼為妮妃雅設計巴黎文化奧運「鯤蕉聖媽：媽祖裝」後，劇服設計師暨塑神師李育昇再度跨界出手，與美術設計師廖小子合作，推出最新作品「電氣黑虎爺將軍」，昨（5）日在桃園龍元宮的「第4屆神龍鬧鎮暨黑虎爺將軍開光儀式」首度公開亮相。

李育昇受訪時表示，此次結合龍元宮廟內既有的信仰圖像，透過輕量複合媒材打造全台首尊具黑色羽翼的電氣神將「黑虎爺將軍」，融合台灣神祇美學與當代設計語彙，呈現既威嚴又親和的台味神將美學，更是全台首尊擁有黑色翅膀的黑虎爺將軍，除了轉化「如虎添翼」的意涵，更具有「財氣飛來」的寓意。

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李育昇說明，黑虎爺將軍肩、腹嵌入台灣原生種石虎圖騰，傳遞守護生態與地方孩童的雙重神能；臉部造型則保有貓科動物的柔和萌態與虎神威嚴，並以貼金掐金工藝打造「火紋虎斑」，寓意2025乙巳年木火相生、火年旺財的民俗願景。「黑虎爺將軍」為武財神座下的護法神將，也有守護兒童與庇佑財富的象徵意涵。

電氣黑虎爺將軍為李育昇「電氣神將」系列作品之一。此次更邀請知名美術設計師廖小子跨界合作，為神將胸前飄帶題字，以其獨創字體書寫「拈虎鬚大發財，摸虎毛保安康」，將民間信仰語彙轉化為富有當代辨識度的視覺設計，也讓黑虎爺將軍兼具傳統精神與新世代文化風貌，展現「藝術、信仰與設計」跨領域融合的強大生命力。李育昇說：「這不只是一尊神將，更是一種新時代信仰的提案，一種從廟宇走向設計領域的能量交會。」

「神龍鬧鎮」自2022年起發展今年邁入第4屆，為融合設計、民俗與生活策展的在地文化節慶，聚焦「信仰內容策展」、「國際藝文交流」與「地方設計響應」，將於5月18日舉行一系列文化展演與活動。詳詢「神龍鬧鎮」臉書專頁。

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