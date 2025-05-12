自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／沒有殼的螃蟹

2025/05/12 05:30

◎韓麗珠◎韓麗珠

◎韓麗珠

當人移動，踏出家門的、區域的、島和海之間的，然後是國與國之間的邊界，靈魂的厚度就會逐漸被削薄。直至當他們返回熟悉的居所，原來的土壤才會讓他們的靈魂漸漸增厚至原本的模樣。

移動的時候，我們都是螃蟹，他們將要對我們生吞活剝。但那時我們尚未洞悉詳情與細節，這是僅有的慈悲。

不過，是我們甘願奉上自己。畢竟，來到這裡是我們所要求。在預約的時間，到達山坡上的建築物門口列隊等待進入之前，我們先花了好幾個小時，填報網上申請表，然後繳交費用。

走到穿著藍色制服的工作人員前面，我們逐一被要求在長桌交出所有財物，又脫去外套。她們在我面前，把我手袋裡的物事逐一掏出，扔進一個膠籃裡。用我的口紅、記憶卡、鑰匙等，砸在我的手機上。建築物以及制服所象徵的權威容許她們這樣做。我們該慶幸她們沒有做出更過分的事，讓我們自覺更卑微低下。然後，隊伍中所有人都捧著一個膠籃，按照指示走進另一條隊伍中，任由另一批穿著制服的人，掃描我們的身體、檢查我們的籃子、訓斥或准許我們走到第三條隊伍。

窗口內的工作人員，制服沒有穿著在身上，而是在臉上――她沒有看我一眼，只是以厭惡的口氣，把我遞給她的文件扔回給我，再把我的身分證丟到鐵盆上：「這個不要了。」她要我去撿。「證件照不合格。再去拍。」她命令我。我轉身離去時，便聽到身後的怒吼：「要走另一邊。」我再次轉過頭去，只見坐在窗口內的她，高舉雙手胡亂搖晃，張大嘴巴的模樣，讓我想起年代久遠的電影《泰山》裡那頭假的巨大猩猩。

瀕臨瘋狂的情緒，就像警衛身上的棍子，那是被允許在任何時刻使用的武力，在精神上壓制他人。在那裡，每個申請者都在忍受，為了得到一個移動的許可。我必須暫時忘記自己是一個人，才能前往第四條隊伍。我在自己的臉上掛上了一個沉默而凶狠的神情，銳利地瞪視每個穿制服的人。那是最長的隊伍。我們像在囚者那樣，拿著自己的膠籃，裸呈自己的私人物件，一步一步往前。

五個窗口內，大部分都是U國職員。他們的身上和臉上，都沒有制服，因為已經不需要。整齊地排列在隊伍裡的，都是被掀去了所有鉗和殼的人，只剩下軟趴趴的虛弱肉身，再也無法構成任何危險。窗口外的人，有的在說英語，有的在說普通話，只有一把老人的聲音是帶鄉音的廣東話。

「你在1983年，在中國內地時，有沒有做過違法的事？」窗口內的人問。

「1983年……我……在內地……我想不起來。」老人囁嚅著。

窗內的男人問我，「你為何要到U國？」

我說我是作家，為了即將出版的書做書巡。我沒有說，如果不是為了工作，絕對不想踏足那裡。

「你的小說是哪一類型？」

「你難道沒有發現，我們所居住的這個城巿，甚至這個世界，其實是一部驚慄小說嗎？」我當然沒有說出來。而支吾以對的神情，必定令我看起來更像一個不擅辭令的作家。

「我妹在三藩巿開著一家書店。」就像為了安撫我那樣，男人微笑說。也有可能，這是高壓機關慣用的伎倆，在多番壓迫之下，再餵食一點甜，恩威並施，更快達到馴養的效果。

他告訴我，幾天後便會收到簽證。

我回到自己的居所，不久後，靈魂又像得到妥善照顧的多肉植物那樣肥厚了起來。或許這就是我對於移動漸漸失去興趣的原因――我不想一再面對，自己其實是沒有殼的螃蟹這個事實。●

■【沉默炸藥】隔週週一見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應