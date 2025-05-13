【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／全職或斜槓的選擇

◎周書毅

◎周書毅

要成為一位全職藝術文化工作者是非常不容易的。所謂全職：如果你是作家，能否以寫作為生，有足夠資源去生活、研究、感受、書寫，作品出版後，有願意購買的讀者。如果你是作曲家，能否純粹以作曲或音樂為生，將生命經驗轉換成充滿想像力的作品。如果你是舞者，能否好好內化自己表演者身分，從訓練到上台，每一個環節都能細心對待。如果你是藝文工作者，無論幕前幕後，你想成為一個全職工作者嗎？這會是理想還是不切實際的夢想？

當然有的，在台灣，有全職的作家、作曲家、舞者以及其他，只是比例非常少。我們的環境產業規模比較小，也還未建立足夠市場，因而文化產業雖然包括的領域廣泛，卻非每類藝文工作者都能有全職機會，更多的是斜槓工作者：一邊寫作，一邊當老師或做一個完全不相關的工作。舞者亦然，你可以選擇去咖啡廳打工，也可以跑外送平台或經營其他副業。作曲家，也不一定都能隨心創作，委託創作包括商業與純藝術，就看你如何定位自己。說到定位，你是幾歲察覺到自己決定走入這個職業的？文化、藝術做為一種職業，你想成為全職還是斜槓，哪一個好？誰也說不準。

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記得美國作曲家菲利普．葛拉斯曾經開過多年計程車，他也曾提到這份工作給予他的靈感。所以當你把時間用來斜槓其他行業時，也許還會轉換為你未來創作的動力。就怕當你不斷為生活妥協，犧牲的不只是時間，還有那寶貴的鍛鍊與思索。感受，是需要時間與空間的，如果失去了，就很難繼續在藝術世界裡，找到生命的重量。

台灣的舞蹈環境，很多人為了延長必須做出決定的時刻，選擇待在學校，透過學校資源積累經驗；甚或是「被選擇」留在學校。近十多年，許多尚未有社會經驗的舞蹈工作者，直接進入研究者身分，延後了必須面對未來的時刻。因為畢業即失業，於是選擇進入研究所，而不是更早闖入理想與夢想的門。

當然也有國中畢業就已離開台灣的，特別是芭蕾舞者，因為看見台灣環境與西方國家資源與機會的懸殊，所以出走。我想，至少那個離開的行動，是清楚的，那麼，選擇不離開的我們，清楚自己的處境與理由嗎？

台灣現在有文化部，怎樣才能改革藝文環境？能否與藝文工作者展開更多對話？畢竟未來本該是我們為下一個世代預先思考的事，甚至應該連結起教育部、經濟部，一同思考文化、藝術產業發展方向，一起琢磨下一步的方向。

回到個人，不能只隨波逐流，有時必須逆向而行，才能發現自己的潛能；也問問自己的心，為自己做出思考後的抉擇，而非他人期望的決定。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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