【藝術文化】「台灣文化in大阪」 獲認可使用世博logo 8月登場

主視覺及超Q彈角色「a-We」運用模擬圖。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本大阪關西世界博覽會4月開幕，預計持續到10月13日。台灣除由經濟部主策「TECH WORLD館」參展，另由文化部策畫一系列展演活動，將於8月在大阪市中心登場。文化部昨（15）公布活動主題，首度曝光主視覺設計，讓人驚喜的是，文化部申請到世博協會許可，所有活動宣傳，都可使用世博logo。

具文藝復興風格的大阪市中央公會堂，是日本國家指定重要文化財，文化部將在此百年古蹟展現台灣藝術家擁抱科技與藝術的對話。（文化部提供）

文化部說明，此次在大阪的台灣文化展演，是延續去年巴黎文化奧運經驗，將於8月2日至20日以「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」為主題，再度參與國際盛會。且此次以台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心名義，成功申請到2025日本國際博覽會協會（世博協會）、大阪府及大阪市政府做為本活動的後援認證，也就是說，未來在主視覺海報、各宣傳平台等，都可以使用世博logo。

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文化部同時公開主視覺設計及超Q彈角色「a-We」，視覺統籌方序中表示，「a-We」是海底板塊推擠下誕生的獨特生物，擅長彈跳、變形，還會不時發出「a-we～～a-we～～」的異世界語，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道，a-We活力滿滿、勇於挑戰，正如同台灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，始終以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性。

文化部指出，「We TAIWAN」強調台灣文化在全球重組背景下的融變能力與自信未來，以「應援未來、奇蹟之島」，回應大會主題「創造閃耀著生命光輝的未來社會」。活動涵蓋表演、展覽、文化科技、線上遊戲、聲響、電影、文學等，匯聚來自台灣與日本的38組藝術家、超過545位團隊成員，展開129場次演出，以及文化總會的兩個週末市集。

活動場地更遍及梅田新地標Grand Green Osaka「VS.」空間、大阪市中央公會堂、中之島及線上線下虛實整合4大場域，從當代展演地標到百年古蹟建築，雲端到現實，跨越時空邊界，將台灣文化魅力帶到世界眼前。

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