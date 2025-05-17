【藝週末．藝週推薦台灣歌劇】我的媽媽欠栽培─TCO劇院原創國樂台語歌劇

舞台另一端有一組操偶演員，利用偶戲特質為每個故事段落變換場景，並即時投影到舞台背景大螢幕上。（陳又維攝）

文／記者凌美雪 圖片提供／台北市立國樂團

村里媽媽們歡樂追星。（陳又維攝）

2017年開幕的「TCO 劇院」，已成為台北市立國樂團近年來最具代表性的跨界節目品牌。從2017年《李天祿的四個女人》、2019年《我的媽媽欠栽培》到2022年《蔥仔開花》，一系列原創國樂台語歌劇，每次製作都是「從無到有的全新創作」，且皆能獲得好口碑，著實不易。其中，《我的媽媽欠栽培》叫好又叫座，時隔6年再啟巡演，5月23至25日首登台北表演藝術中心大劇院；6月7至8日重返衛武營歌劇院。

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武館、宋江陣等，來自原著作者楊富閔的成長記憶。（陳又維攝）

這部改編自作家楊富閔散文的舞台作品，在歌劇美聲之外，觀眾可能會覺得，節奏有點音樂劇、很多地方聽見歌仔調。加上偶戲的畫龍點睛，可以確定的是，這樣「混血」的藝術呈現，充滿台灣味，如同北市國團長鄭立彬所說，「某個程度也象徵台灣多元文化發展、以及我們想藉由本劇重新詮釋及定義『台灣歌劇』的企圖心！」

押台語韻腳的歌詞很容易朗朗上口。（陳又維攝）

「這本書有個『特異功能』，會讓人讀著讀著，忽然想起：我媽媽的膝蓋不知道好點了沒？我那個國中死黨離婚以後日子不曉得過得如何？老家的龍眼樹開花了嗎……讓人重新關心起身邊的人，簡直像宮廟櫃架上的『善書』。」

「欠栽培媽媽」想像與夢中情人談戀愛。（陳又維攝）

庄跤歌劇 主角是大家的媽媽

知名女高音林慈音飾演電子花車團長（左），與飾演葉明珠的呂雪鳳飆唱。（張震洲攝）

編導游源鏗談到最初改編《我的媽媽欠栽培》的過程，他到大內找楊富閔，楊富閔帶著他穿越阡陌農路、街道巷弄、校園、神社、市集、祖厝，最後進到媽祖宮內，楊富閔指著光明燈上一格格祈福者名字，如數家珍：「這個是同班同學、隔壁班、親戚、老師、還有我自己……」，讓游源鏗驚嘆簡直是「媽祖婆的點名簿」。

偶的頭像與真人合體，成為瘋癲「阿鳳」的心靈投影。（陳又維攝）

游源鏗決定不要拘泥於西洋歌劇的定義，學習起書裡的「欠栽培媽媽」，讓「誠意」與「創意」先行於「定義」，於是，這齣有點像在廟口大樹下看「胡撇仔」戲樂趣的「庄跤歌劇」，讓人邊看邊笑、邊笑邊心酸酸的，很想帶媽媽一起來看戲。游源鏗說：「這齣戲不僅寫富閔的媽媽，也寫你的、我的、大家的媽媽。」

戲中的「機車」媽媽有很多隱喻，是很機車的老婆，也是沒有駕照不敢騎車出庄的阿母，但當媽媽決定考駕照，表示她已經覺悟到必須要為自己的人生走出去。（陳又維攝）

游源鏗依著原作的地緣特質，把故事背景設定在南台灣一個風頭水尾的偏鄉僻里，地名就叫做水尾里，住著一群每天都樂觀面對生活的可愛媽媽，有土生土長，也有外來新娘，周旋在各種日常瑣碎的煩惱裡，有人古錐、有人柔美、有人哀愁、有人強悍地應對著；直到有一天，里長帶來了將要土地徵收開高速公路的「好消息」，以為就要有一大筆錢可以好好「栽培子孫」了。

《我的媽媽欠栽培》2019年首演謝幕照，前方為樂團。（張震洲攝）

但這個「好消息」究竟真的每個家戶都歡迎？嫁到水尾里30年的葉明珠，丈夫楊錦鴻傳承武館熱衷宋江陣、神將團，5年前罐頭工廠遷去中國後就失業至今，恰巧楊家的武館也在土地徵收的範圍內，必須拆除，這一家人會把傳家的「記憶」換「利益」嗎？而這位「欠栽培媽媽」葉明珠，將如何發揮她有點阿Q搞笑卻堅韌不摧的「萬能」本領，帶動家裡甚至整個村里產生本質上的變化？

《我的媽媽欠栽培》2025年排練紀錄，左起導演鄭嘉音、編導游源鏗、男主角謝銘祐與湯發凱。（©陸庭緯無獨有偶工作室劇團）

人、偶同台 串接現實與奇想

舞台另一端有一組操偶演員，利用偶戲特質為每個故事段落變換場景，並即時投影到舞台背景大螢幕上。（林筱倩攝）

除了夜市叫賣、電子琴花車、宋江陣、迎神遶境等，發生在台灣「庄跤」的故事場景，戲裡有很多情境來自主角們的回憶甚至幻想，游源鏗想起與偶戲跨界合作的可能性，讓現實與幻想交織呈現。

因此，在樂團、合唱團、傳統戲曲、民謠歌手與歌劇演員之外，舞台上出現2個具體的偶演員，飾演因愛受傷而精神異常的「阿鳳」，以及「欠栽培媽媽」葉明珠的夢中情人「王適絃」；全由鄭嘉音率領的無獨有偶工作室劇團擔綱。

而這個跨界演出，並不止於舞台上的人、偶演員，在舞台另一端有一組操偶演員，利用偶戲特質，為每個故事段落變換場景，並把回憶中的人事物藉偶戲演出，即時投影在舞台背景的大螢幕上，除增添看戲的趣味，也提供相當大的互補作用。當然，偶戲的巧妙運用，也有很多是讓人莞爾的創意，比如公園裡的雲、飛翔的鳥，還有飾演外籍新娘「春英」的演員，在舞台上也能演出劈腿特技。

此外，還有讓人意外動容之處，尤其飾演在都市被男朋友拋棄而回到故鄉依靠父親照顧的「阿鳳」，每天瘋瘋癲癲只想著嫁人，穿著新娘裝在村裡亂晃，說著人們聽不明白的話。特別的是，飾演「阿鳳」的，並不是單純由操偶師操作的偶，而是真人演員與偶的頭像同體，偶頭像是一貫不變的失神詭異表情，彷彿訴說「阿鳳」胡言亂語背後隱藏的心境，非常悲傷，讓人揪心。

楊富閔也說他特愛操偶的表現，「像一個內在心靈的投影，提示我們心中皆有一座小小的庄頭」。

亮眼卡司組合 栽培子孫代代�

整體來說，這部「台灣歌劇」既無法用西方歌劇也無法用台灣傳統戲曲的角度來欣賞。負責音樂設計的作曲家顏名秀表示，除了部分使用「欠栽培媽媽」呂雪鳳的歌仔戲編腔，以其為底蘊的大量新創之外，另配合劇情加入台語流行歌、越南流行歌與北管曲牌等元素。演員們的音樂訓練背景亦不盡相同，古典、傳統戲曲、音樂劇等不同的專業養成，相互激盪出的火花，更是此劇深具吸引力的原因之一。

這或也可說明為何葉明珠一家人，會由台語歌王謝銘祐來飾演爸爸楊錦鴻，而作家兒子楊阿家，則由西洋美聲歌手湯發凱飾演，其他卡司還包括美聲歌手林慈音、李增銘、操偶師兼戲曲歌謠演員劉毓真、以及音樂劇演員程伯仁等，都是台灣一線的演唱家演員。

最後仍不免要讚嘆一下呂雪鳳的演技，不僅把楊富閔筆下的「機車」媽媽演得超自然，以前歌仔戲演騎馬時是手持「馬鞭」象徵，而在這齣戲裡，媽媽的機車則由帶有兩側手把的機車頭代替，似乎有異曲同工之妙，呂雪鳳揣摩騎機車或暫停聊天的姿態非常到位，細膩用心處處可見。

如同楊富閔所說，這戲最洗腦的一段歌詞就是「栽培子孫代代�」7個字，台語「�」意指賢能，白話簡單說，就是很棒啦！

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