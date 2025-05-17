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【藝術文化】響應518國際博物館日 全台多家館所活動登場

2025/05/17 05:30

史博館推出結合國寶與VR體感裝置的《酷獸奇航：VR重返史博》。（史博館提供）史博館推出結合國寶與VR體感裝置的《酷獸奇航：VR重返史博》。（史博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕響應2025年「518國際博物館日」，全台多家博物館將於5月17至18日推出免費入館及系列活動，包括國立歷史博物館、桃園市兒童美術館、國立台灣美術館、國立台灣文學館，將串聯推出體驗、走讀、展覽及手作等。

台文館將於5月18日親子手語說故事活動，由聾老師及手語翻譯員說台灣台語繪本《覕相揣》。（台文館提供）台文館將於5月18日親子手語說故事活動，由聾老師及手語翻譯員說台灣台語繪本《覕相揣》。（台文館提供）

國立台灣美術館推出「香映成趣：博物館&美術館的氣味對話」跨館串聯活動，結合香包製作與氣味記憶，號召觀眾走訪國美館、亞美館、科博館與立夫中醫藥博物館。國美館壓軸主題「初夏守護香包」還可兌換大禮包，搭配「打開我的珍奇箱」、「小手拉大手」等活動，鼓勵不同年齡層探索博物館在日常中的新角色。

國立歷史博物館則聚焦科技互動體驗，自5月17至6月8日推出「酷獸奇航：VR重返史博」期間限定VR活動，帶領觀眾與國寶「獸形器座」化身的「酷獸」踏上虛擬冒險。館內另有李再鈐、李奇茂及鍾桂英3檔重量級展覽，串起戰後台灣藝術史的多樣風貌。5月17、18日兩天可免票入館。

位於台南的國立台灣文學館推出主題為「Tsi Lí Kap Guá集你佮我」的系列活動，透過遊戲、手語繪本、工作坊及文學講座，打造從紙本保存到數位改編的沉浸式文學體驗。5月18日更開放《Story Breaker》等數款文學遊戲，並與中研院合作推出「流行關鍵字：文學？」線上展，讓觀眾從互動中理解文學在日常中的角色。國立台灣文學館北部據點「台灣文學基地」則規畫導覽與講座活動，走訪周邊文資景點，並探討台灣文學中性別與挑釁語言的力量。

桃園市兒童美術館則推出當代舞蹈與劇場體驗，舞者將於美術館步道上演《A Promised Land》，以身體對話回應建築語彙；另由思樂樂劇場所帶領的「陂塘未來式」親子創作工作坊，鼓勵家庭思考生態與未來。詳詢各館所官網。

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