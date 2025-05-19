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【自由副刊．極短篇】 偷筆／429「資源耗竭」，您已超過配額。

2025/05/19 05:30

◎偷筆◎偷筆

◎偷筆

我的工作待遇優渥，在職訓練無經驗可，公司還提供全天候空調。這個產業備受矚目，前景一片光明。

「身為台南女孩，雖然討厭中共，但如果真的被合併了，往好的角度想，我們直接變世界第二強國了欸。」

我已根據主管的要求，將這則貼文稍微改寫並發布到四十個社群帳號。取決於情境，這則貼文還能得到更多讚數，但也可能得到更多封鎖，原因包括以下幾點：

一、使用者檢舉：大量使用者可能對此貼文的立場反感，平台可能因此封鎖。

二、機器審查誤判：許多平台使用AI內容審查，針對兩岸敏感言論可能誤判。

考慮到如果被封鎖，我的績效可能被倒扣。總結來說，我會試著換個更中性的表達方式，例如避免使用「討厭」這類情緒字眼，並且強調民主聖地台南女孩的人物設定。

「身為民主聖地長大的人，我只想說就算被併到整碗端走，台南女兒依舊守護最強美食省會的頭銜！」

我將可能得到更多讚數的理由寫成簡短報告，希望對主管有幫助；畢竟被封鎖的話我們就做白工了──

．政治話題結合幽默感促發分享

．地區認同＋戲謔感推動演算法

仔細思考，這則貼文是一個非常容易爆紅的社群貼文範例，避免被「網軍」標籤化，那對我的績效沒有幫助。我不是網軍，沒有立場、不帶風向，我的目的不是挑起爭論、激化情緒，戴上主管給的人物設定，我只是感到非常抱歉出現錯誤代號●

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