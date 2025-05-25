自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週音樂人物】在仲夏聽見自己─曾宇謙的琴語時刻

2025/05/25 05:30

讓宇謙用琴聲帶你從德奧經典出發，穿越北歐與法國景致，最後走進盎然與壯闊詩意的高光時刻。讓宇謙用琴聲帶你從德奧經典出發，穿越北歐與法國景致，最後走進盎然與壯闊詩意的高光時刻。

文／@禛 圖片提供／MNA牛耳藝術

一位年輕樂迷滿臉欣喜地等候簽名，曾宇謙溫暖應對。一位年輕樂迷滿臉欣喜地等候簽名，曾宇謙溫暖應對。

曾宇謙走過柴可夫斯基大賽10年，2025年以全新姿態奏出成熟與自我對話的樂章。

宇謙小時候的琴盒。宇謙小時候的琴盒。

從童年初識小提琴到2015年勇奪柴可夫斯基國際音樂大賽最高獎，曾宇謙走過10年百場演出的淬鍊，2025年將進入音樂道路的嶄新階段，開啟職業生涯中最具規模的個人系列計畫，這將成為通往未來10年的藝術起點。

「這是一次極大的挑戰。我希望透過這個系列計畫，帶領聽眾走進這些作品，感受到不同風貌的音樂世界。」──曾宇謙「這是一次極大的挑戰。我希望透過這個系列計畫，帶領聽眾走進這些作品，感受到不同風貌的音樂世界。」──曾宇謙

今年夏天於6月7日台南文化中心啟航，6月8日、7月4日、7月5日接續在台北國家音樂廳登場──3套完全不重複的曲目，帶來橫跨兩世紀、貝多芬、舒伯特、舒曼等8位作曲家的經典鉅作，並在7月20日台中國家歌劇院首度與NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）攜手合作，與NSO國家交響樂團共同演繹貝多芬唯一的小提琴協奏曲。

小時候的宇謙活潑好動，每天練琴後父子會一起打撞球、聊聊天，不讓音樂變成孩子壓力的來源。小時候的宇謙活潑好動，每天練琴後父子會一起打撞球、聊聊天，不讓音樂變成孩子壓力的來源。

現在的他準備迎來第2個黃金10年，走過的每一步都是向內凝視、自我提問的旅程：「我現在是誰？如何透過音樂，讓大家知道我現在的聲音？」

曾宇謙從5歲開始學琴，啟蒙老師的鈴木教學法對他影響相當重要。曾宇謙從5歲開始學琴，啟蒙老師的鈴木教學法對他影響相當重要。

曾宇謙5歲時，學琴原本只是偶然，卻很快在旋律中找到屬於自己的節奏。學琴初期，老師運用了鈴木教學法，從耳熟能詳的民謠開始，讓學習變得像一場遊戲。「每當學會一首曲子，老師會給我貼紙或糖果，這讓我覺得學琴非常有成就感！」曾宇謙回憶道。

在柯蒂斯音樂學院畢業照。在柯蒂斯音樂學院畢業照。

與其他孩子的抗拒不同，他學琴的起點是快樂與探索。隨著訓練逐漸深入，練習時間拉長，曾宇謙也開始覺得：「這不僅僅是興趣，而是一條我願意一直走下去的路。」

曾宇謙第2個黃金10年即將展開，今年6月起展開最具挑戰的個人系列演出，一起見證他的生涯里程碑。曾宇謙第2個黃金10年即將展開，今年6月起展開最具挑戰的個人系列演出，一起見證他的生涯里程碑。

家人的無私支持：音樂夢的推手

對於首度合作的鋼琴家Orion Weiss，宇謙表示非常期待。對於首度合作的鋼琴家Orion Weiss，宇謙表示非常期待。

在曾宇謙的音樂之路上，父親的陪伴一直是關鍵所在。每天練琴後，父子會一起打撞球、聊聊天，讓音樂不再成為壓力的來源。曾宇謙感慨地說：「我很感激爸爸相信我，現在感覺到他以我為傲──那種他幫助我完成夢想，並為我感到驕傲的心情。」

曾宇謙（左）與鋼琴家Rohan De Silva近年時常合作，老拍檔合作默契十足。曾宇謙（左）與鋼琴家Rohan De Silva近年時常合作，老拍檔合作默契十足。

父親曾憲宏的陪伴從未缺席，他以有限的音樂知識為宇謙畫下簡譜陪練，父親至今仍記得，他學習五線譜的速度超乎想像，原本需要4、5年練習的內容，一年內就能熟練掌握。「那時候我真的很驚訝。」他笑著說，也更加堅定他支持兒子音樂夢想的信念。

曾宇謙（左）與指揮準．馬寇爾（Jun Märkl）首度合作，7/20於台中國家歌劇院演出貝多芬協奏曲。曾宇謙（左）與指揮準．馬寇爾（Jun Märkl）首度合作，7/20於台中國家歌劇院演出貝多芬協奏曲。

「我們家是被宇謙拉著往前走的。」曾爸爸坦言，即使家庭經濟並不富裕，當宇謙立定目標，他們也選擇全力支持。「他做到了，我們就有責任實現對孩子的承諾。」這份承諾，讓父親毅然辭去教職，陪著宇謙遠赴美國，進入柯蒂斯音樂學院，真正踏上音樂家的道路，父子倆一起度過無數練習與演出，琴音中的細膩，是他青春歲月磨練出的內斂，也蘊含著他與家人走過的愛與堅持。

6月與7月，曾宇謙將於台南和台北展開4場演奏會，表演曲目橫跨兩世紀、8位作曲家。6月與7月，曾宇謙將於台南和台北展開4場演奏會，表演曲目橫跨兩世紀、8位作曲家。

這條看似是曾宇謙一人走來的路，其實背後始終有著他無私的家人並肩同行。無論是父母無怨無悔的陪伴，還是年少時期與國內樂團和音樂家的切磋，這一切都成為他能夠站上國際舞台的重要基石。

2015年獲得柴可夫斯基大賽最高獎，一戰成名成為台灣之光。2015年獲得柴可夫斯基大賽最高獎，一戰成名成為台灣之光。

從柴可夫斯基大賽 走向真正的藝術家

回到2015年的夏天──那是曾宇謙一戰成名的時刻。當時，年僅21歲的他在第15屆柴可夫斯基國際音樂大賽中一舉奪得最高獎銀牌（金牌從缺），這個來自台灣的名字瞬間被世界記住，他演奏時沉穩優雅的背後，藏著的是對自我極高的要求與敏銳的感知。

這些關於曾宇謙的事蹟，大家都早已耳熟能詳。人們讚譽他為「台灣之光」，雖然柴可夫斯基國際音樂大賽的成功讓宇謙一躍成名，但他對此卻有著不同的看法，他說：「比賽的結果並不是決定音樂家發展的唯一因素。真正決定的，是未來的20年，如何持續成長、建立自己的聲音。」正是這份對音樂的深刻反思，成就了曾宇謙如今的音樂道路。

從那時起，他便持續在錄音、巡演與合作中尋找屬於自己的方向──而2025年，正是這段探索的高峰。

3套奏鳴曲，3種靈魂與語言 超越自我 揭示曾宇謙的「現在進行式」

2025年6月與7月，曾宇謙將於台南與台北展開4場音樂會，演出3套全然不同的曲目。由曾宇謙親自策畫，8首奏鳴曲、4首獨奏曲共計35個樂章，以布拉姆斯為核心發散選曲，再與鋼琴家奧里安．魏斯（Orion Weiss）與羅漢．德．希爾法（Rohan De Silva）分別合作。如此廣度與多樣性的曲目數量，不僅在精準詮釋與體力上對演奏者是前所未有的磨練，也需在風格轉換與情感調度之間自如轉身。

奏鳴曲系列演出也標誌曾宇謙走向藝術之路的重要里程碑。從古典晚期延伸至浪漫高峰，共同構築出一幅跨越兩世紀的壯麗音樂地景，也可以讓樂迷們一窺此刻的曾宇謙自我聲音的探問與突破；對音樂、技巧、情感的成長與蛻變。

他形容這3套曲目就像是「3種語言、3種靈魂」，既具備技巧挑戰，也要求情感深度與風格轉換的靈活度。

系列1從舒曼《A小調奏鳴曲》揭開序幕，不以華麗技巧取勝，而以情緒層層堆疊的細膩深刻，而宇謙形容舒伯特的《幻想曲》為「技術與詩意的並進」，表面看似單純，卻需要極高的情緒控制與音色細節，接著是小提琴奏鳴曲中最艱鉅卻也最豐富的貝多芬《克羅采》。

系列2則是風格最為多元的一場，「就像一場北歐與法國的交會，既融合又衝突。」，貝多芬的陽光、葛利格的戲劇張力與拉威爾《吉普賽人》炫技狂想，到華格納的《冊葉》，「是整場計畫中最fusion（融合）、風格多元與色彩變化的一場。」曾宇謙形容。

系列3從舒伯特純真旋律出發，貝多芬經典之作《春》，經過克拉拉．舒曼細膩的浪漫語言，最後走向理查．史特勞斯壯麗的音樂山巒，光影交錯，收尾燦爛。

曾宇謙坦言：「短時間內這樣的曲目安排很少見，通常巡演可能只有一或兩套曲目，這是我從未嘗試過的極大挑戰。我希望透過這個計畫帶領聽眾走進這些作品，感受到不同風貌的音樂世界。」其中既有熟悉的經典，也有未曾公開演出全新挑戰，「有些曲子我想拉很久了，現在終於有機會呈現。」曾宇謙表示。

夏日特別演出：貝多芬唯一小提琴協奏曲

除了奏鳴曲系列演出，曾宇謙將於7月20日，在台中國家歌劇院首度與NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）攜手合作，與NSO國家交響樂團共同演繹貝多芬唯一的小提琴協奏曲。

這首貝多芬《D大調小提琴協奏曲》以其結構恢宏與音準挑戰而著稱，是對音樂性和技術的雙重考驗。曾宇謙坦言：「每次演奏這首曲子，我都能發現新的想法與火花。不論是技巧還是音樂性，它都是我心中最難的一首協奏曲。」

在2025年的演出中，曾宇謙將不僅帶來多套曲目奏鳴曲演出，也將以協奏曲的形式展現他音樂表達的深度與多樣性，從獨奏到與樂團對話，從私密到宏大，這場協奏曲演出為2025年這段旅程，讓觀眾感受到他在兩種演出形式中的不同面貌。

榜樣的背後，成為年輕音樂人的光

曾宇謙曾經也是在大家的期待中、比賽的歷練下成長，在這條音樂路上前行時受到許多幫助，而現在的他也正以另一種方式發光：成為無數學琴孩子心中，那個溫暖而堅定的榜樣。

從小備受矚目，曾宇謙也深知「榜樣」不只是舞台上的成就，更是一種對後來者的責任與溫度。多年來，他在演出之餘，也積極參與音樂教育推廣與講座，希望用自身的經歷，讓學琴的孩子們明白：音樂的路不只是天賦與技巧，更是選擇與堅持。

「每個人學樂器都會遇到困難，除了不斷練習，我也會嘗試新的指法和方法，但最重要的是持之以恆，永遠相信自己可以做到。」他曾這樣鼓勵孩子們。在他眼中，10歲的孩子演奏出來的聲音，正是10歲的模樣，無需比較，也不必急於成熟。他相信，音樂是會隨著年紀與生活經驗一起長大的，而每個人，都有屬於自己當下的聲音。

這份信念，讓他成為了無數音樂夢想中的一座燈塔。無需證明什麼，只是希望透過自己的努力，讓更多年輕的音樂夢從他身上，看見一條可以走下去的路。

在樂句裡，說出此刻的自己

曾宇謙對音樂的探索從未停歇。「音樂是無國界的，它讓我與聽眾交流，傳遞我內心的情感。」在這個過程中，他學會了如何對音樂保持真誠的態度：「音樂的自然，來自於貼近自己內心的聲音──它不是為了迎合，而是從生活的感受、記憶的痕跡、某段心情中流洩出來的真誠。」當他找到自己對一首曲子的理解時，演奏便變得自然且自在。雖然這個尋找的過程需要時間，但對他來說，正是這段探索之旅，最為迷人有趣的地方。

2025，是他走過柴賽10年之後的全新篇章，如今，站在舞台上的他，正用琴弓做筆，樂句作詞，將那些生命中的故事，一一深情地訴說給我們聽，用音樂誠實地說出此刻的自己。

而這個「自己」，正以更清晰的輪廓，站在新階段的起點。

．曾宇謙小提琴奏鳴曲 系列演出

6／7（六） 台南文化中心

6／8（日） 台北國家音樂廳

7／4（五） 台北國家音樂廳

7／5（六） 台北國家音樂廳

．準．馬寇爾、曾宇謙與NSO

7／20（日） 台中國家歌劇院

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應