【藝週末．藝週音樂人物】在仲夏聽見自己─曾宇謙的琴語時刻

讓宇謙用琴聲帶你從德奧經典出發，穿越北歐與法國景致，最後走進盎然與壯闊詩意的高光時刻。

文／@禛 圖片提供／MNA牛耳藝術

一位年輕樂迷滿臉欣喜地等候簽名，曾宇謙溫暖應對。

曾宇謙走過柴可夫斯基大賽10年，2025年以全新姿態奏出成熟與自我對話的樂章。

宇謙小時候的琴盒。

從童年初識小提琴到2015年勇奪柴可夫斯基國際音樂大賽最高獎，曾宇謙走過10年百場演出的淬鍊，2025年將進入音樂道路的嶄新階段，開啟職業生涯中最具規模的個人系列計畫，這將成為通往未來10年的藝術起點。

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「這是一次極大的挑戰。我希望透過這個系列計畫，帶領聽眾走進這些作品，感受到不同風貌的音樂世界。」──曾宇謙

今年夏天於6月7日台南文化中心啟航，6月8日、7月4日、7月5日接續在台北國家音樂廳登場──3套完全不重複的曲目，帶來橫跨兩世紀、貝多芬、舒伯特、舒曼等8位作曲家的經典鉅作，並在7月20日台中國家歌劇院首度與NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）攜手合作，與NSO國家交響樂團共同演繹貝多芬唯一的小提琴協奏曲。

小時候的宇謙活潑好動，每天練琴後父子會一起打撞球、聊聊天，不讓音樂變成孩子壓力的來源。

現在的他準備迎來第2個黃金10年，走過的每一步都是向內凝視、自我提問的旅程：「我現在是誰？如何透過音樂，讓大家知道我現在的聲音？」

曾宇謙從5歲開始學琴，啟蒙老師的鈴木教學法對他影響相當重要。

曾宇謙5歲時，學琴原本只是偶然，卻很快在旋律中找到屬於自己的節奏。學琴初期，老師運用了鈴木教學法，從耳熟能詳的民謠開始，讓學習變得像一場遊戲。「每當學會一首曲子，老師會給我貼紙或糖果，這讓我覺得學琴非常有成就感！」曾宇謙回憶道。

在柯蒂斯音樂學院畢業照。

與其他孩子的抗拒不同，他學琴的起點是快樂與探索。隨著訓練逐漸深入，練習時間拉長，曾宇謙也開始覺得：「這不僅僅是興趣，而是一條我願意一直走下去的路。」

曾宇謙第2個黃金10年即將展開，今年6月起展開最具挑戰的個人系列演出，一起見證他的生涯里程碑。

家人的無私支持：音樂夢的推手

對於首度合作的鋼琴家Orion Weiss，宇謙表示非常期待。

在曾宇謙的音樂之路上，父親的陪伴一直是關鍵所在。每天練琴後，父子會一起打撞球、聊聊天，讓音樂不再成為壓力的來源。曾宇謙感慨地說：「我很感激爸爸相信我，現在感覺到他以我為傲──那種他幫助我完成夢想，並為我感到驕傲的心情。」

曾宇謙（左）與鋼琴家Rohan De Silva近年時常合作，老拍檔合作默契十足。

父親曾憲宏的陪伴從未缺席，他以有限的音樂知識為宇謙畫下簡譜陪練，父親至今仍記得，他學習五線譜的速度超乎想像，原本需要4、5年練習的內容，一年內就能熟練掌握。「那時候我真的很驚訝。」他笑著說，也更加堅定他支持兒子音樂夢想的信念。

曾宇謙（左）與指揮準．馬寇爾（Jun Märkl）首度合作，7/20於台中國家歌劇院演出貝多芬協奏曲。

「我們家是被宇謙拉著往前走的。」曾爸爸坦言，即使家庭經濟並不富裕，當宇謙立定目標，他們也選擇全力支持。「他做到了，我們就有責任實現對孩子的承諾。」這份承諾，讓父親毅然辭去教職，陪著宇謙遠赴美國，進入柯蒂斯音樂學院，真正踏上音樂家的道路，父子倆一起度過無數練習與演出，琴音中的細膩，是他青春歲月磨練出的內斂，也蘊含著他與家人走過的愛與堅持。

6月與7月，曾宇謙將於台南和台北展開4場演奏會，表演曲目橫跨兩世紀、8位作曲家。

這條看似是曾宇謙一人走來的路，其實背後始終有著他無私的家人並肩同行。無論是父母無怨無悔的陪伴，還是年少時期與國內樂團和音樂家的切磋，這一切都成為他能夠站上國際舞台的重要基石。

2015年獲得柴可夫斯基大賽最高獎，一戰成名成為台灣之光。

從柴可夫斯基大賽 走向真正的藝術家

回到2015年的夏天──那是曾宇謙一戰成名的時刻。當時，年僅21歲的他在第15屆柴可夫斯基國際音樂大賽中一舉奪得最高獎銀牌（金牌從缺），這個來自台灣的名字瞬間被世界記住，他演奏時沉穩優雅的背後，藏著的是對自我極高的要求與敏銳的感知。

這些關於曾宇謙的事蹟，大家都早已耳熟能詳。人們讚譽他為「台灣之光」，雖然柴可夫斯基國際音樂大賽的成功讓宇謙一躍成名，但他對此卻有著不同的看法，他說：「比賽的結果並不是決定音樂家發展的唯一因素。真正決定的，是未來的20年，如何持續成長、建立自己的聲音。」正是這份對音樂的深刻反思，成就了曾宇謙如今的音樂道路。

從那時起，他便持續在錄音、巡演與合作中尋找屬於自己的方向──而2025年，正是這段探索的高峰。

3套奏鳴曲，3種靈魂與語言 超越自我 揭示曾宇謙的「現在進行式」

2025年6月與7月，曾宇謙將於台南與台北展開4場音樂會，演出3套全然不同的曲目。由曾宇謙親自策畫，8首奏鳴曲、4首獨奏曲共計35個樂章，以布拉姆斯為核心發散選曲，再與鋼琴家奧里安．魏斯（Orion Weiss）與羅漢．德．希爾法（Rohan De Silva）分別合作。如此廣度與多樣性的曲目數量，不僅在精準詮釋與體力上對演奏者是前所未有的磨練，也需在風格轉換與情感調度之間自如轉身。

奏鳴曲系列演出也標誌曾宇謙走向藝術之路的重要里程碑。從古典晚期延伸至浪漫高峰，共同構築出一幅跨越兩世紀的壯麗音樂地景，也可以讓樂迷們一窺此刻的曾宇謙自我聲音的探問與突破；對音樂、技巧、情感的成長與蛻變。

他形容這3套曲目就像是「3種語言、3種靈魂」，既具備技巧挑戰，也要求情感深度與風格轉換的靈活度。

系列1從舒曼《A小調奏鳴曲》揭開序幕，不以華麗技巧取勝，而以情緒層層堆疊的細膩深刻，而宇謙形容舒伯特的《幻想曲》為「技術與詩意的並進」，表面看似單純，卻需要極高的情緒控制與音色細節，接著是小提琴奏鳴曲中最艱鉅卻也最豐富的貝多芬《克羅采》。

系列2則是風格最為多元的一場，「就像一場北歐與法國的交會，既融合又衝突。」，貝多芬的陽光、葛利格的戲劇張力與拉威爾《吉普賽人》炫技狂想，到華格納的《冊葉》，「是整場計畫中最fusion（融合）、風格多元與色彩變化的一場。」曾宇謙形容。

系列3從舒伯特純真旋律出發，貝多芬經典之作《春》，經過克拉拉．舒曼細膩的浪漫語言，最後走向理查．史特勞斯壯麗的音樂山巒，光影交錯，收尾燦爛。

曾宇謙坦言：「短時間內這樣的曲目安排很少見，通常巡演可能只有一或兩套曲目，這是我從未嘗試過的極大挑戰。我希望透過這個計畫帶領聽眾走進這些作品，感受到不同風貌的音樂世界。」其中既有熟悉的經典，也有未曾公開演出全新挑戰，「有些曲子我想拉很久了，現在終於有機會呈現。」曾宇謙表示。

夏日特別演出：貝多芬唯一小提琴協奏曲

除了奏鳴曲系列演出，曾宇謙將於7月20日，在台中國家歌劇院首度與NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）攜手合作，與NSO國家交響樂團共同演繹貝多芬唯一的小提琴協奏曲。

這首貝多芬《D大調小提琴協奏曲》以其結構恢宏與音準挑戰而著稱，是對音樂性和技術的雙重考驗。曾宇謙坦言：「每次演奏這首曲子，我都能發現新的想法與火花。不論是技巧還是音樂性，它都是我心中最難的一首協奏曲。」

在2025年的演出中，曾宇謙將不僅帶來多套曲目奏鳴曲演出，也將以協奏曲的形式展現他音樂表達的深度與多樣性，從獨奏到與樂團對話，從私密到宏大，這場協奏曲演出為2025年這段旅程，讓觀眾感受到他在兩種演出形式中的不同面貌。

榜樣的背後，成為年輕音樂人的光

曾宇謙曾經也是在大家的期待中、比賽的歷練下成長，在這條音樂路上前行時受到許多幫助，而現在的他也正以另一種方式發光：成為無數學琴孩子心中，那個溫暖而堅定的榜樣。

從小備受矚目，曾宇謙也深知「榜樣」不只是舞台上的成就，更是一種對後來者的責任與溫度。多年來，他在演出之餘，也積極參與音樂教育推廣與講座，希望用自身的經歷，讓學琴的孩子們明白：音樂的路不只是天賦與技巧，更是選擇與堅持。

「每個人學樂器都會遇到困難，除了不斷練習，我也會嘗試新的指法和方法，但最重要的是持之以恆，永遠相信自己可以做到。」他曾這樣鼓勵孩子們。在他眼中，10歲的孩子演奏出來的聲音，正是10歲的模樣，無需比較，也不必急於成熟。他相信，音樂是會隨著年紀與生活經驗一起長大的，而每個人，都有屬於自己當下的聲音。

這份信念，讓他成為了無數音樂夢想中的一座燈塔。無需證明什麼，只是希望透過自己的努力，讓更多年輕的音樂夢從他身上，看見一條可以走下去的路。

在樂句裡，說出此刻的自己

曾宇謙對音樂的探索從未停歇。「音樂是無國界的，它讓我與聽眾交流，傳遞我內心的情感。」在這個過程中，他學會了如何對音樂保持真誠的態度：「音樂的自然，來自於貼近自己內心的聲音──它不是為了迎合，而是從生活的感受、記憶的痕跡、某段心情中流洩出來的真誠。」當他找到自己對一首曲子的理解時，演奏便變得自然且自在。雖然這個尋找的過程需要時間，但對他來說，正是這段探索之旅，最為迷人有趣的地方。

2025，是他走過柴賽10年之後的全新篇章，如今，站在舞台上的他，正用琴弓做筆，樂句作詞，將那些生命中的故事，一一深情地訴說給我們聽，用音樂誠實地說出此刻的自己。

而這個「自己」，正以更清晰的輪廓，站在新階段的起點。

．曾宇謙小提琴奏鳴曲 系列演出

6／7（六） 台南文化中心

6／8（日） 台北國家音樂廳

7／4（五） 台北國家音樂廳

7／5（六） 台北國家音樂廳

．準．馬寇爾、曾宇謙與NSO

7／20（日） 台中國家歌劇院

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