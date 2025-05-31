【藝術文化】故宮南院江戶浮世之美 大展端午應景作品

歌川國貞彩印版畫〈堀切菖蒲盛開圖〉，1859，35.9x74.4cm，足立區立郷土博物館。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／嘉義報導〕西元1603年，德川幕府於江戶（今東京）建立政權，至1868年，長達265年時間被稱為江戶時代。期間因政治安定、經濟景氣，市民階層成為開創城市文化與藝術主力，江戶浮世繪留下當時美好生活的印記。故宮南院全新主題策展「江戶浮世之美」昨日登場，適逢端午連假，也應景展出一系列描繪當年日本獨特端午節習俗的畫作。

歌川國芳〈金太郎降伏野豬〉朱色版畫，19世紀，37x25.4cm，東京都立中央圖書館。（記者凌美雪攝）

相較於故宮北院去年以院藏清代歷史文書珍品策畫的「端陽時節」，此次策展可說是將視野擴大到端午節在東亞文化中的重要意義。「端午」原是指5月開端的農曆5月5日，稱為「端五」，最早源於夏、商、周的夏至節，後來在東亞文化中，端午節會在家中掛鍾馗像，用來驅邪、祈福；日本還會懸掛鯉魚旗，象徵男孩成長茁壯，反映端午與男孩節的融合，在浮世繪中，可見健壯男孩代言人金太郎展現驚人神力。

請繼續往下閱讀...

歌川廣重彩印版畫〈名所江戸百景：水道橋駿河台〉，1857，35.9x24.9cm，足立區立郷土博物館。（記者凌美雪攝）

例如此次展出的歌川廣重（1797-1858）彩印版畫〈名所江戸百景：水道橋駿河台〉，除眼前隨風飄揚的鯉魚旗外，越過神田川與水道橋，可見平坦的駿河台，在遠方背景富士山之前，仔細察看市街，還可看到鍾馗掛旗；豐原國周（1835-1900）的彩印版畫〈十二月之內 五月 日本橋之景〉，也可見畫中女子舉起一只鍾馗人形玩偶，背景飄著鯉魚旗，應是端午應景祈求男孩能如鯉魚躍龍門。

歌川國芳（1798-1861）的彩印版畫〈坂田怪童丸〉，全身通紅的肌肉小男孩，奮力抱起比自己體型大上許多的鯉魚，過人的神力，成為健康、力量與勇氣的象徵，也是家族對男孩成長的期望。歌川國芳還有一幅〈金太郎降伏野豬〉朱色版畫，肌肉男孩高舉斧頭踩踏野豬，展現除惡神力。值得一提的是，這是日本特殊的「疱瘡繪」，用於驅趕天花病魔，因紅色易褪，能完整保存者極為稀少，使此作更顯珍貴。

此外，江戶時代的人們也會在端午節以菖蒲葉泡澡，相信能保健驅邪。歌川國貞（1786-1864）的彩印版畫〈堀切菖蒲盛開圖〉，描繪江戶時代的熱門景點堀切菖蒲園，初夏時，人們盛裝賞花，十分優雅。

故宮南院表示，搭配端午節、暑假、七夕、鬼月等時節，驅邪祈願、親子同樂、妖怪傳說等主題將接力登場，每個月都有新展件現身，觀眾可依時序二刷、三刷，發現新趣味。「江戶浮世之美」展期至8月31日，詳細換展時間可詢故宮南院臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法