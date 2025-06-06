自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 雲端論壇

【自由副刊．2025台灣國際紀錄片展】 賴香吟／地景的話語 － 焦點再訪：弗柯．克普

2025/06/06 05:30

《離散與恆留》海報。（TIDF提供）《離散與恆留》海報。（TIDF提供）

◎賴香吟

《柏林─斯德丁：時光軌跡》劇照，圖為斯德丁，位於波蘭境內的西波美拉尼亞省。（TIDF提供）《柏林─斯德丁：時光軌跡》劇照，圖為斯德丁，位於波蘭境內的西波美拉尼亞省。（TIDF提供）

我第一次看到弗柯．克普（Volker Koepp，1944-）的映像時，對他全無認識，也不清楚畫面中的地景位置，但還是深受吸引。對當時如蒲公英般飄落德國，語言、文化尚有隔閡的我來說，那些地景親如朋友心靈相通，我們之間憑藉並非語言，而是經驗與沉思，地景傳達給我的甚至引領我去想像、理解片中人物的話語。

【自由副刊．2025台灣國際紀錄片展】 賴香吟／地景的話語 － 焦點再訪：弗柯．克普《離散與恆留》劇照。
（TIDF提供）

我後來才知道，我之所以對那些地景有感，是因為克普取材區域恰巧我也常去。那是布蘭登堡北部，更北與梅克倫堡相連，數萬年前冰川移動造成這一帶地勢高低起伏，麥田綿延，森林蓊蓊鬱鬱，無數大大小小湖泊與溼地。說也奇怪，我遺忘已久的童年記憶屢屢被這片未被破壞的地景喚醒，異鄉失語的孤寂也在天地間被安慰，轉為實在的內省。我常對這片大自然心懷感謝。因此，當我理解到克普與其攝影師所表現出來一種對地景幾近敬意的巡禮，很受打動。

【自由副刊．2025台灣國際紀錄片展】 賴香吟／地景的話語 － 焦點再訪：弗柯．克普《柏林─斯德丁：時光軌跡》劇照。
（TIDF提供）

所謂美，不單純指地景多麼壯觀、險奇。真要說美，那也是攝影與導演的眼睛造出來的審美，賦予寓意，如果地景有語言，克普與其攝影師是絕佳的聆聽者。在他們的作品裡，地景除了做為舞台，做為轉場，更重要的是，地景接續了人物的語言與情懷──這是克普映像最核心的力量，也是最普世的意義：生活滄桑、歡憂記憶皆有所屬之地，故事與歷史皆在大自然的胸懷。

【自由副刊．2025台灣國際紀錄片展】 賴香吟／地景的話語 － 焦點再訪：弗柯．克普《柏林─斯德丁：時光軌跡》劇照。克普總讓談話者在畫面占據很大比例，直接面對鏡頭。
（TIDF提供）

天地何其大，克普選擇的地景，絕大部分與消失的地理有關。波美拉尼亞、西里西亞、東普魯士、薩爾馬提亞，這些詞對台灣觀眾來說很陌生，不常在國際新聞或當代生活裡聽到，只在中東歐文化討論時才會被提起，而這恰恰是台灣教育背景欠缺的一塊。

篇幅有限，讓我們聚焦東普魯士與波美拉尼亞，這是波羅的海的南岸，從中世紀至二戰結束，德意志文化在此生根，舉兩個台灣讀者熟悉的例子：哲學家康德與作家鈞特．葛拉斯，皆來自這區，前者可說終生未曾離開東普魯士。二戰之後，歐洲重劃國界，東普魯士歸蘇聯管轄，波美拉尼亞大半劃入波蘭，原地德意志人依協定予以「遷移」，但實況演變為「驅逐」。上千萬德裔人口遷離家園，不僅是納粹占領區的德國人必須驅逐，就連已經在波美拉尼亞、西里西亞、東普魯士生活幾世紀的德裔人也必須離開。

這是戰後歐洲最大規模的人口移動，路途充滿飢餓、暴力、羞辱、疾病與死亡，這些與希特勒最陌生的外地人口，卻切身為希特勒的罪孽買了單。這段歷史連同戰後百萬德國婦女遭受紅軍強暴，是德國因為原罪身分難以提起、不如遺忘的兩個黑盒子。挺過遷徙流浪的倖存者後來陸續回到德國，其中逾三百萬人在東德地區定居，約占東德總人口四分之一。

明白這些地理，就會恍然大悟克普作品有其脈絡，不單只因「美」或因「故事」四處取景，他所累積拍攝的是一片遼闊幾代人遷徙與生活的土地，一個高度戲劇性的大舞台。早在1973年的短片《Gustav J.》，他就記錄過一位從東普魯士轉到東德生活的人物。東德結束後，克普拍片範圍擴大往烏克蘭、波蘭、立陶宛、加里寧格勒等地，記錄自然景觀與當地日常的同時，受訪者的境遇依舊提醒著20世紀的戰亂流離。故事有各式各樣的講法，克普的講法常以地緣關係來追溯，讓私人記憶與歷史交織。

其中比較特別的是《柏林─斯德丁：時光軌跡》（Berlin-Stettin，2009），結合了克普個人經歷與地景特色。他成長於柏林，出生在斯德丁。斯德丁在哪裡？波蘭境內的西波美拉尼亞省，這是目前少數還正式使用波美拉尼亞做為行政名稱的地區──因此讀者應該猜得到，那支被遷移、被驅逐的隊伍裡，也有克普。1945年，母親帶著他和姊姊們逃離斯德丁，他很小，不記得太多。直到他年過六十，有人因為他的紀錄片辨識出他，來信提起往事。

故事從這裡開始。他與來信者重回童年村莊，知曉母親受辱的往事。時間倒轉。鮭魚洄游。克普並非特意回顧人生，而是這個契機提醒了他，過去這些年的拍攝並非與自己的人生無關。他從斯德丁來到柏林，現在他從柏林往斯德丁拍回去。從戰後德國蘇占區的核心：卡爾霍斯特（Karlshorst），一路向北，以自己的人生經歷做為旁白，行過他喜愛的烏克馬克（Uckermark），也就是前述布蘭登堡與梅克倫堡交織起伏的一帶，他有很多時間在這兒度過，可以說，這片地景孕育了他的美感，而他也非常知道如何拍出這兒的美。

梅克倫堡的完整名稱，後頭其實還有一個字：前波美拉尼亞，這就表明了此地與斯德丁：西波美拉尼亞的緊密相連。克普在這趟旅途探訪舊朋友，訪談新對象，每個人的敘說串連起來便勾勒了這片土地的族群記憶，以及戰後那段艱難的旅程。每個人看到的當然有限，敘述也是碎片，然而，每個人物都是一個主體，克普總讓談話者在畫面占據很大比例，直接面對鏡頭。他們只是大故事裡的小光點，但這些小光點無比真實，星星般照亮歷史暗面或證明即使烏雲遮蔽無數星點依然存在著。

2023年新作《離散與恆留》（Leaving and Staying）對梅克倫堡與波美拉尼亞做了更進一步的拍攝。若說《柏林─斯德丁：時光軌跡》克普把自己當成梭錘，把故事編織起來，那麼，《離散與恆留》則以東德作家：烏韋．約翰遜（Uwe Johnson）為核心：一位和葛拉斯同樣具有波美拉尼亞背景的作家，在德語圈備受尊敬，在國際罕為人知。

片子以約翰遜的文本為線索，展開地景探索與人物訪談。這是克普拍過最像人物傳記的紀錄片，但是，又很難說它真正介紹了約翰遜，因為約翰遜是如此難以歸類、難以說明的作家。這部片表達最多是約翰遜在波美拉尼亞、在波羅的海、在烏克馬克，掌握最好是約翰遜的失根與思鄉。

他在哪裡失根？也許從生命很早的時候就開始了。少年約翰遜從波美拉尼亞被遷移到梅克倫堡，青年約翰遜是東德的文藝菁英，但他很快就與東德產生了矛盾，在西德的生活也不能說多愉快，最後他選擇生活在幾乎與誰也沒關聯的英國海濱，然而，對東德情報監控的恐懼並沒有從他的腦海裡消失。

他思的鄉又在哪兒呢？約翰遜沒有回答這類問題，他只說「自我所屬之地」、「我想在那兒寫下一部作品的地方」。克普與其說是替他做出回答，不如說是梳理他的回憶，把回憶放回所屬之地，這在克普的用語，稱做「歸屬感」。出現在這部紀錄片的作家、演員、學者、朋友、鄰居，多數與波美拉尼亞有地緣關係，也多多少少都知道約翰遜，大家一起回憶的到底是一個人物還是一整代人？我想是後者。從東德故事來看，我也覺得約翰遜的精神困境並非是單一事例，而是多數東德知識分子都理解的掙扎，約翰遜只是走了尤其極端且傷感的道路。

克普過去的作品傾向在歷史的星河裡，四處撿拾、琢磨出小小的光芒，這次，他選擇了一顆已經命名的星星，以一位作家的鄉愁撫慰整片土地的離散，克普的地景美學，至此也愈發形成一種詩歌的風格。影片最後，在距離梅克倫堡很遠的地方，一隻貓，無言而靈犀地領我們看見，作家平覆於大地的墓碑，我再一次被打動。這是人間離散，也是大自然，劇終。●

2025台灣國際紀錄片影展（TIDF）台中巡迴，時間為今日起至6月30日，詳情可上網：reurl.cc/M3oo1n。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應