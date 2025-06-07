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【藝術文化】首屆ArtIN 以藝術挹注亞灣區新能量

2025/06/07 05:30

ArtIN「戶外藝術區」有1大5小的彩色小熊軟糖立體裝置。（承億集團提供）ArtIN「戶外藝術區」有1大5小的彩色小熊軟糖立體裝置。（承億集團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年高雄春天藝術節最受觀眾矚目的節目之一「淚之女神」，將於6月15日在衛武營音樂廳登場，邀請到以〈淚光閃閃〉聞名全球的日本沖繩靈魂歌姬夏川里美，首度與高雄市國樂團一起演出，由郭哲誠指揮，同場還有榮獲沖繩民謠協會認定為「傳承歌者」的台灣三線琴演奏家曾健裕，將帶領觀眾體驗從日本到台灣、從懷舊到現代的音樂交響。

被譽為「40年才出現一次的歌手」，夏川里美過去也曾多次來台演出，在台灣擁有眾多樂迷，此次她將為台灣呈獻的曲目，除〈淚光閃閃〉，還有〈島唄〉、〈童神〉、〈蘇州夜曲〉，台灣歌謠〈伊是咱的寶貝〉、〈心肝寶貝〉及〈月亮代表我的心〉，以她獨特的嗓音演繹，帶領歌迷重溫經典溫暖的情感時刻。

同場另一位受矚目的演出者，是來自中台灣的曾健裕（Kenyu），他於1998年赴日留學，期間從沖繩風流行樂入門，進而被沖繩傳統民謠、古調深深吸引，後來榮獲沖繩民謠協會認定為「傳承歌者（唄者-うたしゃ）」。夏川里美自2008年起，每次來台演唱多指定曾健裕擔任特別來賓；此次曾健裕將呈獻他的自創作品〈彩虹〉與〈桐花〉，以及石垣島的傳統民謠〈安里屋小調〉組曲重新編曲，結合高雄市國樂團演奏。

「淚之女神」音樂會從啟售就熱賣，不到1個月票房就售罄，加開座位仍被搶購一空，目前僅剩輪椅陪同席。主辦單位高雄市愛樂文化藝術基金會表示，最新節目動態及演出者抵台與排練等相關演出花絮，可詢高雄春藝官網或粉專。

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