【家庭plus．香草隨食札記】棉花糖茶樹 自在好照顧

棉花糖茶樹花朵一年可盛開長達8個月，春末初夏是最美花季，花瓣細緻如羽，粉紫交錯。

文、圖／蔡以倫

幾年前，花市巧遇這株小灌木，名字聽來夢幻可愛──棉花糖茶樹。當時只覺得葉片細緻、枝條紅嫩帶香，兼有百里香與茶樹葉形特徵，初次印象，耐看且別致。

棉花糖茶樹是台灣園藝業者賜予的名稱。正名是百里香白千層（Melaleuca thymifolia），與澳洲茶樹、白千層有親緣關係，因葉形類似百里香葉得名。原生於澳洲東部，喜歡溫暖濕潤，土壤適應力佳。由於高度僅1至3公尺，常被應用於花園與景觀設計中，是極具園藝觀賞價值的小型白千層品種。

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我把它移植到香草園一隅，日子久了，常忘了它的存在。默默經歷寒暑旱澇，甚至幾次被雜草掩蓋，卻始終不曾枯萎凋零。最近一次除草，驚喜發現它又冒出嫩葉，還開了幾串粉紫色小花，濃郁但不招展，如晨光帶來的小確喜，溫柔卻堅定。

它的花朵一年可盛開長達8個月，春末初夏是最美花季，花瓣細緻如羽，粉紫交錯，團狀花穗讓它與白千層常見的瓶刷型白花有所區隔。可透過種子或嫩芽扦插來繁殖。

百里香白千層是一種幾乎不需照料也能安然成長的灌木，耐旱、抗寒，對土壤與水分適應力極強，病蟲害也少。除適合做為地被植物，也適合小庭園、花台，甚至大型花盆中種植。不同來源的植株還會有形態上微妙差異，展現出它對環境的適應力與多樣性。

這株小小的灌木，讓我重新體會園藝樂趣：有時，不是人為精雕細琢才能成就美好，而是容許植物以它的方式生活，反而能收穫更多感動。棉花糖茶樹，這個夢幻的名字背後，是頑強生命力與不被忽視的美。當季節轉換、風雨過後，它會用一朵朵粉紫的花，靜靜告訴你：「我還在，並且過得很好。」（作者為淡水香草街屋主人）

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