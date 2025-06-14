【藝週末．城市散步】前進苗栗獨立書店！－4之4－淺山綠

淺山綠代售、書友製作的青草液。

■淺山綠

淺山綠的大和室空間，可坐可臥。

苗栗縣苑裡鎮南勢七鄰93號

淺山綠。

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書店主人亮晶晶。

請告訴我們書店的小歷史。

淺山綠（下稱「淺」）：2020年開在苗栗苑裡的合院小書店，靠山邊，屬火炎山系，自然環境環伺，可以種很多植物，店內有五個獨立空間，每間風格迥異，看書氛圍都不同，是生活在此日積月累慢慢捏塑而成的。

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決定在苗栗開設書店的原因是？

淺：因為「苑裡」很美特地搬來的，宜居之外，也適合做自己喜歡的事。

請用一句話形容你心中的苗栗。

淺：苗栗是個各鄉鎮都各自獨立，有自主能力與特色的地方。

開設獨立書店，最重要的一件事？

淺：販賣書，推廣閱讀與自己是愛書人，三者相輔相成，才能走得深遠。

開設書店以來，最難忘的一件事？

淺：很多知名人士會默默來到，不張揚地隱蔽自己身分，靜靜坐在某個角落看書，但因為店小二有臉盲症，通常要被旁人提醒或過很久才會猛然想起這些祕密客是誰。

書店中你最喜歡的一個角落？

淺：可坐可臥的大和室空間，有挑高寬敞感，這裡躺過很多人，自然而然想躺下來休息。

請推薦書店內或苗栗當地不可錯過的伴手禮。

淺：三十多種青草製作成的青草液，可防蚊蟲咬、燒燙傷等皮膚症頭，因為苗栗偏山區有很多自然植物，滿天然的成分。是書友製作的，書店代售。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的苗栗一日遊？

淺：苗栗太大了啦，我建議的是苑裡一日遊，可以逛書店及淺山綠的鄰居：小院子的日常（日本生活陶店），花燦（自己烘豆的咖啡店），再到山腳日式宿舍群，周邊有藺草學會與藺草文化館，及農會的農產品販賣站與愛情果園摘水果，山腳街上有幾家小吃都不錯，傍晚再到出水海邊玩，看夕陽，以及心雕居吃午餐下午茶，逛逛木雕園區。

圖片提供：淺山綠。

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