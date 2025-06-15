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藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】南北大不同

2025/06/15 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

小小一個台灣，城市間卻隱藏著各種不同，這是生活在這塊土地有趣的地方……

圖／rabbit44圖／rabbit44

〈民情不同〉熱情受訪方 立判高下

文／陳薏雯（新北市）

以前在擔任電視台外景企畫期間，常常要跑遍台灣去拍攝，雖然節目從拍攝到播出，秉持互惠原則，完全沒有收費，但南北冷熱的差異，真的讓人印象深刻！

許多南部受訪者的熱情，就跟南台灣的陽光一樣溫暖人心。最讓人印象深刻的，有一次到彰化採訪種葡萄的農民，剛彎進去農場的巷子，鞭炮聲就立馬響起，農家在門口特地搭了一個棚子，上面掛了紅布條，歡迎節目的採訪，讓人受寵若驚。不只如此，後來採訪完畢，開始擺起流水席，更不用說回程後車廂塞滿了好幾箱滿滿的葡萄，表達他們的感謝。雖然那天陽光很大，在溫室裡採訪的我們，更是流汗熱到快脫水，但心情始終很開心。

但北部採訪時，除了常常遇到雨天影響拍攝外景，在聯絡受訪者時，也比較常碰到冷言冷語，除了要先解釋證明我們不是詐騙集團，接著問拍攝要花多少時間？會不會干擾他們做生意？分秒必爭的北部，更多的是衡量利弊得失，雖然理解，但說實話，每次找題材，大家可都搶著找南部呢！

〈習俗不同〉舉辦婚宴 重重難關

文／鐵公子（新竹市）

我準備娶她，規畫喜宴，她媽和我爸一度「北南戰爭」。

我爸堅持男方婚宴先，她媽硬推女方歸寧宴先。住南部一生的我爸，認為此舉會觸我婚後霉運，她媽以請示北部靈廟算命仙為由，八字匹配適合女方先宴請親友。篤信宮廟的我爸點頭答應。

北上赴女方宴的我爸，被告知倒數第三道菜，必須離別而頗有微詞。她媽以吃到雞湯便起身，代表男方會「起家厝」話術說服我爸。我爸抱怨北部餐廳菜色不澎湃，服務生聽無台語，整場喜宴如入異國，坐立不安。

輪回南部辦男方喜宴，我爸申請宅前封街辦桌，她媽以衛生為由，建議我爸找室內餐廳或場地。吃慣路邊辦桌喜酒的我爸，承諾會搭帳篷，會掛不怕熱天的吊扇，說服她媽。

我爸私下說，一桌幾千元的南部辦桌菜，比破萬元的北部餐廳菜豐盛。南部烏魚子、龍蝦切大塊，每人吃好幾塊。北部每人分薄薄的一片，幾乎忘了吃過。我爸自豪，花錢請電子花車，清涼女郎載歌載舞，賓客連番上台唱KTV，虧北部宴重播照片很無聊。

〈口音不同〉都是台語 講法各異

文／莊曉明（台北市）

台灣看似不大，但光從講台語的口音、說法，大概就可以判定你是哪裡人？

我出生府城台南，但婆家是新竹人。有一回，公公提醒我：「冰箱內的『偏拋』已經吃完了，需要再買。」語畢，完全不知道他在講什麼，雞同鴨講老半天，才搞清楚原來新竹人所講的「偏拋」是指「愛玉」，而從小我們家習慣稱呼「子仔」，也有聽過「薁蕘」講法，就是沒聽過「偏拋」啊！

我念大學時住宿，有一位室友來自宜蘭，宜蘭腔的台語獨樹一格，但是宜蘭人的台語說法也是自成一格。我說「洗澡」的台語是「洗身軀」，她居然說「洗魂軀」；去冰店吃冰時，我說「食冰」，她說「食霜仔」，完全顛覆我的想像。

我在南部長大，因此講「番茄」的台語都習慣稱做「柑仔蜜」，去菜市場買菜時，老闆娘一聽到我的說法，馬上就認出我是下港人，她說北部都直接念做「thoo-má-tooh」，難得有南部鄉親來買，最後又多送我兩把蔥，可謂「人不親土親」啊！

〈交通不同〉車都一樣 心情卻兩樣

文／古家榕（基隆市）

因丈夫工作之故，曾短暫待過3年高雄，最難忘的是「人車一體」的特色──上班騎機車、逛夜市騎機車、甚至一大早到巷口買早點，幾百公尺的距離，依然要騎機車。機車之於當地人，彷彿已是半永久配件，即使哪天不幸離婚了，去戶政事務所還是邊哭邊騎機車。

這份對機車的倚賴，多少跟大眾運輸不甚發達有關。別說高雄人了，我南下第二年，也從用腳讀地理的原始人，為孩子進化成開車闖天下的駕駛人。不得不說，高雄是個新手友善的城市，步調優閒、氣氛悠哉，更不乏兩輛車無預警減速並行閒聊的荒誕。當你發現自己的車並非路上最失控的那台，確實會心生奇異的安全感。

北返後初次開車，驚覺連機車都嫌棄得按我喇叭，遂將駕照封印在濁水溪以南，重新融入大眾運輸的動脈。終於，我回到了習以為常的便捷和效率，偶爾仍會想念當時「一把鑰匙，四處逍遙」的任性，以及那份慢慢來、出差錯也沒關係，對人的彈性和餘裕。

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