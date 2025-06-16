自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．我和我的行李箱．7之6】 黃麗群／登機箱是最好的

2025/06/16 05:30

圖◎倪韶圖◎倪韶

◎黃麗群 圖◎倪韶

不知道你怎麼整理行李。若問我的話，我很少以整塊時間完成這項作業，箱子在出門前總是提早好幾日開口在地，走過來，順手往裡丟點東西，接著轉頭忙別的事情，過一陣子，走過去，順手往裡丟點東西，接著轉頭忙別的事情，好像一口一口撕開軟麵包般的生活，剝碎餵給公園的鴿子與牠們的飛。或者像臨時成立的許願池，投入一盒隱形眼鏡，投入兩捲襪子，投入三天藥丸，投入四季的服裝⋯⋯最後，一個願望實現了。同時池中女神冉冉升起，提著金行李箱與銀行李箱問，你的是哪一個？

我並不打算佔女神的便宜，我確實很愛用一只銀色的登機箱，對開式，標準尺寸，外殼軟中帶硬，稍有鼓脹的餘地，內附一層灰色活動網狀隔板，用了十幾年。在我看來，登機箱是最好的，於輕便的一、兩天小出行非常完美，對付長旅程既能收束在大箱裡也能獨立擴充，別小看這裡的擴充兩個字，有時你會很意外：不過是長寬高加起來一百公分出頭的空間，就能解決各種尾大不掉的負擔、風險與不自在。我不是說謀殺案。

登機箱好在讓一切還有救。比方說，我一定在其中放一盒備份隱形眼鏡與一支備份眼鏡（以防託運行李出問題）；準備一些常備藥（來自於班機取消長時滯留機場的經驗）；夾層裡有幾枚乾淨夾鏈袋與部分備用現金。化妝包與小瓶香水若塞在肩背包，太蠢重了，丟進去。如果必須帶筆電上路當然也是放這裡最好。還有最後在免稅店（或者，羽田機場出境登機門附近那個7-11！），難抑惆悵亂買一通，也統統塞進來，可免大袋小袋狼狽不堪，很多事情細想一想，會發現根本沒必要下意識嘿呦嘿呦全都用扛的，最後還能買杯咖啡捏在手上，雖然通常不是很好喝，也喝不完，還很貴，但就是想買。不過最重要還是每次旅行尾聲，我會將各種嬌滴滴的、可不能弄丟的、捨不得離開眼前的路上斬獲全部歸納其中，貼身拉著上機，為此我漸漸磨練出俄羅斯方塊或者俄羅斯娃娃似的規整工夫（俄羅斯怎麼回事？），沒有一件內容難為橫豎，沒有一處畸角枉自虛無，若隨機遇到入關抽查，一口氣打開來，可真是抬頭挺胸。

說起來，箱型的空間格式帶來的感受，及其延伸而成的意識，與不規則且彷彿具有生物表情的軟質背包或提袋的確很不同，網路上有個相當古早的杜象訪談影片，他說當年製作《旅行箱裡的盒子》（Boîte-en-valise）系列時，一開始想到的媒材形式其實是書本，但他發現自己不太喜歡這個主意，最後選擇手提旅行箱。箱的直線與直角保證了一種更接近建築的想像，而建築又保證了家居或屋宇的想像，因此不管打包一事如今多熟練，每次都還是不免一呆：濃縮了所有必要性之後，這就是一份日常生活的全部蒸餾物嗎？浮生的泡沫未免也太多了。租屋廣告喜歡說「一卡皮箱即可入住」以彰顯設施與設想的完備，或提供一種人生的輕鬆，但我也感覺這說法流離不安，彷彿有個畫面，各種人形帶著行李箱在各種中空之間奔走不停，燈火明暗起落，但真正的「住」根本不在那些中空裡，真正的「住」只在那個不超過兩百公升的行李箱裡，你在那裡面化整為零。真的沒有在說謀殺案！

高飛遠走或者換物移星的願望在滾動，滿腹卻是蒸餾又蒸餾的舊生活，將它拉出儲藏室的那一刻，明明還沒出發卻也已經出發，將它拉進新地點的那一天，為了拋棄日常必須複製日常，行李箱是有一些古怪的情緒。某次一個評審場合，（有點費力地）對聽席嘗試說明個人的審美意見時，忽然想到了它。我解釋短篇小說對寫作的苛求與難為之處，有時很像行李箱的尺寸與限重，幾乎沒有不去測度或毋需羈縻的揮霍空間，最適合的元件最好能安置在最適合的位置，而位置與位置之間，又最好有不露白的因果或協同關係，未必天衣無縫，但是互相效力，形成一種具有「可行性」的整備狀態，而這個整備狀態裡充滿關於遠方的猜想。

行李箱做為個人儲存生命力與生活想像的最小單位，並因而閃耀於故事中的短篇小說，此時也想起兩篇。一篇是吉行淳之介〈輕脆的骨頭〉：妓女君子死後，留下一口手提箱，裝滿包裝完整的全新家居用品，打蛋器或木湯匙這類廚房小物最多，人們頗不解。只有熟客大川心知肚明，君子總在他留宿次日邀請他一起去百貨公司，她會自掏腰包買樣便宜的小東西，冷眼旁觀的大川明確意識到她既不是為了他而買，也不是為了任何人而買，而是為了「把夢想拉近身邊」。

另一篇來自活躍於大正時期的鷹野つぎ，鷹野つぎ一輩子苦於肺疾，五十幾年的生涯有二十年在養病，她的短篇小說〈草藪〉說了這樣的故事：敘事者山野女士在醫院靜養，幾日後，鄰床住進一位名為豐子的少女。豐子帶著塞滿衣物的大行李箱，還有裝著冬衣、披肩與夾克的包袱，三、四雙木屐與草屐。還有洋傘。還有一盒盒的梳妝用品。眾人十分驚訝：「行李可真不少呢！」送豐子入院的長兄溫柔地解釋，季節變化很快，一次帶齊就不必陸續寄送了，豐子則笑著說，「我所有東西都在這裡了呢！」長兄聽了，回答：「也不是這麼回事啦。若是有和服腰帶或家紋和服什麼的，自然會替你保管到出院。」旁人覺得這段對話很費解，只能報以微笑。

這個以物件之煥然集合與家常對話布置出明亮氣氛的小段旋即剝落，露出支離的內部骨相，豐子的手足大概早就做出將她棄置醫院的決定，父母都已逝世，兩名兄長各自成立家庭，因為懷疑妹妹的腸疾有傳染性，將一切用品統統送來醫院，但如果是有價值的貴重服飾就不同了。反正也沒有。很快他們不再來探望豐子，病況也相當不樂觀，醫院多次通知家屬豐子需要陪病者，兩家總是裝聾作啞。最後是二哥的妻子勉強來到醫院，懾於醫院的權威與強硬態度，終於為她請了一名看護。敘事者山野描述，「即使是十分明白持家不易的我，看見她二嫂身上那不知真假的秋草圖樣和服腰帶，還是一肚子火。」故事結束在初秋的夜裡，豐子對著也僅是照顧了她一個月的看護說：「阿姨，如果我死了，我全部東西都留給妳。」對方痛哭失聲。

兩篇小說都不曾交代遺物最終的下落。作者彷彿在遞交給讀者的、小說的行李箱中，刻意抽出那件「以防萬一」的厚重鋪棉外套，因此，出現了並非冰凍但是難以忽略的涼意。

日文的行李通常寫做「荷物」，有時很傳神，先學中文再學日文漢字詞彙的人，多半能直覺地意識到它負擔的那一面，二、三十歲時我也常在行李箱裡塞進各式各樣的「以防萬一」，後來想明白，萬一是很難防的，若讓你防得到，那它一開始也不配叫做「萬一」了。現在出門，東西愈收愈少，戒指也只攜帶金色銀色各一枚，要說是活得精煉了，我看未必，或許只因情感與力氣大幅地黜落，不過一時不是很想面對。

所以，回頭來講個好笑的故事吧。真實事件。友人習慣將行李全都託運，空著手上飛機，確實很瀟灑。但某次在國外被攔住，地勤甚至通知了航警部門，在凝重的圍觀之下他們搜索出那團被鎖定的可疑物品，雖然大家馬上鬆一口氣，笑出來，還是盡責地一一確認完成——一一確認是什麼意思？因為那是只橢圓形的漂亮手工玻璃瓶，為了提防碰撞重壓，朋友聰明地用上所有襪子（且恐怕都是穿完還沒洗的吧！），將其層層包裹起來，不知為何，在X光機顯影之下，它看起來像是什麼爆裂物⋯⋯每次想到那臨兵鬥者陣列在前，幫瓶子脫下一隻隻襪子的場景，都覺得有夠喜歡。

不過你看，如果像我一樣，好東西放登機箱跟著走，大概能迴避這一岔輕微的節外生枝。就說了，登機箱是最好的！其中我必備物還有一條平疊的薄呢大圍巾，人在千山萬水之中，冷的時候與打頭的風意外地多，此時抽出來披著，非常幸福，原因不完全是暖和，而是這種所求竟能悉備，完全不必忍耐什麼的輕安一刻，特別完整，特別平靜，感覺有救，感覺精神在身體裡非常置中，而那是活著很少有的感受。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應