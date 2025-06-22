【藝術文化】范努斯敦，劉惠芝與國台交巡演6/28 登場

台灣鋼琴名家劉惠芝。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團邀請法國指揮家維克多利安．范努斯敦（Victorien Vanoosten）首次來台，攜手台灣鋼琴名家劉惠芝，與樂團共同演繹拉威爾（M. Ravel）的《G大調鋼琴協奏曲》。

法國指揮家維克多利安．范努斯敦。（國台交提供）

國台交表示，目前擔任土倫歌劇院音樂總監、立陶宛國家愛樂協會首席客座指揮的范努斯敦，是當今國際樂壇備受矚目的指揮家。此次除將攜手劉惠芝詮釋拉威爾，范努斯敦指揮樂團演出的理查‧史特勞斯《阿爾卑斯交響曲》，將是一大看點，他曾多次指揮理查．史特勞斯的作品，其對管弦樂色彩的敏銳度與對宏大結構的掌握力，必能將《阿爾卑斯交響曲》的壯麗景致與豐富情感表現得淋漓盡致。

請繼續往下閱讀...

國台交團長歐陽慧剛補充，這場音樂會不僅考驗著樂團的演奏技巧與默契，更是向管弦樂編制極致的致敬之作。尤其《阿爾卑斯交響曲》全曲分為22段，需動員逾百位演奏家，包括雷鳴器、鼓風機、雙定音鼓、後台銅管等罕見編制。

至於將擔任拉威爾《G大調鋼琴協奏曲》獨奏家的劉惠芝，15歲就考入法國國立巴黎高等音樂學院，後又赴美國茱莉亞音樂學院取得鋼琴演奏碩士，可說擁有歐洲與美國名校的雙重傳承，國台交指出，劉惠芝的演奏風格揉合法式優雅與美式明快，尤其擅長表現音樂中的節奏脈動、織度變化與和聲色彩，聲響的立體動態處理絲絲入扣，其細膩的觸鍵與對法國音樂語彙的深刻理解，將賦予G大調鋼琴協奏曲更為豐富的層次與情感。

6月28日在國台交演奏廳、29日在屏東演藝廳音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法