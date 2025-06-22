【藝術文化】蒙藏文化中心傳承之美 展現宗教藝術精粹

「傳承之美–永恆的蒙藏宗教與藝術」將展出至2026年1月11日，以4大單元呈現佛教藝術的底蘊。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部蒙藏文化中心主辦的「傳承之美–永恆的蒙藏宗教與藝術」特展，即日起至2026年1月11日於蒙藏文化館登場，精選立體佛像、唐卡圖像、法器與生活配飾等約200件宗教文物，涵蓋漢傳與藏傳佛教藝術，並設有沉浸式互動空間與多場教育推廣活動。

蒙藏文化中心參考西藏「曬大佛」展示形式，在展場特別陳列全長達578公分的大唐卡〈三怙主刺繡拼貼唐卡〉館藏。（文化部提供）

本次展覽主軸聚焦「傳承」與「藝術」的交會，分為「漢傳佛雕藝術之美」、「藏傳佛教的傳承法脈」、「曼荼羅」與「蒙藏工藝」等4大單元，藉由符號、圖像與雕塑等視覺形式，展現佛教內涵與歷史脈絡。展覽焦點之一，是長達578公分的大型〈三怙主刺繡拼貼唐卡〉，蒙藏文化中心仿效西藏雪頓節「曬大佛」形式於展場陳列，氣勢恢弘，象徵信仰視覺藝術的極致表現。與此同時，將由4位喇嘛使用各色礦物彩沙，現地繪製大型沙壇城（曼荼羅），以釋迦牟尼佛為主尊，從6月21日展開歷時3日的創作，完成後將持續展出至明年。漢傳佛像部分，展件年代橫跨西元6世紀至15世紀，藏傳佛教造像則從西元11世紀延續至近代，展現佛教藝術深厚底蘊。

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此外，展覽亦特別設置「曼荼羅藝術體驗區」，提供觀眾透過冥想、聲音、器物等方式進行多感官互動，感受心靈的沉澱與啟發。另於週末安排多場推廣活動，包括專題講座、頌缽體驗、唐卡彩繪、刺繡工藝、佛像擦擦手作、傳統服飾穿戴等，讓民眾得以深入體驗宗教藝術與文化生活的結合。

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