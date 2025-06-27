【家庭plus．微幸福案內】日本第一妖怪 河童傳說無限多

志木寶幢寺捧著鯽魚的河童最有名，也是和尚慈悲典故出處的寺院。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本民俗如桃太郎、金太郎或是河童之類的傳說，往往跟當地的歷史地理淵源有關。河童大概算是日本第一著名的妖怪傳說。

頭戴碟子為帽，鳥嘴猴身，四肢如蛙，背覆龜甲，身高100公分以下，姿態滑稽，偏愛惡作劇把人引入川流中，但是否真有人受害則未可知。原本算是惡質水鬼，但在芥川龍之介痛斥人類社會的小說《河童》中，河童變得相當可愛，讓日本人不再那麼畏懼河童。戰後水木茂的《河童三平》的漫畫，描繪人與動物及妖怪共生的牧歌式世界，讓人格外喜愛河童，甚至還成了日本酒的代言人。

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傳說中，也有認為河童原本就是善良的水神，如群馬縣水上町赤古川附近，有告知良藥所在而救人命的河童，當地人還立了河童地藏來感恩祭拜，供奉河童最愛的小黃瓜，也不時在頭頂的碟子加水。群馬的桐生市還有祭祀男女河童的神社呢！群馬之外，枥木縣、茨城縣也很多，這兩縣每年防水難的「渡河朔日」，會往河裡丟河童喜愛的紅豆麻糬，邊喊「游泳游得更高明」！

日本北關東各地多河川及湖沼，因此有許多地方都有河童傳說，而且日本文書1444年就有河童記載，和關西地區大多源自中國或朝鮮的「河伯」傳說不同，較像是日本原生的妖怪。

我常去玩的琦玉縣志木市甚至自詡為河童市，在許多地方設河童石像等，現在有26尊，是日本全國河童人口密度最高，模樣都不同，各有暱稱，市內還販賣河童餐。志木市在1809年的書籍裡就有河童登場，民俗大師柳田國男也曾以「和尚的慈悲」為題討論過志木的河童，原來志木的河童想把寺裡的馬拉入河中未成，反被馬踢個半死，和尚憐憫，反而原諒了河童，放牠回河去，翌日和尚枕邊有兩條大鯽魚，代表河童改心向善了。故事舞台的寶幢寺成了著名的河童寺，境內有兩尊可愛的河童像，而志木站前則有罕見的河童親子像，顯得河童人性愈來愈強呢！尋找河童也等於是志木大遊覽，離東京池袋不過20分鐘電車車程就有河童樂園，很不可思議呢！

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