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【藝術文化】國台交樂季壓軸 水藍攜手長號傳奇阿雷西詮釋世紀之聲

2025/06/28 05:30

紐約愛樂長號首席約瑟夫．阿雷西。（國台交提供）紐約愛樂長號首席約瑟夫．阿雷西。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團2024/25樂季壓軸音樂會，請來紐約愛樂長號首席約瑟夫．阿雷西（Joseph Alessi），並由首席客席指揮水藍親自指揮國台交共同演出。

音樂會由國台交首席客席指揮水藍率團演出。（國台交提供）音樂會由國台交首席客席指揮水藍率團演出。（國台交提供）

阿雷西自1985年開始擔任紐約愛樂長號首席，並自1990年起，多次以獨奏家身分與紐約愛樂一起演出長號協奏曲，在古典樂壇相當活躍，除於茱莉亞學院任教，也時常與世界各大樂團合作演出。此次阿雷西將與國台交合作法國作曲家托瑪西（H. Tomasi）的《長號協奏曲》。

國台交表示，此曲作於1956年，兼具舞曲節奏與爵士藍調語彙，情緒轉折劇烈、色彩豐富，既具即興感，也充滿戲劇張力。阿雷西以極富表情的音色、卓越的技術與深邃音樂性聞名，是當代最具代表性的長號演奏家之一，他對作品細節的處理及對音樂語言的敏銳度，將賦予這首作品鮮活立體的生命力。

全場音樂會曲目皆為20世紀以後所作，協奏曲之外，另精選英國當代作曲家安娜．克萊恩（Anna Clyne）的《化裝舞會》、台灣作曲家陳樹熙極具東方氣息的《翔鳳》，以及拉威爾（M. Ravel）的《鵝媽媽組曲》與《圓舞曲》。7月5日在嘉義市政府文化局音樂廳、6日在台中市中山堂演出，詳詢OPENTIX。

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