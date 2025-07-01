【家庭plus．銀髮俱樂部】早安圖 跟外界連結

早安圖 跟外界連結

文／山姆

退休前我是高中老師，每天早上從七點進校門到早自習結束，跟門房伯伯、進辦公室跟同事、七點半進教室跟學生，道早聲不斷。

4年前退休，剛開始，無事一身輕的愉悅，讓我沒有察覺無人道早問安的發生。一日晨走回來，邊吃早餐邊讀報的同時，才感受到周遭的寂靜，也才發現，今天唯一的一聲早，是一個小時前走出社區大門時，跟保全大哥說的。正覺些許落寞，手機傳來了叮咚聲，點開訊息，是高中同學群組的同學，按時傳來了早安圖。

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退休前就加入了群組，每天早上也都會收到問候。但因為忙出門、忙處理班務、忙上課，往往匆匆按個讚，或是送上感謝貼圖就離開。現在不一樣，我會細細欣賞每張圖，同學中有人熱中自製，很有創意；有人雖然只是複製貼上，也備感溫馨；我只有免費貼圖，也傳上謝意。而常常伴隨早安圖而來的，是散居各地38位同窗的近況：誰剛領到敬老卡、誰的兒子娶媳婦、誰又當了阿公外公。

每天早上同溫層的早安圖，讓我這退休老翁跟外在世界有了連結。

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