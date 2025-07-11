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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】許個心願 寫下幸福

2025/07/11 05:30

京都八坂庚申堂（金剛寺）是把祈願的事寫在手腳受縛的「括猿」彩球上，成為重要的觀光景點。（劉黎兒攝）京都八坂庚申堂（金剛寺）是把祈願的事寫在手腳受縛的「括猿」彩球上，成為重要的觀光景點。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本每逢七夕，許多寺院甚至超市、遊樂園等都會設置一個角落，讓人在短冊（長條彩紙）上寫下願望，然後吊掛在笹竹上，這是七夕重要的風物詩。寫願望的做法是從江戶時代起就有，因為牛郎織女一年總能如一次願，此時許願就能兌現。笹竹象徵銀河，也是生命力泉源，有除厄功效。很感動的是許多日本人都寫了「但願世界能和平！」也有人祈願「早日獲得企業內定！」或「早日找到工作！」反映迫切的現實！

基本上七夕短冊祈願偏重戀愛、學業、健康或家族平安幸福，像是「但願能跟最愛的○○相思相愛！」或「期待有美好的邂逅！」甚至也看到有中國人寫「在東京多交幾個女朋友！」覺得似乎有違牛郎織女專情不變之愛的原則。也有許多小朋友寫著「但願能拉單槓！」或「腦筋變好些！」滿坦誠的感覺。也有人寫很具體事宜，如「但願賣房子的事能順利進行！」或「但願店裡營業能撐到12月！」據說寫得愈明確愈有效，或許神明也不想多費心猜測吧！因此連小朋友也不會茫然地寫「但願早日長大」之類的願望了。

不僅七夕短冊，其他寺院神社的繪馬也有讓人寫下願望懸吊出來，因為日本許多寺社分類精細，例如專管眼疾等病痛，或專司良緣、考試合格、商業利益等，繪馬內容都比較類似，例如氣象神社都是祈願自己去旅遊或成婚之日能放晴，或專管學問的天滿宮都是祈禱能考上某大學或資格檢定合格等等。許多寺社跟演藝人員有關，如神樂坂的毘沙門天善國寺是人氣組合「嵐」的聖地，2026年要停止活動，讓粉絲心急，因此大舉去祈願此後還能在演場會見面。繪馬的價格現在從數百日圓到數千日圓都有，許願要花點錢。

把自己祈願的事寫出來，除了提高自我認識外，也有促成達標效果，寫了就覺得似乎完成一半了，相當有成就感，一年一度寫個七夕短冊或到寺社寫個繪馬，當成一回事來許願很不錯。

平時用自己喜愛的筆與手冊寫心願，尤其具體心願，不設期限，邊寫邊想像，這本身也洋溢著無限幸福感！

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