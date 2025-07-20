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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】急難包 你準備了沒

2025/07/20 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

最近很夯的話題總繞著急難包，備而不用，最好；但萬一有需要，就能減少驚慌……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈兒子的提醒〉安心感 全家一起整理

文／Jason（台北市）

「爸，我們家有急難包嗎？」那天傍晚，剛升國中的兒子忽然問我，語氣裡有一種超齡的認真。

我一時愣住，腦中閃過儲藏室角落那個背包，裡頭只有手電筒和一個哨子，還有幾樣多年沒動過的東西。要補齊清單這件事，早就在生活的忙碌中被悄悄擱置。

晚飯後，我提議一家人一起把這件事完成。老婆也翻出家裡常備藥品、備用電池、影印的證件資料，邊整理邊叮嚀我們檢查保存期限。兒子坐在客廳地板，打開消防署的建議清單，念出每一項物資，讓我們逐一確認：「水有沒有夠3天？」「乾糧要分裝好嗎？」「這些藥是誰的？」原本只是臨時起意的整理，漸漸變成一家人有條不紊的合作。

我這才明白，急難包不只是應急用品的集合，它更像是一場家庭默契的演練。必須透過共同的討論與準備，把彼此的關心化成實際的行動。

真正的安全感，從來不只是放在門口的急難包，而是一份我們為彼此留下的用心與準備。即使無法預期的災難來了，家人同心，就能安然度過一切。

〈從現在開始〉備的不是糧 而是責任

文／M.T（高雄市）

我沒有經歷過戰爭；921那年、高雄氣爆那晚，都是隔天睡醒後，才從新聞畫面裡得知別人的世界，在黑夜裡傾倒、在瓦礫中沉沒。災難，總在我生活邊緣經過，看得見，卻不痛；聽得見，卻不怕。

童年時，颱風來前，爸媽會囤水備糧、在窗上貼交叉膠帶；現在的我，手電筒和電池在哪都找不著。地震來了，床搖兩下，翻身繼續睡；颱風天，KTV照樣唱到天亮。太平日子過太久，「急難包」一直都是遙遠的陌生名詞，是別人的劇本，與我無關、也用不上。

直到近期，新聞反覆播報、軍事愈演愈烈，自己也年歲漸長，我才發現，恐懼不是現在開始，但準備，該從現在就開始。備的不是糧，而是責任；備的不是怕死，而是想好好活下去的心。

我開始想，如果真的哪天來不及，我要抓起什麼？身分證？手機？還是爸媽的藥？於是，開始搜尋比較，只想找一個值得信任的急難包，將未竟的日常，一件件塞進這小小的空間，無法保證能從風暴中全身而退，但願為摯愛之人，預留一線生機。

〈我準備好了〉為了孩子 變得在乎

文／noise（台南市）

以前看到急難包的提醒，總覺得那些是新聞才會發生的事。社群上傳來一張張整齊清單，我總是滑過去，心想：「真的會用到嗎？」直到我成為父親，有了孩子，這個問題才變得無比真實。

某次地震發生在凌晨，我被嬰兒的哭聲驚醒，抱著他站在搖晃的房子裡，腦袋一片空白。那種無能為力的感覺，如今仍記憶猶新。當下我才驚覺，我不是怕災難本身，而是害怕自己沒有準備好，連孩子都保護不了。

從那之後，我開始準備急難包。手電筒、口罩、水、糧食、基本藥品，還有孩子的奶粉、換洗衣物、小玩具。它們被收進一個背包裡，放在家門口，提醒我：有些事情不能等。

我相信，大多數人不是不在乎，而是覺得「應該還不會那麼快」。但災難從不預告，也不等人。有備無患不是口號，而是一種對家人的責任感。尤其有了孩子後，我才真正明白，「我準備好了」不是為了自己安心，而是希望在無常面前，能多一分選擇的餘地。

〈延續的承諾〉沒用到 表示日子安穩

文／琪花異草（台中市）

記得那年半夜地震，天搖地動，母親一手拉著我們衝下樓，才驚覺我們什麼都沒準備。從那天起，她便開始默默整理急難包。

母親站在櫥窗前，一邊清點、一邊喃喃自語：「不能等事情發生才準備。」這裡有水、乾糧、手電筒、電池、藥品、哨子，還有長輩的慢性病藥物、我們喜歡的零食，她一樣樣收進包裡。那不是慌張，是母親用自己的方式，讓這個家穩穩地站著。

她說，真正令人恐懼的，從來不是災難本身，而是停水停電、屋內一片黑時，那份無力感。

有次我幫母親整理櫃子，發現乾糧快過期。她笑著說：「這些還沒用到，代表日子都還安穩著。」那一刻我才明白，這些物資，是我們應變緊急時刻的底氣，也靜靜提醒著：母親一直在守護著我們，也教我如何去愛。

如今我也準備著自己的急難包，只為承接這份責任感。那是一份母親交付給我的備忘錄，一份我願意延續的承諾。為我們的家，點起一盞燈。

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