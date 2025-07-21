自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

北藝中心「士林仙界大派對」 共演台北奇幻夜

2025/07/21 05:30

參與Silent Disco的群眾在耳機裡的專屬聲響引導下，將成為派對中的即興演出者，共創屬於士林的奇幻夜晚。（北藝中心提供）參與Silent Disco的群眾在耳機裡的專屬聲響引導下，將成為派對中的即興演出者，共創屬於士林的奇幻夜晚。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦、民生電氣Minelectro Inc.執行的「士林仙界大派對+Silent Disco」，將於8月30日至31日晚間6時30分至8時30分，在台北表演藝術中心1樓廣場登場，活動以士林在地文化為靈感，結合劇場、音樂、肢體表演與Silent Disco等多元形式，邀請觀眾穿越現實與想像，進入一場以「正能量」為主題的城市派對。

活動共分為4大篇章，首篇由蘇俊穎掌中木偶劇團演出布袋戲揭開序幕，呈現一場天庭中的「眾仙法寶大會」。劇中各路神仙齊聚手持法寶現身，象徵幫助世人解除心魔、提升正能量，最終由象徵音樂能量的「樂神」登場，開啟以音樂為主軸為主軸的第2篇章。樂神領命展開療癒任務，由DJ現場播放音樂，帶領300位報名參與Silent Disco的觀眾投入表演，並與全場800至900名觀眾共舞。同時，象徵祝福的「士林女神」與爵士樂隊、「神獸」們將從北藝中心旁的地下道出口現身遊行，將祈福能量送至觀眾之間。

進入第3篇章，現場節奏被一群動作怪異的表演者打斷，0471特技肢體劇場成員以各式特異肢體語言演出，象徵病毒入侵與負面情緒的蔓延。「士林女神」將呼喚「士林男神」率領美食神獸前來援助，雖然一度受困於心魔所化的眼、耳、口、鼻四象中，最終在「樂神」招喚出鹹酥雞、蚵仔煎、臭豆腐等庶民銅板美食，以及降臨的巨大珍珠氣球幫助下，成功化解危機。第4篇章則是眾神與觀眾的慶典時刻，在現場音樂與表演中共襄盛舉，完成這場從士林出發的當代魔幻故事。

此次演出團隊陣容橫跨傳統與當代，包括蘇俊穎掌中木偶劇團、身聲劇場、0471特技肢體劇場、JAZZHEDAD爵士樂團與民生電氣DJ ChiLL與DJ LITRO，呈現一場跨域共創的城市表演派對。活動全程免費參加，唯Silent Disco須事先報名，詳詢北藝中心官網（https://tpac.org.taipei/event/1280）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應