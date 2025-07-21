北藝中心「士林仙界大派對」 共演台北奇幻夜

參與Silent Disco的群眾在耳機裡的專屬聲響引導下，將成為派對中的即興演出者，共創屬於士林的奇幻夜晚。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦、民生電氣Minelectro Inc.執行的「士林仙界大派對+Silent Disco」，將於8月30日至31日晚間6時30分至8時30分，在台北表演藝術中心1樓廣場登場，活動以士林在地文化為靈感，結合劇場、音樂、肢體表演與Silent Disco等多元形式，邀請觀眾穿越現實與想像，進入一場以「正能量」為主題的城市派對。

活動共分為4大篇章，首篇由蘇俊穎掌中木偶劇團演出布袋戲揭開序幕，呈現一場天庭中的「眾仙法寶大會」。劇中各路神仙齊聚手持法寶現身，象徵幫助世人解除心魔、提升正能量，最終由象徵音樂能量的「樂神」登場，開啟以音樂為主軸為主軸的第2篇章。樂神領命展開療癒任務，由DJ現場播放音樂，帶領300位報名參與Silent Disco的觀眾投入表演，並與全場800至900名觀眾共舞。同時，象徵祝福的「士林女神」與爵士樂隊、「神獸」們將從北藝中心旁的地下道出口現身遊行，將祈福能量送至觀眾之間。

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進入第3篇章，現場節奏被一群動作怪異的表演者打斷，0471特技肢體劇場成員以各式特異肢體語言演出，象徵病毒入侵與負面情緒的蔓延。「士林女神」將呼喚「士林男神」率領美食神獸前來援助，雖然一度受困於心魔所化的眼、耳、口、鼻四象中，最終在「樂神」招喚出鹹酥雞、蚵仔煎、臭豆腐等庶民銅板美食，以及降臨的巨大珍珠氣球幫助下，成功化解危機。第4篇章則是眾神與觀眾的慶典時刻，在現場音樂與表演中共襄盛舉，完成這場從士林出發的當代魔幻故事。

此次演出團隊陣容橫跨傳統與當代，包括蘇俊穎掌中木偶劇團、身聲劇場、0471特技肢體劇場、JAZZHEDAD爵士樂團與民生電氣DJ ChiLL與DJ LITRO，呈現一場跨域共創的城市表演派對。活動全程免費參加，唯Silent Disco須事先報名，詳詢北藝中心官網（https://tpac.org.taipei/event/1280）。

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