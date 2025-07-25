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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王姿雯／代理

2025/07/25 05:30

◎王姿雯◎王姿雯

◎王姿雯

她的手指愈按愈快，直到文字輸入追不上內心怒火延燒的速度，別字連發，最後索性烙下一句決絕的話，然後退出群組。

她感到自己的心臟仍在激烈跳動、呼吸急促，認識二十多年的友人最後送出的文字像群猙獰的怪獸，她必須揮刀砍殺。

「只付出金錢的話，以後會不會拿來情勒小孩呢？」

「他們就不應該有小孩吧！」

一個代理孕母的話題忽然將她們倆炸向不相容的兩端，一個同情、一個警戒，語言不斷被投擲而出，但都進不了對方的籃框。

心跳慢慢緩和下來時，她思索自己憤怒的原點。

她想到某個初冬的雨夜，她與先生撐傘無語走著，待會回家要把手術同意書什麼的趕快簽好、尚未吃完的試管藥物扔掉、十二點後不能進食，隔天就要入院，將剛剛超音波畫面中確定沒有心跳的胚胎取出。她想到一些親友的安慰話語：「就是沒有緣分啊」、「不要強求了吧！」

要求到什麼地步，才不算強求？原來身體深處被挖走的，心裡一直沒有忘，從那傷處長出沉默的人面瘡，聽到熟悉的比喻，就張口呼喊起來。

過一會兒，老友傳了訊過來：「連我這樣原本一點都不想要但意外有小孩的，現在想像小孩被奪走都要瘋了，那些孕母呢？」

她好像懂了什麼，她說那我們就不談吧，她們不過各自讓代理孕母的議題，代理了自己個人生育史上的問號與驚歎號，那些力圖客觀的辯論，皆是母愛的偽裝，而沒有什麼比母愛，更為主觀。●

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