【藝術文化】張徐展作品《紙人展—房間》 獲龐畢度典藏

《紙人展—房間》，為張徐展創作的3頻道動畫與錄像空間裝置作品，獲得法國龐畢度中心典藏。（張徐展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕法國龐畢度國家藝術與文化中心（Centre Pompidou）近日正式將台灣藝術家張徐展2014年創作的動畫錄像裝置《紙人展—房間》納入館藏。該作品原由RC文化藝術基金會典藏，本次以捐贈形式轉入龐畢度中心永久收藏。

張徐展表示，這件作品是他從手繪動畫轉型為紙偶動畫的創作轉捩點，近年由龐畢度中心主動提出收藏意願給就在藝術空間，歷經數年溝通與協調，終於由RC基金會支持成案。他回憶，當初得知典藏消息是在去（2024）年獲得歐洲「未來一代藝術獎」（Future Generation Art Prize）時，駐法記者意外轉述了這項消息，「一開始很驚訝，也沒太多期待，直到第二次詢問確認後才真正感受到這份榮耀。」

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《紙人展—房間》為3頻道錄像動畫裝置作品，創作靈感來自台灣民間紙紮文化與童年記憶，結合戲偶、紙紮、廟宇裝飾等元素，以「靈厝房間」中的靈物與家中老狗為象徵意象，探索個人對生命消逝與身體衰老的情感投射。作品中的紙偶多由舊報紙製作，刻意不加金光色紙裝飾，呈現出一種褪去神性的肉身質地。這群似獸非獸、傷痕累累的紙偶精靈，經由「可動式骨架」賦予動態，在錄像中成為「影像雕塑」，以幽微低語般的影像節奏演繹一場內在告別的生存儀式。

龐畢度中心將於今年9月進行全面修繕工程，預計將在2030年重新開館。對於作品正式成為龐畢度典藏，張徐展表示，期待未來重新開館後，能有機會看到作品在龐畢度典藏展展出。

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