【自由副刊】 唐墨／亞紀媽媽桑教我的事

圖◎太陽臉

◎唐墨 圖◎太陽臉

藍皮殼平快車還在運行的時候,很多人像他一樣,喜歡走到車廂連接處,迎著風口,解遣菸癮。敞開的車門颳進陣陣風流,那身職校制服被灌得鼓脹,時不時撩起沒紮進西裝褲的襯衫下襬,露出他過瘦的偽腹肌。風也很識趣,把他過量噴灑在頸後與手腕的CK one,隨著呼吐出來的Marlboro煙雲,融為一團莽躁而帶有野氣的晨霧,往我的鼻腔推來。蠻族鐵蹄在我心底奔竄,踏過平靜如絨毯的草原,無盡的劫掠與征服,激起蟲獸飛鳥的驚狂與騷動。

我不喜歡菸味,但不討厭他。側身站在門邊,我戴著全罩式耳機,用不怕被他聽見的音量,跟著隨身聽播放的日語歌單半哼半唱。從來不渴望他能聽得懂,他也不必懂,因為這只是一齣以演歌做為逃亡手段的青春歌謠獨角短劇。

菸抽完,他起身,與我錯肩而過,掀起一陣至今依舊難忘的薰人氣息。我孤單望著他的背影,在那個不能現身的年代,害怕現身會招致慘痛後果的年代,當時的我只能停在原地,假裝自己也是來吹吹風。耳機裡傳來媽媽桑的教訓,那些都是她血淋淋的經驗談,要我終結異男忘的單戀癡想:「你只是在車窗看見愛情的幻影,要知道,愛一個人是非常辛苦的。」

列車即將駛進紛然的霧雨裡,媽媽桑要我趕緊在〈愛的終點站〉下車。

愛不辛苦,辛苦的是愛錯了人,前方將會是遼闊卻杳無希望的蒼涼世界。

別人的單戀是暈船,我暈的是六點十七分從台北車站發往蘇澳的早班平快車。早上出門的時候,媽媽桑明明還特別叮囑交代:「相逢的時候愈是難分難捨,到頭來分別的時候就會愈痛苦。」結果與他的相逢在短短四十幾分車程裡,被他的菸味香水味暈得七葷八素。回到平快車的綠皮座椅上,我倆彷彿並肩坐在一起,假使鏡頭側拍,像極一雙讀了不同校的青梅竹馬。這樣的幻想總是在我提前下車的時候破滅,高中通勤三年,我每天都有紀錄,他連正眼都不曾瞧過我一次,他根本不記得我的長相。有時候搶不到他身邊的位置,我就像媽媽桑唱的那樣,在「寒冷的夜間末班車,孤單地屈膝在座椅上」。

跟著媽媽桑的歌聲,我早早嘗盡了愛情的開落生滅,不曾出過國但也逛遍了新宿的酒吧、卡拉OK、俱樂部、夜總會……我就是那夜晚之蝶,啜飲白蘭地為蜜,CD裡的亞紀媽媽桑,為我進行演歌特訓,練習喉音與鼻腔共鳴,嘴裡嚼吐日文歌詞,就算不唱出聲,也能如鸚鵡一樣學到媽媽桑的換氣方式。

媽媽桑也是我的戀愛教練,她不只教我相信愛,更教我認懂男人,她詠歎女人心境的時候,教女人要學著獨立:「別看女人弱不禁風,說到戀愛,那可是不會遜色半分的唷!」於是倔強的我,被她訓練成那個從筑後川逃到荒川的松子,抱著祕密進棺材的射手座,更在她的歌聲陪伴之下,展開成熟過頭又漫無目標的漂浪。

當我察覺自己跟其他男孩子不一樣的時候,第一志願故意選填每天通勤需時兩小時,位在基隆八堵的男校,當下只想著能逃多遠就逃多遠,僅是這樣的微逃跑,都為我掙來彌足珍貴的自由片段。畢竟是那樣的年代,活得好蠢,好陰沉,好窩囊,好多事情都沒來得及做,好不甘心。我曾經喜歡全黑編織毛帽那種陰鬱的包覆感,任憑窗外光影在面前飛逝閃過,不發一語的臉上掛著一抹不符年齡的沉重。現在卻後悔為什麼不在畢業那天,最後一次在平快車上與他相遇的時候,一個箭步上前去,搶走他嘴裡的菸,猛地吸一大口嗆壞自己,再跟他索要一個暗戀三年而應得的,不一定是一趟溼吻,或許是一場辱罵乃至一頓毆打,我都算值了。

我才不要只是那樣偷偷摸摸地寫一封,我視為情書,但也可以被他稱做騷擾信的紙箋。連寫信也不敢署名,我在最乾淨的格紋信紙,寫滿了我悶壞整整三年的所有感情,向他說明我的鼓譟與腫脹。把信紙對摺再對摺,趁他不注意,偷偷塞進他的書包,像要把所有感情都藏在最底最底,把自己也埋在最低最低的位置,幾近屈辱地等待著他的寵幸。而他蹲在車門邊,讀完那封好噁爛的信,他不曉得站在他身後戴著耳機的我就是那個好噁爛的人。他沒有直接回座,罕見地續了第四支菸,那封信最後被他撕成幾乎不可辨識也難以重組的碎片,撒往車外,隨風飄散的紙片散落在鐵軌,我的心聲被輾成車軌與枕木之間不斷發出喀啦喀噠的噪音。

「信裡的文字彷彿被顛簸的鐵路輾壓得扭曲凌亂不堪。」

媽媽桑早就警告過了,不要暈,趕快下車。2025年4月21日,前東家新世紀唱片公司不顧家族反對,執意要發行附贈兩張裸照的舊歌專輯。媽媽桑說,這就是年輕不懂事,那年她二十四歲左右,正在暈一位導演,還跟他同居,半推半就之下拍的照片,居然是以這種方式問世。這個世間都是沒有結局的愛情,媽媽桑拍拍我的肩頭說:「夢想可以一起過著幸福美滿的生活,但不被祝福的人,只會遭到無情冷風的責備。」那是第五十一回紅白歌合戰──我正式踏進演歌世界的契機──第一次在電視上看到會動的亞紀媽媽桑,從CD封面與音軌裡活生生地跳了出來,一襲盡顯豐腴身材曲線的深藍色洋裝,雍容華貴的氣質,轟動全場。

果然是我的媽媽桑,出道第三年,登上紅白舞台,靠的就是這首賣破一百二十萬張的〈淚水戀情〉,即使曲調憂傷,歌詞哀婉淒切,演唱這首歌的時候她總是帶著一抹燦爛的微笑。她說,這是為那些無處宣發苦情的人代言,這是一首關於別離的歌,但也是讓人對明日懷抱希望的勇氣之歌。來自熊本縣的十五歲少女,流轉於東京俱樂部的走唱生涯,在新宿的暗巷之間,看見那些卑微艱苦,但又散發著生命光輝的人生,於是她歌唱,是為了陪伴人們走過生命的幽谷。她的聲音就是新宿之聲。

在電視上看到她唱歌,認她做媽媽桑,都是青春期以後的事,我第一次聽到她的歌,可能還要再更早一些。歌手的啟蒙往往來得突發而且不經意,Amy Winehouse從小聽父母唱Francis Sinatra的〈Fly Me to the Moon〉,學得了一身登月本領,芳魂猶如輝夜姬、楊玉環,早早駕返廣寒,躋身二七俱樂部;八代亞紀則是在小學五年級的時候,聽到Julie London的〈Cry Me a River〉,從此迷上爵士樂,考取東京俱樂部的駐唱歌手資格,展開她的夜街走唱人生。演歌與爵士樂的二刀流,讓她出道不久就成為昭和歌謠的代表,影響力遍及亞洲歌壇,更意外跑進霹靂布袋戲的後場,成為被非法挪用最多次的演歌歌手,因此四歲就開始看布袋戲的我才有機會聽見她的歌聲。

布袋戲歌后西卿用她縱貫線的江湖氣口演唱了〈粉紅色的腰帶〉跟〈愛情的鎖鏈〉,分別來自她的〈女人心是港邊的燈〉跟〈想遇見你〉;第三十八張單曲〈海貓〉的卡拉帶,則被照世明燈借去當出場曲,一借就是十多年,每次伴隨著萬丈光芒將敵人逼退。後來還填進台語歌詞,變成金曲歌后黃妃也曾翻唱過的〈盼夢圓〉。在二手唱片行買到她的絕版專輯,就像發現沉埋在砂土裡的古文物,前奏一下,我這首認出〈海鷗之歌〉,原來就是東瀛人氣角色非凡公子的主題曲。布袋戲角色颯爽登場,出招收招,都會響起她的歌,亞紀媽媽桑低啞的聲調,自帶濃醇酒味與江湖殺氣,就這樣銘刻在腦海,成為生命記憶裡永難磨滅的旋律。

當我正在回憶這些往事的同時,媽媽桑的歌聲也沒有停過,她說起那個穿職校制服的男孩,不過是:「如浪潮般襲來的單相思,最終卻連一聲道別都沒有」的幻夢。她唱的都是大實話,深具破壞力,那段被撕爛的青春,重新攤在眼前,卻不知從什麼時候開始,職校男孩的五官竟早已模糊成一團雲霧,我唯一記得的居然是他的背影,還有我站在車門邊他的身後,吸入了他的二手菸與香水。兩個毫不相干的人,此時此刻鼻息相通,經歷一場無人見證的激情,那是我與他最親暱的剎那,但天地之間只有我與亞紀媽媽桑知情。

也曾想乾脆蹺課,隨著他,到無人熟識的異地,浪蕩漂泊,去吃他學校對面的早餐店,或是走過他上學的路線,體驗他的生活,經歷他所見過的世界。好不容易下定決心我也確實蹺了很多次課,卻只是搭往縱貫線的起點,在多雨的港都碼頭下車,披著薄霧般的雨,想讓寂寞灑遍渾身,媽媽桑看不下去從耳機的洞洞裡鑽了出來,撐著傘走向我說:「雨啊,下吧,下到把心愛的人帶來為止。」她還是一貫地帶著笑容,邀請我跟她一起把悲歌唱透,直到不再流淚。

遇見亞紀媽媽桑也非偶然,她踏進歌壇的第一句歌詞,早早就道破了我永遠沒有結果的初戀:「當你背對著我的時候,我的愛就死了。」從這首宛如神諭的〈死了都要愛〉開始計算,出道超過半世紀的亞紀媽媽桑,出演過的歌唱節目不知凡幾,從黑白電視唱到彩色電視,播放訊號也從映像管升級為數位波,大疫三年期間,媽媽桑還開了個人YouTube頻道,陪著居家隔離的歌迷一同歡唱,介紹她的油畫作品跟陶藝工作坊。而最後的亞紀媽媽桑,終於也趕上了網路直播,她的悼念送別會,現在依然置頂在她的個人YouTube頻道。

2023年才灌錄了最新版本的〈淚水戀情〉,當時沒人料見這就是她的最後一年,卻又彷彿冥冥中有所安排。

送別會的最後一首歌播送完畢,她事先錄製的音檔透過AI技術合成,向所有歌迷致謝,聚光燈慢慢收攏在她的骨灰罈與牌位上,本來以為送別會到此結束,卻不料她在閉幕前拚盡全力,最後一次划出〈舟唄〉那句斷腸節,彷彿從天際飄落人間,再次衝破了大家的淚腺:「浪濤裡的海鷗陪著喝了太多酒,多想就這樣抱著心愛的人,一睡到天明。」

天明之後,她將永遠成為昭和歌謠的歷史。我的淚水無法止息,哭她,也哭我的青春。原來我們一直都是彼此的同伴,輕聲呢喃如枕邊的夢語,雖然聲線不比當年細膩,但她的聲聲句句將人完整包覆在光裡,被種種塵勞蒙蔽而不自覺阻塞日久的情感開關,都會被她圓熟的歌聲打通。線上送別會結束沒多久,彷彿是為了要再次向她獻上我的感謝,也憑弔自己的青春,我買了一張機票,向來只旅行於關西地區的我,終於踏進歌詞裡的新宿街頭,循著她的歌詞,走過那些街景,看著那些在東京夜幕裡掙扎,暗暗神傷啜泣,醉倒或為愛苦倒的人們,就好像那個曾在平快車上晃蕩而徬徨無助的我。

我們終於在新宿街頭找到彼此,在〈淚水戀情〉的牽引之下,互相依偎,跟著亞紀媽媽桑再大合唱一次:「夜の新宿,裏通り……」●

■本文依序意譯並援用了〈愛の終着駅〉、〈なみだ恋〉、〈恋歌〉、〈もう一度逢いたい〉、〈雨の慕情〉、〈愛は死んでも〉、〈舟唄〉等歌詞。

