自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 史聖智 Sú Sìng-tì／僥心

2025/08/01 05:30

◎史聖智 Su Sing-ti◎史聖智 Su Sing-ti

◎史聖智 Sú Sìng-tì

她跟我說她有了，直接地說。我沒有多想，要她拿掉，但她想留著，因為她還是想要孩子。

我說：「好，無要緊，我會幫恁飼囝。」那時，她才知道我知道了。

「我只不過是綴你做過的代誌去做，仝款。」她說。

我有點驚訝，但沒有顯露出來。

當然，我也想要孩子，但不是這時候。或許，在路上看見人們接送小孩我會想，又或許下雨的時候會想，可是這世界並非一直有雨，雨滴墜落的方式也不是只有一種。裂痕往往發生在太過乾涸的季節，變化，突如其來。

「請原諒我的轉變。」我後來這樣回應她。

「你毋免付任何一仙錢。」她說。

簽字那天，她用優雅的筆跡寫了名字，我卻因為太久沒寫字，對自己的手勁與新名字感到生疏。本來該悲傷的時刻，我卻躲進瑣事裡逃避。

她的肚子微微隆起，突出的弧度彷彿在訴說任何形式的愛都不可能是直線，而是曲折，或凹凸不平的表面。我無法想像我肚子隆起的景象，我辦不到。

多年後，我卻夢見那孩子是我的。我在夢裡懷孕，在鏡前凝視身體，看見過去的我陷入某種自我認同的流沙裡，難以掙脫。

如今，聽說她身邊的人也離她而去，她似乎不再相信愛情，不相信任何一雙澄澈的眼，唯有孩子純真無瑕的小手能緊緊牽住。

「一蕊永遠袂徛黃的花。」我在夜裡為我做不到的承諾慚愧。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應