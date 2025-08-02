自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．美味教室】一口便當 卡哇依

2025/08/02 05:30

捲捲肉卷飯糰捲捲肉卷飯糰

文、食譜示範／mana 譯／邱婉婷

捲捲肉卷飯糰做法2示意圖捲捲肉卷飯糰做法2示意圖

以「飯糰與三明治」為主角，透過改變形狀、搭配裝飾配料，就能輕鬆完成吸睛又療癒的可愛便當。

捲捲肉卷飯糰做法3示意圖捲捲肉卷飯糰做法3示意圖

不需要特殊模具，運用保鮮膜空盒、豆腐盒等日常小物來塑形，將壽司、飯糰或三明治處理成方便食用的一口大小，製作出讓大人小孩都忍不住直呼「好可愛！」的造型，不論是帶去上班、上學、野餐或派對都很實用。

捲捲肉卷飯糰做法4示意圖捲捲肉卷飯糰做法4示意圖

利用冷凍食品、簡易常備菜，不須費力準備配菜，即使忙碌的早晨也能快速完成。

捲捲肉卷飯糰做法5示意圖捲捲肉卷飯糰做法5示意圖

只要花一些巧思，就能讓便當兼具美味與美感。

西瓜造型飯糰西瓜造型飯糰

捲捲肉卷飯糰

西瓜造型飯糰做法2示意圖西瓜造型飯糰做法2示意圖

材料（1人份）：

西瓜造型飯糰做法3示意圖-1西瓜造型飯糰做法3示意圖-1

白飯200g拌入少許鹽、飯糰用海苔（市售品）4片、豬五花薄片4片切成長度的一半、沙拉油1小匙、青紫蘇葉6片、A（辣豆瓣醬1/3小匙、砂糖1小匙、醬油1小匙、味醂1小匙、市售軟管式生蒜泥醬2㎝段量）

西瓜造型飯糰做法3示意圖-2西瓜造型飯糰做法3示意圖-2

做法：

西瓜造型飯糰做法4示意圖西瓜造型飯糰做法4示意圖

1.平底鍋開中火加熱，倒入沙拉油，將豬肉兩面煎熟，再繞圈倒入已混合均勻的材料A，炒至豬肉帶光澤。

螺旋棒棒糖烤飯糰螺旋棒棒糖烤飯糰

2.參考圖片，在右側的海苔上方約1㎝處放上少量白飯，重疊在左側海苔的下方並黏合。

螺旋棒棒糖烤飯糰做法2示意圖螺旋棒棒糖烤飯糰做法2示意圖

3.在做法2.的海苔上方預留約3㎝的空間，剩餘部分鋪上半量的白飯。

螺旋棒棒糖烤飯糰做法3示意圖螺旋棒棒糖烤飯糰做法3示意圖

4.放上3片青紫蘇葉和半量的做法1.。

螺旋棒棒糖烤飯糰做法4示意圖螺旋棒棒糖烤飯糰做法4示意圖

5.從下方往上捲起來。以相同方法再製作1份。

螺旋棒棒糖烤飯糰做法5示意圖螺旋棒棒糖烤飯糰做法5示意圖

6.用保鮮膜包起來，靜置約10分鐘，使海苔貼合定型。隔著保鮮膜各自切分成兩等分，每次下刀時都要將刀子沾濕。

西瓜造型飯糰

材料（1人份）：

白飯200g、冷凍熟毛豆60g去除薄皮並壓碎、鹽少許、櫻花魚鬆2小匙、海苔片（大片）1片、黑芝麻適量

做法：

1.在調理盆中放入半量的白飯、毛豆仁、鹽，混合均勻。在另一個調理盆中放入剩下的白飯、櫻花魚鬆，混合均勻。

2.鋪上一層保鮮膜，放上毛豆飯鋪平。將捏成球形的櫻花魚鬆飯放在正中央，接著用毛豆飯包起來。

3.將做法2.放在海苔上，用海苔包起來並整成球形。包上保鮮膜，靜置約10分鐘使海苔貼合定型。

4.隔著保鮮膜切分成4等分，每次下刀時都要將刀子沾濕。用黑芝麻裝飾成西瓜籽的模樣。

Point：以牙籤未削尖的一端沾水使用，較容易沾取黑芝麻。

螺旋棒棒糖烤飯糰

材料（2人份）：

海苔片2片，將寬度切成和玉子燒鍋一樣寬，長度則比鍋長短3㎝、芝麻油1小匙、沙拉油（有的話用玄米油）1小匙、A（白飯200g、醬油、味醂各1小匙）、B（白飯200g、青紫蘇葉3片切成細絲、鹽少許）

做法：

1.將材料A放入調理盆中混合均勻，將材料B放入另一個調理盆中混合均勻。

2.在玉子燒鍋中倒入芝麻油，潤勻鍋面後，鋪上材料A，開中小火，將單面煎至焦黃色。材料B用沙拉油煎。

3.稍微放涼後，將做法2.移至保鮮膜上，分別在飯的上方預留2㎝，下方預留1㎝，其餘鋪上海苔。

4.連同保鮮膜從下側捲起來。包著保鮮膜，靜置約10分鐘貼合定型。

5.隔著保鮮膜切分成4等分，每次下刀時都要將刀子沾濕。以相同方法再製作出1個。

6.拆掉保鮮膜，將每個切塊插上竹叉。

（圖片提供／《「1」口午餐盒：迷你飯糰vs.一口三明治的超萌演出》邦聯文化）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應