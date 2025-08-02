【家庭plus．美味教室】一口便當 卡哇依

捲捲肉卷飯糰

文、食譜示範／mana 譯／邱婉婷

捲捲肉卷飯糰做法2示意圖

以「飯糰與三明治」為主角，透過改變形狀、搭配裝飾配料，就能輕鬆完成吸睛又療癒的可愛便當。

捲捲肉卷飯糰做法3示意圖

不需要特殊模具，運用保鮮膜空盒、豆腐盒等日常小物來塑形，將壽司、飯糰或三明治處理成方便食用的一口大小，製作出讓大人小孩都忍不住直呼「好可愛！」的造型，不論是帶去上班、上學、野餐或派對都很實用。

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捲捲肉卷飯糰做法4示意圖

利用冷凍食品、簡易常備菜，不須費力準備配菜，即使忙碌的早晨也能快速完成。

捲捲肉卷飯糰做法5示意圖

只要花一些巧思，就能讓便當兼具美味與美感。

西瓜造型飯糰

捲捲肉卷飯糰

西瓜造型飯糰做法2示意圖

材料（1人份）：

西瓜造型飯糰做法3示意圖-1

白飯200g拌入少許鹽、飯糰用海苔（市售品）4片、豬五花薄片4片切成長度的一半、沙拉油1小匙、青紫蘇葉6片、A（辣豆瓣醬1/3小匙、砂糖1小匙、醬油1小匙、味醂1小匙、市售軟管式生蒜泥醬2㎝段量）

西瓜造型飯糰做法3示意圖-2

做法：

西瓜造型飯糰做法4示意圖

1.平底鍋開中火加熱，倒入沙拉油，將豬肉兩面煎熟，再繞圈倒入已混合均勻的材料A，炒至豬肉帶光澤。

螺旋棒棒糖烤飯糰

2.參考圖片，在右側的海苔上方約1㎝處放上少量白飯，重疊在左側海苔的下方並黏合。

螺旋棒棒糖烤飯糰做法2示意圖

3.在做法2.的海苔上方預留約3㎝的空間，剩餘部分鋪上半量的白飯。

螺旋棒棒糖烤飯糰做法3示意圖

4.放上3片青紫蘇葉和半量的做法1.。

螺旋棒棒糖烤飯糰做法4示意圖

5.從下方往上捲起來。以相同方法再製作1份。

螺旋棒棒糖烤飯糰做法5示意圖

6.用保鮮膜包起來，靜置約10分鐘，使海苔貼合定型。隔著保鮮膜各自切分成兩等分，每次下刀時都要將刀子沾濕。

西瓜造型飯糰

材料（1人份）：

白飯200g、冷凍熟毛豆60g去除薄皮並壓碎、鹽少許、櫻花魚鬆2小匙、海苔片（大片）1片、黑芝麻適量

做法：

1.在調理盆中放入半量的白飯、毛豆仁、鹽，混合均勻。在另一個調理盆中放入剩下的白飯、櫻花魚鬆，混合均勻。

2.鋪上一層保鮮膜，放上毛豆飯鋪平。將捏成球形的櫻花魚鬆飯放在正中央，接著用毛豆飯包起來。

3.將做法2.放在海苔上，用海苔包起來並整成球形。包上保鮮膜，靜置約10分鐘使海苔貼合定型。

4.隔著保鮮膜切分成4等分，每次下刀時都要將刀子沾濕。用黑芝麻裝飾成西瓜籽的模樣。

Point：以牙籤未削尖的一端沾水使用，較容易沾取黑芝麻。

螺旋棒棒糖烤飯糰

材料（2人份）：

海苔片2片，將寬度切成和玉子燒鍋一樣寬，長度則比鍋長短3㎝、芝麻油1小匙、沙拉油（有的話用玄米油）1小匙、A（白飯200g、醬油、味醂各1小匙）、B（白飯200g、青紫蘇葉3片切成細絲、鹽少許）

做法：

1.將材料A放入調理盆中混合均勻，將材料B放入另一個調理盆中混合均勻。

2.在玉子燒鍋中倒入芝麻油，潤勻鍋面後，鋪上材料A，開中小火，將單面煎至焦黃色。材料B用沙拉油煎。

3.稍微放涼後，將做法2.移至保鮮膜上，分別在飯的上方預留2㎝，下方預留1㎝，其餘鋪上海苔。

4.連同保鮮膜從下側捲起來。包著保鮮膜，靜置約10分鐘貼合定型。

5.隔著保鮮膜切分成4等分，每次下刀時都要將刀子沾濕。以相同方法再製作出1個。

6.拆掉保鮮膜，將每個切塊插上竹叉。

（圖片提供／《「1」口午餐盒：迷你飯糰vs.一口三明治的超萌演出》邦聯文化）

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