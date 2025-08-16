【藝週末．藝週推薦展覽】島嶼的光景，情感的流域─羅東文化工場「幸福島─曾雍甯個展」

曾雍甯。

文．攝影／林志鴻

曾雍甯2023年作品〈光燦波〉。

在曾雍甯的手中，當原子筆的筆尖觸及紙面，這再平凡不過的書寫工具便是開啟奇觀的密語──筆尖蘊藏萬物之靈，召喚萬象的源起。心隨筆走，意識的流動化為生命經驗的縮影、想像力的探針。在那點線交錯的平面上，團簇而生的層疊圖像，於紙上錯落繁生，猶如自紙面緩緩浮現的有機地景，也如同密密交織的微觀星系、來自異度空間的感官圖譜，在看似平面的二度空間裡，展演著深邃的空間感與生命節奏。那萬千細節，是對精微的執著、對文化的尊重、對自然的敬意、對生命的頌揚。羅東文化工場「幸福島─曾雍甯個展」展期至8月26日。

曾雍甯使用過的各式原子筆與色筆。

如果能在原子筆尖上安裝微型的里程表，我們會驚異地發現，曾雍甯畫裡一個直徑3公分的色團，實際上是筆尖反覆劃行5公尺的筆跡線條！這不是僅供計量的數字，而是一種由時間與心念凝鍊而成的肌理。以日常書寫工具完成超越日常的創造，曾雍甯以微末筆鋒勾勒龐大的詩性風景。在他最常見的尺幅──高75公分、寬107公分的畫面中，若以平均覆蓋面積計算，其筆跡長度往往可達5公里。若以1年完成20件作品而論，便是100公里的行筆軌跡。一筆一畫的疊繪，無疑是方寸之間筆尖與心性的錘鍊。透過筆畫的層層覆蓋與筆尖對紙面的反覆摩擦，他讓原子筆擁有了肌理與層次的可能，那微微突起的筆痕，是肉眼幾不可察的時光積澱，是藝術家手工勞動與精神投入的具體證據。

曾雍甯以玻璃浮球構築的樹形結晶體〈傾刻＿結晶〉。

筆尖流洩的矛盾感

曾雍甯2024年作品〈浮日光01〉。

為何以原子筆做為創作的媒材？曾雍甯回想起自己學習美術主修水墨的時期，下筆前的準備功夫非常繁瑣，雖然是極佳的心性訓練，但他卻覺得用原子筆速寫時的「直覺感」，似乎比水墨更適合自己。「那種『直覺感』帶有矛盾的特質，走筆的線性流暢度非常快，具有即時性，但筆觸面積的積累卻非常緩慢，有一種時間不斷延展的綿密感。我特別喜愛這種直覺裡的矛盾感，和生命的時間感一樣特殊。它能夠讓你感受到天荒地老，又能驚歎著歲月如梭。用原子筆創作時，我會一直體驗著這種矛盾感，如此暢快流動，又如此緩慢沉靜。」

曾雍甯2025年作品〈琉璃光01〉。

另一個原因，或許和色彩選擇的多元有關。「我小時候只有紅、藍、黑3種顏色的原子筆，到了大學時期，台灣和日本品牌開發了許多色彩的選擇。喜愛畫畫的我，怎麼可能只拿來書寫？一定會拿來畫畫看，沒想到一畫就是這麼多年。一開始是水墨融合原子筆的線條，接著，原子筆成為了主要的工具，這當然也和便利性有關。每天一到工作室，我都迫不及待拿起原子筆，感受圓珠與墨水的流動，如何追上我腦中想像的畫面，甚至，引領我到想像之外的地方。」

曾雍甯2017至2024年作品〈流彩06〉。

紙上綻開的人間煙火

曾雍甯2023年作品〈斑彩02〉。

原子筆的繽紛色彩，讓曾雍甯想起鹿港的民俗裝飾。在他的作品中，線條牽引視覺，色彩化為浪潮，文化延展出肌理。鹿港的廟宇是與生活交織的日常，他用色彩堆疊的圖像，畫出與信仰共存的尋常節奏，提取傳統，進而創造情感的敘事。「來自鹿港的成長經歷，對我的影響非常深厚，尤其是廟宇的彩繪和剪黏。無論是色彩或造型的工法，都影響我的創作內容與形式。小時候抬頭觀察著天空底下那些爭奇鬥豔的色彩時，我總被鮮豔而明亮的色彩所吸引。裝飾性的色彩貼近人間世俗，遙遠的天色則是素樸又帶有神性，而世界就是在聖與俗之間，產生了靈性的對話、神話與信仰。」

曾雍甯2024年作品〈脈脈03〉。

鹿港很幸運地保留了珍貴的宗教古蹟，而曾雍甯從小就跟著家人參與廟宇活動，宗教儀式及裝飾帶來的感官經驗，使他感受到人間與天界的對望，那貼近人間煙火的氣息，便化為他一生的創作養分。「人若懷有信仰，內在就會產生安定的力量，廟宇或文物裡的所有紋飾，則顯化了這份力量。我幼年最喜愛的是鹿港龍山寺的藻井，抬頭看著那放射的造型，由太極的陰陽符號，慢慢幻化出兩儀、四象與八卦。幼年的我雖然不了解背後的含義，卻在其中懵懵懂懂地體驗世間的無窮。無論是從構圖結構或造型元素上，我的作品都可以看到這類放射狀態的重新詮釋。」

曾雍甯2023至2025年作品〈斑彩─迷離彩〉。

除了廟宇剪黏與藻井的放射線條，樹木的年輪也讓曾雍甯深深著迷。年輪以同心圓的形式向外擴展，不僅是時間的紋理，也透露著外界氣象變化的祕密，將生命的韌性隱藏在層層遞進之中。「那些基礎形式不斷地重複轉化，迭代生成，形成封存時光的生命迴圈。每一次的重複都像是一種再生，新舊之間的交融，創造並記錄著生命的活性、視覺的動感，以及錯覺的幻象。」於是他從早期「原生的律動」或「繽紛」等系列開始，便以花苞或細胞造型的元素，大量實驗「輻射」構圖的無限可能，思考平面繪畫裡多重色彩撞擊的視覺動態力量，任原子筆端生發出移山填海、造日喚月的意志，由此，紙上的天地初闢，生機相應而現。

曾雍甯2020至2024年作品〈樂觀園〉。

一筆化萬象，山與海相逢

歷經多年的探索與實踐，曾雍甯如同一位造境者，持續以極其細緻的走筆，在色點延展線條的往復堆疊中，生成流轉無盡的畫面。這不僅是形式技巧的積累，更是一種對生命本質的靜觀，是從萬物中體會時間、空間與存在的詩性意念。出自其手的圖像，在層層推演中創造出萬花筒般的視覺幻象，時而豐盈飽滿，時而交疊重合，宛如生命體般呼吸與伸展。觀者可在其中發現紋理之間相互交感、圖樣彼此繁衍的生生流動，彷彿綻放著不息能量的生命慶典。這樣的創作語境，深植於台灣富饒的生態系統。物種繁多、草木蔥蘢的島嶼，為他提供源源不絕的靈感與素材。對於熱愛自然的曾雍甯而言，台灣的風土不只是創作的背景，更是無形的合作共創者。在反覆堆疊、穿透、翻轉與流動之中，形塑出無限變化的組構系統。這些構圖不只是排列組合的結果，而是一場有機生長的精神勞作，圖像的變化既非數學運算所能演繹，也非人工智慧演算法可複製的邏輯公式，而是來自更為深層的直覺、經驗，以及創作者的意志。每一筆、每一圖形的生成，都訴說著他在「當下」的存在狀態，是意識的拓印，也是人文風土的地誌。

所有的創作，都在回應曾雍甯對自然與土地的熱愛。對他來說，構圖本身是一種時間的延展，是讓觀看進入沉靜凝思的節奏。一如兒時仰望藻井時，內心升起的那股敬畏之心，至今仍在畫面中以不同形式綻放，線條一圈圈向外擴散，如同心念不斷對世界提問與觀察。在這樣的創作過程中，他意識到，一時的收穫與成就，在信仰的宇宙前顯得何其渺小，一切盡是微塵，而真正推動他持續創作的，是那些源於自然與信仰的深刻連結。

當下的幸福，是生命最溫柔的啟示

伴隨孩子成長的時光，讓曾雍甯感受到生活那不同以往的質地，許多看似微不足道的瞬間，總能牽引出難以言說的幸福感。羅東文化工場天空藝廊的展覽以「幸福島」為名，不僅是他個人生命經歷的回望，也是對台灣這座島嶼的頌歌。島嶼的生命力蘊藏在處處風景之中，如同一幅幅等待展開的畫布，他帶著家人走訪台灣各地，重新認識這片熟悉卻總能帶來驚喜的土地。在與孩子共享的一次次觀看練習裡，他意識到：當下的幸福，就是生命最溫柔的啟示。這些感知的重啟，滲入了曾雍甯的創作，從〈流光〉、〈嶢嶢〉、〈映景〉到〈斑彩〉這一系列新作，他糅合自然的圖騰與有機元素，讓童趣的幾何結構與抽象的層疊造型交錯並存。

疫情期間，海洋成為曾雍甯轉化心境的寄託，他嘗試透過各種繪畫形式的探索，體驗潮汐的力量和表現語法，藉由更為純粹的流線與造形，詮釋海的純粹與深邃。以海潮波浪的意象所創作的〈濤〉與〈光燦波〉，從同心圓輻射的構圖轉向水平波動的變化，作品雖以自然現象為名，探問的始終是時間的有限與無限。而以蒐藏多年的玻璃浮球構築的樹形結晶體〈傾刻＿結晶〉，如同從時間深處浮現的記憶雕塑。曾雍甯曾說，原子筆劃過紙面發出的沙沙聲，猶如童年記憶中母親縫紉時腳踏縫紉機的節奏，這樣的韻律，將時間一絲絲抽織成圖像，為作品的畫面注入了心流與記憶的溫度。而幸福島，是他對美好世界的柔軟想像，向著心的深處蜿蜒。

曾雍甯小檔案

曾雍甯自2000年開始嘗試原子筆繪畫，是台灣藝術界的先行者之一。他存有傳統藝師的精神意識，運用原子筆重複循環的線條刻畫幾何造形，再以多層次的線條網絡塑造出質感與紋理，使空間結構堅實而不可分，透過密集的繪畫動作，在手工勞動中發展出新的創作思維。作品獲國立台灣美術館、澳洲白兔美術館等機構典藏。

1978年：生於鹿港。

2010年：畢業於國立台北藝術大學美術創作碩士班油畫組。

2010年：入選台北市立美術館「台北雙年展」。

2022年：於國立陽明交通大學藝文中心舉辦「信仰的原生態」個展。

2025年：於羅東文化工場天空藝廊推出「幸福島─曾雍甯個展」。

