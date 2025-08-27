自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 郭強生／死亡可以是溫柔的

2025/08/27 05:30

圖◎吳怡欣圖◎吳怡欣

◎郭強生 圖◎吳怡欣

「您要我們把這東西留在她的胃裡嗎？」

N醫師指著裝滿黃色物質的玻璃罐，以攻擊性的口吻這樣問我。

我什麼都沒有回答。

N醫師在走廊上對我說：「天亮的時候，她頂多只剩下四小時的生命。我讓她重新活過來了。」

我不敢問他：為什麼？

──西蒙．德．波娃《一場極為安詳的死亡》

就連能寫出《第二性》這部改變歷史之書的思想巨人，那個咄咄逼人，總是辯才無礙的西蒙．德．波娃，在碰上為她母親治療癌症的主治醫師時，都變得唯唯諾諾，敢怒不敢言，更何況像我們這種市井小民？

曾幾何時，醫院給我們的印象成了白色巨塔，不再是我們小時候在電影上看到的那個杏林春暖的世界？

在台灣還沒有幾間大型綜合醫院的年代，電影上的西方國家早把醫院打造得現代寬敞，一塵不染宛若高級旅館。身著白袍的醫師，看起來都如此沉穩冷靜，優雅又智慧。在1970年代黃春明的小說〈蘋果的滋味〉中，住在台北違章戶的掃街工，被安排住進美國軍方在台的專屬醫院，眼前的一切對他們一家人來說，跟進了天堂無異。

好像現代醫院就是一切文明的具體象徵，提供的不僅是身體上的醫療，它更像是一種信仰，光明終將戰勝黑暗的救贖之地，所有蠢動邪惡的疾厄在這裡都從此見不得光。

小時候多病，幼稚園時半夜因肺炎被送進台大醫院的記憶猶新，日後進出醫院的次數更是多不勝數，童年的我對醫院的感覺除了安心外，還帶著一種崇拜。醫生們具有的專業知識，猶如從宙斯天神手中盜來的那把救世之火，照亮著眾生的地獄。

直到國中時，我的志向都還是想成為一位醫生，不論是生物化學還是健康教育，都是我認真又拿手的科目。直到發現了殘酷的事實。當年醫科在大學聯招中被列在丙組，主科測驗還包括數學與物理，這兩科很不幸的是我的死穴，我才不得不接受了學醫這個夢幻的破滅。

現代醫療系統化的全面升級，也不過是二次大戰結束後才雨後春筍般地發展起來。想想人類這個物種在地球上已存活了幾十萬年，有病就掛號上醫院也不過是最近這一百年的事。人類的平均壽命因為醫療技術的突飛猛進而延長了，我們與醫師之間的距離卻變得遙遠了。

四十年前我記得，與醫生詳述自己身體的不適，回答醫生丟給你的一連串問題，仍是預期中的看診過程。

自新冠疫情之後，我們再看不見醫師的表情，全都藏在遮蓋住半張臉的口罩後面。四十年前我記得，我們還會偷偷觀察著醫師的微妙表情變化，在正式被宣判病情前，先從他的默不作聲或是輕抿嘴角中預判自己的吉凶。

如今，我們可能在診間外等候叫號花了一個小時，進去三分鐘後便手捏著一疊檢驗單又走了出來。走進診間時都無不盡可能表現得謙謹有禮，想到醫生要一天看診六、七十人，心情肯定不會好。給醫生留下一個不好的第一印象著實是不智之舉。

接下來的兩個小時便在如迷宮般的醫療大樓各樓層間奔走。抽血超音波X光是最基本的項目，等到回診看報告時，醫師的眼睛從未離開過電腦螢幕，果真很專注地在「看報告」。報告的數字比口述的病情準確，無須再與我們浪費唇舌。病人其實根本不需要看什麼報告，看了也不會懂。

運氣好的話，醫師會跟你解釋一下這個指數或那個指數代表的意義，多半的時候他們知道你回家會自己上網，各種術語的縮寫與藥物的成分功能，都能靠谷歌大神幫你回答。

但是，無論求診的過程與經驗愉快與否，沒聽說過哪個人矢言再也不上醫院。一旦出現病痛，還是寄望於遇見一個妙手回春的醫師幫我們解決問題。

大學放榜的暑假，母親第一次被診斷出大腸癌。四十多年前，談癌色變的恐懼更甚於今日，但我對醫院仰之彌高的崇敬之心當年絲毫不受動搖。即使，在母親要動刀的前一晚，看著焦急的父親從銀行領出一疊鈔票，等待中間人來領路去拜訪執刀的主任，我都還相信有燒香有保佑。

次日，身形偉岸的醫師從開刀房步出的那一刻，至今仍深深印在腦海。那樣沉著寡言，跟家屬匆匆點一個頭，眼神幾乎是像父母對待年幼子女那樣慈愛，說了聲「都很順利」，就立刻如明星一般在其他小醫生的簇擁下，風一般地離開。我與父親相視交換了一個放下心中石頭的微笑，就差沒有跪地如恭送神轎過境般虔誠感恩。

但還是出了問題。口服的化療藥物如轟炸機在母親消化系統內投下強力火藥，在此之後母親腸胃吸收功能大受影響，從五十五掉到四十公斤的體重再也沒有恢復。

從美返國任教的第二年，母親在電話上告知自己子宮長了東西，是初期，我幾乎沒做他想便接受她準備去動手術的決定。是初期啊。但是原來主任說的腹部打兩個洞的手術，等到母親被推回病房時，卻變成了長達三十公分的縫線，我和父親只能對著傷口皺眉不捨，或許心中都有些懷疑但誰也沒開口，因為主任說切得很乾淨沒有問題。我們深信不疑，直到縫線傷口始終紅腫，每次回診也只是拿了藥膏。才偶然跟醫生朋友提到此事，沒想到對方立刻色變。

趕緊自費到另一家醫院照了當年很先進的正子攝影，出來的片子上母親腹腔布滿白點，癌細胞全面擴散了。拿著片子去那間頗負盛名的癌症專科醫院求診，腫瘤科女醫生當著我與母親的面宣判：這個沒救了，可以回去準備準備了。

記得與母親兩人搭了捷運從淡水回程的那一路上，誰也沒出聲，那是我此生感覺最漫長的路程。回到原來醫院，婦科主任再也不露面，轉掛腫瘤科，在醫生建議下，我們還是讓母親接受了化療。那是我此生做過最後悔的一個決定。

在最脆弱也最慌亂的時刻，看著母親又加碼了放射治療，情急下我對著放射科主任說出「救救我媽媽」後便痛哭起來。一切早已枉然，都只是後見之明。直到母親臨終前三天住進醫院，我還傻傻問主治醫師不是血液腫瘤指數下降了嗎？他的回答是，有時候指數過高根本就測不出來了。

沒有別的解釋了，好像是我的無知才讓事情演變到不可挽回的地步。

難道不是我的無知嗎？時隔多年，在父母都已離開後，我才有了重新回顧的勇氣。

當時我聲淚俱下說出「救救我媽媽」的請求，我心裡究竟想要為母親爭取的是什麼？三個月？還是一年？或是以為只要不放棄，就永遠有治癒的希望？四十歲還不到的我，之前從未真正想過死亡會以何種方式帶走我的親人，更不用說自己又會被如何終結。

或許是因為母親第一次罹癌還算有驚無險，讓我以為治療二字的意義就是出兵收復失土，在生命這個戰場上重新插旗，這便是尊嚴與愛的真諦。

如果當時那個癌症醫院的女醫師能用另一種語氣，或是三十年前醫界已普遍接受安寧緩和治療的觀念，讓我們理解到我們不是放棄治療，不是坐以待斃，如今的我也許不會每回憶起這段時，都仍被吸進自責的黑洞。

當時的震驚並非全然因為母親癌症已進入末期，更多的是受辱與被拒絕的創傷感。如果我有更高的社經地位，有更多可利用的人脈資源，女醫師斷然不會用這樣的態度。紅包陋習或許已不復見，但醫療資源在這個資本主義的時代，分配方式仍是一張同心圓模型，有人離中心點的位置就是比一般百姓更接近。

看看疫苗短缺的那時，不要告訴我人人都是經過排隊苦等，而沒有那些特權搶在沒權沒勢的老百姓前面。

多年來除非身體確實感覺到病痛造成生活上的困擾，我盡可能不走進醫院。我不知道該怎樣跨出當年的創傷感。直到父親確診我凌晨三點在急診室裡，沒有任何人能讓我諮詢討論，我當下必須做出住院隔離還是帶父親回家的決定。

我在急診室外的停車場一個人默默抽著菸，顫抖的手指幾乎夾不住那點火星。抬頭不經意看見醫院急診室的燈幟，在深沉的夜色中顯得如此微弱，我突然領悟到，醫院所能提供的專業只是關乎生命跡象，而非生命的本身。

要醫師開口承認愛莫能助也太強人所難，他們的養成就是練就在任何情況下都找出可採取的行動。也許半個世紀來我們都錯認了醫療的目的，它不該是為了延長生命而存在。也因我們許多時候過於不切實際的期待，自願將病人的自尊與自主奉上送進了整個體系中，忘記了它就只是個由病歷數據建構出的制度。

沙特稱《一場極為安詳的死亡》是西蒙．德．波娃最好的一部作品。事實上整本書都充滿著波娃激烈痛苦與困惑的情緒，安詳二字近乎是自諷，或是意指她錯過了讓母親原本能得到的另一種善終。

波娃的母親是虔誠的天主教徒，畢生都對生命抱持熱情與勇氣，於是子女們決定向母親隱瞞了她已癌症末期的真相，只能眼看著母親仍以極大的耐力忍受著一次次治療的痛苦，讓醫師一次次為始終以為自己可以出院回家的母親延命。

為母親最後爭取到的三十天讓波娃終於承認，多年來因與母親的不睦所造成的愧疚感，讓她做出了讓母親飽受折磨的決定。「最後這些年，對於媽媽，我們尤其罪孽深重：漠不關心、疏忽、拒絕。我們似乎覺得，我們用最後這些關注在她身上的日子，彌補了這些罪。」

父親過世即將滿兩年了。近乎閉關的兩年時光，有時跌撞，有時靜止，我卻恍惚感覺，日子像是踩在一個個巨大的腳印裡前進。那些巨大的腳印讓人敬畏，令人好奇，腳印的輪廓卻也在我的靈魂四周形成了護圍。

不必然是某種凶猛怪獸入侵的證據。有時我會懷疑那才是死亡真正的面貌。世人想像中的死亡有張猙獰面孔，但死亡怎麼會有著具體人形呢？或許更像是山川地景才對，幾百萬年前就存在的，只是人類都已記不得與它的初次相遇。

我相信波娃絕對無法體會我這段時光裡的感受，因為她為她母親之死所下的結論是，死亡是一種暴力。我想她是攪混了母親的痛苦與自己的痛苦。也許後者才更像是一種暴力，它讓逝者永遠被遺留在生者情感的陰影裡，除了標記著生者一次必須認輸的恥辱外，能夠留給生者的記憶就只剩下那座墓碑。

也許就是那些腳印帶走了父親，帶走了我所有的親人。

某夜做了一個夢，夢裡我要與我的父母出國旅行，到了機場我卻發現護照忘了帶，於是倉皇地搭了計程車要回家拿，卻碰上一路上塞車寸步難行，我在夢裡焦急地喊著，他們已經起飛了……

曾有十年時光，讓父親晚年能盡量減少痛苦成了生活的重點，現在的我來到必須正視如何為自己的善終打算的階段了。

好好自問，願意做出什麼樣的犧牲，換來安詳無恐懼的最後一里路，或許將是每個人餘生中最有價值的新發現。我能否平靜而堅定地告訴醫師，而不是由醫師告訴我，什麼才是對我最好的選項？ ●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應