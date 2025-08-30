【藝術文化】北藝中心「士林仙界大派對」共創沉浸式嘉年華

「士林仙界大派對」由蘇俊穎掌中木偶劇團開場演出，樂神小田田（中）領命為人間帶來快樂。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心主辦、民生電氣Minelectro Inc.執行的「士林仙界大派對」，將於今、明兩日晚間在北藝中心1樓天狼星座舉行，活動邀集蘇俊穎掌中木偶劇團、身聲劇場、0471特技肢體劇場與JAZZHEAD爵士樂團等團隊共同演出，結合布袋戲、特技劇場、音樂表演與Silent Disco，打造融合在地文化與當代藝術的沉浸式嘉年華。

開場由蘇俊穎掌中木偶劇團演出「眾仙法寶大會」，故事中玉帝下令眾仙下凡助人，音律仙師「樂神」攜3件法寶降臨凡間展開旅程。首件法寶召喚DJ登場，廣場旋律響起後，象徵士林在地文化的「士林女神」率領爵士樂團與神獸共舞，透過在地符號營造熱烈氛圍。

請繼續往下閱讀...

0471特技肢體劇場以詭譎動作演繹「肢體異能者」，象徵被生活壓抑的人群，瞬間打斷派對氛圍。樂神啟用第2件法寶，召喚「士林男神」與身聲劇場登場，以鼓聲驅退陰影，讓現場重新燃起活力。然而隨著「心魔隊伍」接連現身，派對再度陷入混亂。

樂神祭出最後的銅板法寶，數十顆珍珠氣球與象徵台灣夜市文化的鹹酥雞、蚵仔煎、剉冰等意象道具傾瀉全場，擊退心魔並引爆高潮。演出尾聲，士林女神與男神將攜手布袋戲、爵士樂、特技與戲劇表演者，邀請觀眾共舞，完成一場融合音樂、戲劇、文化意象的沉浸式派對。

北藝中心表示，兩晚活動皆免費入場，Silent Disco邀請民眾戴上耳機後隨著音樂起舞，並透過耳機中的即時指令成為演出的一環，與表演者共創派對氛圍。需事先報名。

