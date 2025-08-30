自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北藝中心「士林仙界大派對」共創沉浸式嘉年華

2025/08/30 05:30

「士林仙界大派對」由蘇俊穎掌中木偶劇團開場演出，樂神小田田（中）領命為人間帶來快樂。（北藝中心提供）「士林仙界大派對」由蘇俊穎掌中木偶劇團開場演出，樂神小田田（中）領命為人間帶來快樂。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心主辦、民生電氣Minelectro Inc.執行的「士林仙界大派對」，將於今、明兩日晚間在北藝中心1樓天狼星座舉行，活動邀集蘇俊穎掌中木偶劇團、身聲劇場、0471特技肢體劇場與JAZZHEAD爵士樂團等團隊共同演出，結合布袋戲、特技劇場、音樂表演與Silent Disco，打造融合在地文化與當代藝術的沉浸式嘉年華。

開場由蘇俊穎掌中木偶劇團演出「眾仙法寶大會」，故事中玉帝下令眾仙下凡助人，音律仙師「樂神」攜3件法寶降臨凡間展開旅程。首件法寶召喚DJ登場，廣場旋律響起後，象徵士林在地文化的「士林女神」率領爵士樂團與神獸共舞，透過在地符號營造熱烈氛圍。

0471特技肢體劇場以詭譎動作演繹「肢體異能者」，象徵被生活壓抑的人群，瞬間打斷派對氛圍。樂神啟用第2件法寶，召喚「士林男神」與身聲劇場登場，以鼓聲驅退陰影，讓現場重新燃起活力。然而隨著「心魔隊伍」接連現身，派對再度陷入混亂。

樂神祭出最後的銅板法寶，數十顆珍珠氣球與象徵台灣夜市文化的鹹酥雞、蚵仔煎、剉冰等意象道具傾瀉全場，擊退心魔並引爆高潮。演出尾聲，士林女神與男神將攜手布袋戲、爵士樂、特技與戲劇表演者，邀請觀眾共舞，完成一場融合音樂、戲劇、文化意象的沉浸式派對。

北藝中心表示，兩晚活動皆免費入場，Silent Disco邀請民眾戴上耳機後隨著音樂起舞，並透過耳機中的即時指令成為演出的一環，與表演者共創派對氛圍。需事先報名。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應