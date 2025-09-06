【藝週末．藝週工藝人物】台灣之音療癒人心─銅鑼工藝保存者吳宗霖

符合國際標準音高的「福爾摩沙之音」系列。

文／高依汾 照片提供／吳宗霖銅鑼銅雕藝術工作室

「泰來鑼」的鑼邊寬度淺、無鑼臍。

銅鑼藝術家吳宗霖透過優秀技法結合自然素材，花了超過40年光陰，將最初用在傳統戲曲及陣頭表演中的傳統樂器銅鑼，轉化成能與國際接軌的「音階鑼」及療癒身心的「脈輪鑼」，樂器在機能與造型上兼具實用及藝術性，2011年獲新北市政府認證為傳統工藝美術「銅鑼工藝」保存者。

兼具台灣銅鑼歷史與藝術價值的〈古福爾摩沙之音〉。

非科班出身的吳宗霖，與銅鑼為伍長達40多年，在不斷嘗試與失敗中學習、成長，以個人的思想、技術，從在地環境取得素材，手工製作出一面面獨一無二的銅鑼，更進一步研發出療癒人心的心靈之音，將銅鑼從廟會陣頭，帶往藝術殿堂與心靈療癒。

在「棋不語」表演中，聆聽吳宗霖手工製作的頌缽聲音在烏來山水間迴盪。（馥蘭朵烏來渡假酒店提供）

擇一事做一生 專注以黃銅打造銅鑼

銅鑼藝術家吳宗霖。（高依汾攝）

1959年出生於新北市新店烏來的南勢溪畔，吳宗霖23歲退伍後打算藉由論件計酬的銅鑼製作賺些工錢，當時的他以為只要花半年時間就可以學會這門技術，一晃眼，至今已經用了80幾個半年來學習、製作銅鑼。吳宗霖分析台灣銅鑼與中國或東南亞不同處，其他國家使用青銅（Bronze），是銅加錫所產生的合金，強度高、常溫下不會變形，不易加工，必須透過鑄造成形；台灣使用黃銅（Brass），內含銅和鋅，具有高延展性，易於加工，常溫下可以手工打造。一槌一槌的敲打正是吳宗霖製作銅鑼的方式。

吳宗霖的「音階鑼」門鈴：〈叮．咚〉與〈有．人．在．家．嗎〉（左）。

黃銅聲響獨特，適合用來製作樂器，在西方有法國號、小號、長號等由黃銅製成的銅管樂器，東方則有鑼、鈸、鈴等傳統樂器。台灣的黃銅以進口為主，早年受管制，業者多以廢五金或拆船產生的材料為主，吳宗霖使用的也是台灣本地資源再利用後產生的黃銅，雖有雜質，但因材質多樣化，讓他製造出來的銅鑼具有多樣化的聲音。

「子弟鑼」鑼邊寬度深，有鑼臍。

銅鑼製作由方形銅板開始，陸續裁切掉各個邊角後，逐漸變成圓形，以圓規在板面中央畫出鑼臍（銅鑼的肚臍）位置，再將其捶打成半圓形的凸出狀，這也是鑼面演奏時敲打的共鳴中樞。現場看到吳宗霖與兒子吳宗栩合力旋轉、捶打出鑼臍，震天價響的聲音，非常人所能忍受，而看似相同的每一槌，均包含著外行人看不出的力道、角度與落點。吳宗霖提醒，捶打時盡量不要重複敲打同一點，容易破裂。金屬具有延展性，一旦多敲一下就回不來，而銅鑼的大小、曲折的彎度、深淺、厚薄等，都影響到將來這面銅鑼的聲音。

「風鑼」能發出有如風聲、雷聲、海潮聲等大自然的聲響。

每一片黃銅都有自己的身世與故事，工藝師需要靠著多年的經驗，決定要塑造出什麼樣子的銅鑼，如此微妙、沒有SOP的工法，難怪吳宗霖認為養成1位師傅需要10年以上的時間，連他本人都還在不斷地學習中。

吳宗霖惜物地將無法再使用的銅鑼做成〈水月〉中的月亮。

讓銅鑼開口說話 傳統銅鑼與國際接軌

吳宗霖透過觀察門前荷花池創作出無數作品。

台灣在尚未有西洋樂器進入前，婚喪喜慶中常見到鑼鼓喧天的場面、迎媽祖的陣頭中也一定有大鑼現身。這類銅鑼稱為「子弟鑼」，名字源於早期台灣社會在祭神時，通常由富家子弟組成業餘戲劇團體來表演，這類型的戲為「子弟戲」，當中使用到的銅鑼就稱為「子弟鑼」。子弟鑼只有單一聲音，聲音愈響亮，邀請陣頭的頭家愈有面子，換句話說，這類銅鑼主要是用來比大聲。

另外一種「泰來鑼」出現在古代大官出巡時的儀仗中，與肅靜、迴避等牌子一同用於開道引路；現代人也會在記者會或開幕典禮等活動中做為開場，所謂的「好戲開鑼」，就是這種銅鑼。泰來鑼與子弟鑼主要差別在後者有鑼臍，且鑼邊的寬度比較深，匯聚聲音的能力強；泰來鑼的鑼邊比較淺，聲音綿延擴散能力優於子弟鑼。與泰來鑼功能類似的，是完全沒有鑼邊的「風鑼」，雖然兩者皆能發出彷彿風聲、雨聲、雷聲、海潮聲等模擬大自然的聲響，但因為風鑼完全沒有鑼邊阻擋，聲音擴散效果比泰來鑼更佳。

除了單音的子弟鑼、泰來鑼、風鑼，吳宗霖靠著敏銳的音感與調音技術，在失敗中不斷嘗試，花費10多年時間發展出具有不同音階的「音階鑼」，愈大的銅鑼聲音愈低，愈小的銅鑼聲音愈高。在他的「門鈴」系列中，有2個音的〈叮．咚〉，及5個音的〈有．人．在．家．嗎〉；以及能符合國際標準音高（A440Hz）的「福爾摩沙之音」系列，包含基本7個音（Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si），與13個音（基本7個音外，前後各延伸3個音）、可演奏較多歌曲的音階鑼。還有1組〈古福爾摩沙之音〉是吳宗霖將7面古老的子弟鑼重新調音後，賦予新鑼聲，他還特地為其量身訂製手工鍛造的龍形鑼架，成為兼具台灣銅鑼歷史與藝術價值的作品。

從樂器到生活藝術 銅鑼之音療癒人心

有鑑於傳統陣頭、樂團需求減少，吳宗霖將技術延伸至銅雕藝術品創作上。他將製作過程中剩餘的材料、未達音階標準或不小心敲破的銅鑼，變身為咖啡杯墊、荷花、荷葉、可當桌上擺設的〈喜龍抱珠〉，或不見觀音只見淨瓶的裝置藝術〈水月〉等各種作品，發揮愛物惜物的精神，順便增加收入。

以鑼臍為樣，吳宗霖亦將製作範疇延伸至頌缽，這原本是印度、尼泊爾一帶僧侶托缽的食器，而後用於身心療癒領域。他也研發出與頌缽有類似效果的「脈輪鑼」──在印度瑜伽中，身體對應7個脈輪，透過音頻振動，引發體內細胞共振反應，緩慢綿長的聲音能紓緩情緒，達到「靜心」效果。

工作室對岸的鄰居──馥蘭朵烏來渡假酒店，亦相當認同吳宗霖的銅鑼藝術，將其融入每日生活儀式當中：上午10點導覽時，會在大廳演奏8個音的〈福爾摩沙之音〉音階鑼；下午3點半的「棋不語」，以2人對坐在木筏上，下著沒有棋子的棋局，僅有吳宗霖手工製作的頌缽聲音在烏來山水間迴盪；下午4點的「空鼓繞」，由吳宗霖工作室內的銅鑼開場，隔著溪水與酒店的鼓聲展開兩岸對話，山川靈氣中迴盪的鑼聲與鼓聲，悠揚渾厚、撼動人心。

「以銅為鏡可以明志，以鑼為樂能靜心」，吳宗霖至今製作超過6000多片銅鑼，讓銅鑼從陣頭登上藝術殿堂，持續療癒所有人的心靈。

吳宗霖小檔案

1959年出生於新店烏來，退伍後開始從事銅鑼製作，至今超過40年。2011年獲新北市政府登錄為傳統工藝美術「銅鑼工藝」保存者。

