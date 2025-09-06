自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025馬祖國際藝術島開展拍楸精神 戰地據點化身藝術場域

2025/09/06 05:30

總策畫吳漢中（左起）、文化部次長李靜慧、文總祕書長李厚慶、連江縣長王忠銘與團隊代表們，共同為「馬祖國際藝術島」揭幕。（記者董柏廷攝）總策畫吳漢中（左起）、文化部次長李靜慧、文總祕書長李厚慶、連江縣長王忠銘與團隊代表們，共同為「馬祖國際藝術島」揭幕。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」，昨（5）日在梅石藝文中心揭開第3屆序幕。今年以「拍楸」為主題，邀請國內外藝術家與民眾走入戰地據點、碉堡、澳口、電廠及常民家屋，透過藝術創作展現四鄉五島的文化魅力，並持續以雙年展形式推動跨村落、跨世代與跨部門的交流。展期即日起至11月16日。

馬來西亞藝術家朱威龍〈漁夢〉，以機械動力形式重構馬祖漁村的意象。（記者董柏廷攝）馬來西亞藝術家朱威龍〈漁夢〉，以機械動力形式重構馬祖漁村的意象。（記者董柏廷攝）

文化部次長李靜慧致詞時指出，部會長期支持馬祖歷史場域再利用，看見軍事據點轉化為藝術空間，是藝術島最具意義的成果之一。

李佩珊〈不是誰的棋子，我們是…〉以圍棋意象對抗被簡化的地緣政治觀。（記者董柏廷攝）李佩珊〈不是誰的棋子，我們是…〉以圍棋意象對抗被簡化的地緣政治觀。（記者董柏廷攝）

文化總會祕書長李厚慶表示，2018年首次登島時，因接觸無形文化資產「擺暝文化」，開啟與馬祖的連結。自2019年開始籌畫藝術島，至今6年，從第1屆定錨方向、第2屆逐步落實，到第3屆收穫眾多成果，正如「拍楸」捕魚般齊心合作。他強調，文化總會雖非在地機構，但努力將外來資源與在地連結，串連企業與地方，共同推廣馬祖。

「拍楸」（pha-jiu），源自閩東語，是一種世代傳承、需集結眾人之力的捕魚工法，將巨大的竹樁打入海底，為漁網定錨，也為來年的豐收打下基礎。連江縣長王忠銘指出，「拍楸」象徵齊心協力，藝術島正是這樣的文化行動。從公部門、策展人、藝術家到居民與志工，皆共同投入，將藝術島塑造成屬於全馬祖人的盛事。

總策畫吳漢中表示，本屆以當代「拍楸」為核心，透過策展反映馬祖多元議題，並轉譯為地景作品，期待擴大公共對話。策展人陳敬寶則認為，在馬祖文化藝術主體形構的過程中，需要勇於承接他人的凝視，自「我們以為的我們」以及「他人認為的我們」，交疊出馬祖文化的主體性，並期待有更多觀賞者可以登島感受。

本次展覽為歷年展期最長，共有逾50件作品，規畫聚焦3大主題：「前線的馬祖」、「島嶼的馬祖」、「海洋的馬祖」。馬來西亞藝術家朱威龍〈漁夢〉以機械動力形式重構馬祖漁村的意象，融合太陽能與風力驅動拍楸漁網、浮球、船槳、魚形與風力裝置等元素，營造出如夢似幻的機動城堡景象；日本藝術家木村崇人於東莒推出〈和兩座島嶼一同化為雲朵的日子〉，邀集當地與日本居民共同製作藍曬風箏，象徵跨國情誼。李佩珊在26據點的〈不是誰的棋子，我們是…〉，以圍棋意象對抗被簡化的地緣政治觀。

此外，展期並邀請優人神鼓、紙風車劇團等團隊，演出逾15場節目，讓登島觀眾在藝術與地方文化交織下，體驗馬祖的多樣魅力。

