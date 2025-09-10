【藝術文化】法國影人鐵胡萬迷戀台灣 認為電影是一個民族靈魂的鏡子

文化部長李遠（右）與法蘭西學院終身秘書博恩那．史蒂恩（左），共同頒獎給FICA影展創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬（中）。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕青少年時期就對動蕩不安的華人世界歷史深深著迷的FICA影展創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬，把亞洲做為研究對象，尤其在接觸到台灣電影人之後，就對美麗的福爾摩沙有很深的迷戀。鐵胡萬說，電影是一個民族在某個時代靈魂的鏡子，也促使他希望透過電影讓更多人認識並欣賞台灣文化。會後受訪時，鐵胡萬更多次提及台灣導演侯孝賢，以及剛由演員躋身導演的舒淇，認為自己做為一位文化傳播者，能認識這些了不起的台灣影人，是他無比珍惜的機遇。

