藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】馬水龍逝世10週年 「看見音樂 聽見畫」紀念展登場

2025/09/11 05:30

展覽內容規畫7大主題，展出馬水龍珍貴手稿、樂譜、文字資料、生活照等。（記者董柏廷攝）展覽內容規畫7大主題，展出馬水龍珍貴手稿、樂譜、文字資料、生活照等。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由傳藝中心台灣音樂館攜手國家圖書館主辦、邱再興文教基金會承辦的「看見音樂 聽見畫」馬水龍逝世10週年紀念特展，即日起至10月15日於國家圖書館藝文中心展覽室展出，免費開放民眾入場；此外，也攜手NSO、衛武營等單位推出音樂會及講座等系列活動，帶領大眾重溫馬水龍對台灣音樂史的重要貢獻。

特展首度公開多幅馬水龍晚年的畫作。（記者董柏廷攝）特展首度公開多幅馬水龍晚年的畫作。（記者董柏廷攝）

昨（10）日於國家圖書館舉辦開幕式，傳藝中心主任陳悅宜致詞時表示，本次展覽介紹馬水龍的人生，包括音樂創作、人格養成，以及與夫人許子珍的深厚情誼，「展出的樂譜、手稿、器具與物件，都是馬水龍以生命投入的見證。」

總策畫顏綠芬指出，馬水龍逝世後，許子珍將手稿與畫作捐贈國家圖書館，並將部分獎盃、聘書與典藏交予台北藝術大學。邱再興文教基金會春秋樂集亦提供許多影音資料，經多方協力，才促成此次展覽、音樂會及講座，隨著特展，亦出版專刊完整呈現藝術家的一生。

展覽現場首次公開展出馬水龍在家中作曲時使用的鋼琴與書桌，營造出貼近創作現場的氛圍，並展出珍貴手稿、文字資料、生活照，同時也首度公開馬水龍晚年的畫作，展現馬水龍跨界藝術的視野；國家圖書館亦特別提供相關書籍與樂譜，讓觀眾深入了解這位跨界作曲家的多重面貌。

此外，台灣音樂館也安排了2場紀念音樂會，包括今晚（11日）將於國家音樂廳舉辦的「孕育於山海之間」音樂會，演出《梆笛協奏曲》、《無形的神殿》等作品；11月2日在戲曲中心大表演廳推出「故鄉風情畫」音樂會，包含《台灣組曲》、《雨港素描》及《台灣歌謠合唱曲集》等，並結合嗩吶與打擊樂演繹舞劇音樂《竇娥冤》，彰顯馬水龍對台灣文化與土地的深厚情感。

