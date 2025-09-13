【藝週末．國際藝聞】德國漢堡火車站美術館 「擁抱」巨型裝置展

舞者於克拉拉．霍斯涅德洛娃的作品中演出。（漢堡火車站美術館提供）

文／孟以樂

克拉拉．霍斯涅德洛娃雕塑裝置〈擁抱〉。（漢堡火車站美術館提供）

捷克藝術家克拉拉．霍斯涅德洛娃（Klára Hosnedlová）即日起至10月26日，於柏林漢堡火車站美術館（Hamburger Bahnhof）舉辦「擁抱」個展。饒富視覺張力的雕塑裝置〈擁抱〉，高達9公尺的亞麻掛毯化為懸空的地景，石質浮雕如時光遺跡靜靜嵌於其上，腳下則鋪設超過3000塊混凝土磚，結合歷經數百年的手工藝傳統與地方民俗，在美術館的野獸派工業建築空間，交錯編織關於歷史、政治與文化的敘事，開啟由童年記憶觸發的想像語境，串連起有機與無機、恆久與衰敗、手工藝與工業生產等對立的概念，呈現物質景觀、媒材與文化實踐，在時間流轉中不斷變動與重塑的樣貌，也回應她自身對故鄉、女性經驗與集體歷史的深刻凝視。

掛毯創造出宛如庇護所的空間，展場中設置的音響裝置來自柏林的電音夜店，播放以捷克摩拉維亞方言演唱的歌曲、教堂鐘聲與器樂段落。嵌入浮雕之中的刺繡圖像，取材自藝術家在過往展覽中所拍攝的表演影像片段。「擁抱」是一場關於「縫合」的行動，縫合時間、地景、歷史與神話，縫合人們所聽聞的傳說，以及情感與物質共振的時空，藉此引發你我重新思索如何在碎裂與縫合之間，建構未來的可能。

