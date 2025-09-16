自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 夏烈／蛇

2025/09/16 05:30

伊甸園的知識之樹與蛇。此為彼得．保羅．魯本斯畫作，約1615年。（達志）伊甸園的知識之樹與蛇。此為彼得．保羅．魯本斯畫作，約1615年。（達志）

◎夏烈

埃及帝王谷，拉美西斯九世陵墓，繪有眼鏡蛇。（shutterstock）埃及帝王谷，拉美西斯九世陵墓，繪有眼鏡蛇。（shutterstock）

蛇比任何生物更了解環境，因為牠沒有耳朵聽閒話──只能直接感受狀況。

1963年電影《埃及豔后》，伊莉莎白．泰勒飾演克麗奧佩脫拉。（達志）1963年電影《埃及豔后》，伊莉莎白．泰勒飾演克麗奧佩脫拉。（達志）

伊莉莎白．泰勒曾飾演克麗奧佩脫拉（Cleopatra），她被稱為「埃及豔后」，其實是希臘血統的埃及統治者，先後成為羅馬的凱撒大帝與大將安東尼的情人。最後兵敗屋大維，伸手入有毒蛇的籃子自殺身亡。曾有學者研究出，那條埃及眼鏡蛇是代表太陽神的神聖之蛇，所以和豔后死前的高貴身分相配――生命曾是一場別人的夢，現在開始她自己永恆的夢。莎士比亞的戲劇中，這齣並未列入四大悲劇，但是拍成電影卻聲名大噪，可能是場面大，劇情浪漫曲折，還是伊莉莎白．泰勒當年的美豔迷人。

希臘神話的九頭蛇。此為法爾內西納別墅，建於16世紀初，佩魯齊所繪。 （達志）希臘神話的九頭蛇。此為法爾內西納別墅，建於16世紀初，佩魯齊所繪。 （達志）

法老在古埃及象徵神的化身，眼鏡蛇是法老的保護者，有著十足的神祕感，能從蛇口射出火焰噴向敵人。所以古埃及遺物常看到統治者法老頭上冠冕及王巾上的蛇標。甚至人面獅身的斯芬克斯（Sphinx），都有模糊的蛇標遺跡。雖然四個埃及女神是人面蛇身，顯示蛇的神聖地位，但我也在神廟中看到戰士以矛刺直立眼鏡蛇的浮雕。可見毒蛇除了是權力的象徵，到底還是對人有生命威脅。而埃及人自古崇拜蛇，在文化上的重要性傳遞至今。

夏烈屬蛇。（夏烈提供）夏烈屬蛇。（夏烈提供）

我屬蛇，今年蛇年，所以寫這篇文章。實際上，很怕蛇，牠們躲在暗處，陰險、心懷不軌。但有人說男人屬蛇有吸引力，所以聽了還是很高興。有人問我是哪一種蛇：游蛇、毒蛇、還是蟒蛇？我說不知道。這張半身像有人說有些陰險蛇像，我沒秀下半身，因為有些人是人面蛇身……無論如何，我不陰險，下半體目前還是人身。

女媧是人首蛇身。圖為蕭雲從《女媧》，選自《離騷圖》，刊印於清初順治2年（1645年）。女媧是人首蛇身。圖為蕭雲從《女媧》，選自《離騷圖》，刊印於清初順治2年（1645年）。

埃及有人類第二長久的文明，僅次於位居今日伊拉克戰火遍燒的兩河流域文明，第三及第四是印度與中國。古希臘文化雖是今日西方文明的根源之一（另一根源是基督教），年代上比中國及印度文明還是慢了一千年，文字也不是原創，並沒有較大的統合地域，而是三百多個城邦國家（猶如嘉義市或屏東縣都可以是城邦國家）。希臘後被羅馬軍事征服，但是文化上羅馬卻被希臘征服，希臘文化照單全收。滿人及蒙人曾武力征服中國，文化上卻也被中國征服：這是社會達爾文主義的原則――強勢文化征服或取代弱勢文化，天經地義。

衛福部和世界衛生組織LOGO皆有蛇杖圖示。衛福部和世界衛生組織LOGO皆有蛇杖圖示。

希臘神話有九頭蛇，有半人半蛇的怪物居住冥間，生下許多子女為禍人間。但也有執蛇杖的醫神阿斯克勒庇俄斯，蛇杖的木棍顯示為人體的脊椎骨，是人體中代表現在、進化和靈性昇進的中脈。蛇纏繞在木棍上，因為蛇每年脫皮，象徵醫療後恢復和更新的過程，建立重生的療效。這個蛇杖圖案至今已成為政府及國際醫療衛生組職的標誌。又及：據說天神宙斯以天雷殺死這個醫神後，將其靈魂升上天空，化身為蛇夫座。

羅馬人遠不如希臘人有藝術感及創造力，但是重物質、實際及武力，所以能建立比希臘的亞歷山大大帝更龐大的帝國，這有些像美國與歐洲各國的比較。羅馬之後是西方歐洲基督教的興起。西方神話傳說中的蛇，不是以正面形象出現，表現的常是毒辣、陰險、凶惡、狡詐、謊言、欺騙。因《聖經》一開始就表出蛇做的壞事，還導致人的原罪（當然是基督教的立場）。

《舊約．創世紀》中，亞當和夏娃居住的伊甸園中有生命之樹及知識之樹，上帝訓示千萬不可吃知識之樹的蘋果。因人吃了眼睛就明亮了，就有智慧，能分辨善惡，而信仰應是堅定不可分辨的。但他們倆受到蛇的誘惑，吃了那果子。上帝因此懲罰蛇為無足，用肚子在地上爬行，終身吃土。懲罰亞當夏娃是逐出，住到伊甸園的東方。對基督教來說，這是人類原罪的由來。有些「知識之樹」的畫或馬賽克都有蛇繞樹。

《伊甸園東》（East of Eden）也成為史坦貝克重要的長篇小說之一；另一部《憤怒的葡萄》，也是以《新約．啟示錄》中詞句命名。史坦貝克在獲得諾貝爾文學獎之前寫過不少意義深長的短篇小說，最出色的是〈蛇〉及〈菊花〉。〈蛇〉敘述菲力蒲博士在海邊有一私人動物實驗室，一天晚上來了個高瘦的女人，向他買了一隻響尾公蛇及一隻白鼠，然後要他把鼠放入蛇籠，觀看蛇吃鼠的過程。她看得津津有味，但菲力蒲博士可以為了知識殺無數的動物解剖，卻不會為了娛樂去殺一隻蟲。女人看完離去前，告訴他蛇留在那兒，以後還會來。但她從來沒再回來過。菲力蒲博士為好奇走遍附近小城找這個高瘦、謎樣的女人，再也沒有遇見過她――她由暗處出現，又消失在黑夜裡。整個描述模糊、曖昧，象徵或暗示不清。我常對修課學生說：文學之美在於其浪漫性、悲劇性、叛逆性――現在再加上朦朧性。

華夏民族起源於女媧與伏羲的結合。傳說中的神祇伏羲及女媧都是人首蛇身，他們交尾繁殖，陰陽相配，日月組成，天地結合。女媧造人和補天，被賦予蛇的身軀，因為蛇能蛻皮，能冬眠，斷肢能再生，所以有頑強的生命力與生殖力。這個重要的遠古圖騰標記也被古人賦予了美好的形象，善良的性格。因為第一個以母性光輝出現的女神就是人首蛇身的女媧。第一個建立國家及王朝的夏禹以治水成名，夏禹本姓姒，因建立夏朝才改為夏。姒即巳，巳字面是蛇形；而禹字又從虫，在甲骨文中與巳同字，所以禹字本身就是蛇名，蛇也是夏朝主要圖騰標誌。

蛇是永恆生命的象徵，也是一種智慧、神力的化身。在華夏神話史上有為人歌頌的女神：白蛇傳的故事淒婉美麗，那條修練千年的白蛇為報答書生許仙前世救命之恩，化為人形並嫁與許仙。但白娘娘不慎喝下雄黃酒，現出蛇原形。最後與雷峰塔和尚法海大鬥法，演出水漫金山寺。在生下孩子後被法海收入缽內，鎮壓於雷峰塔下，青燈孤影，寂寞終年，釀成人蛇相戀卻不能相守的悲劇。白蛇對許仙愛情的執著，即使人間也罕見，又何況是人蛇之間？

蛇與龍在形狀及習性上很接近。龍飛在天，落地為蛇。所以龍化為人間的蛇，或蛇修行為天上的龍，可說是同一種精靈。蛇出現在一億五千萬年前的侏儸紀，比人類早了許多年，是生命力最強、性情最神祕、最不可思議的屬相。但是龍？真的有龍嗎？連化石都沒發現過，只是傳說而已。莊子有「君子應有龍蛇之變，應處木雁之間」之說。也就是人要識時務，看個人能力來適應當下環境。當環境及條件適宜時，如龍飛萬里；環境不利時，如蛇潛草莽，放低姿態，保存實力。後一句是說有時不成材的大樹，反而不被砍伐；鳴聲好聽的雁，也不會被下鍋，也就是有時人要決定該不該露鋒芒。其實，知進退，就是一種智慧――智慧（wisdom）和聰明（intelligence）是不同的層次。

家裡一龍一蛇。長子澤龍屬龍，在西雅圖的微軟公司總部及亞馬遜公司總部工作，但他不是軟體或硬體工程師，是藝術家。而女兒是醫學，妻子與我是工程。所以他是家中異類。龍與蛇關係密切，但我可看出自己與家中這條龍的個性、作風及觀念的不同。

我一直認為星座、手相、八字、屬相都不能決定什麼，基因及血型應是對人影響很大。就是如此說，我還是遺憾沒能修練成龍，在天空中四處遨遊，向下俯觀人間百態！●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應