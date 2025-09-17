自由電子報
藝術文化

【藝術文化】2025台北藝博10月登場 MIT與原民特區新秀藝術家亮相

2025/09/17 05:30

文化部長李遠（第2排中）與2025「Made In Taiwan新人推薦特區」暨「原住民族藝術特區」獲選藝術家、MIT評審委員、媒合畫廊代表等合影。（文化部提供）文化部長李遠（第2排中）與2025「Made In Taiwan新人推薦特區」暨「原住民族藝術特區」獲選藝術家、MIT評審委員、媒合畫廊代表等合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」將於10月24日至27日在台北世貿1館登場，文化部昨（16）日舉辦「2025 Made In Taiwan新人推薦特區」暨「原住民族藝術特區」展前記者會，公布參展的13位（組）藝術家與媒合畫廊，提前為年度藝壇盛事暖身。

文化部長李遠致詞時表示，他日前訪歐行程中，從巴黎到捷克都能感受到國際「選擇台灣」的支持。他指出，台灣文化融合中國、日本及西方影響，孕育出屬於自由民主環境下的新文化，而MIT藝術家的作品正是這樣的文化力展現，未來也能在國際舞台持續發光。

文化部說明，「MIT新人推薦特區」自2013年起每年徵選8位40歲以下青年藝術家展出，並與中華民國畫廊協會合作，媒合專業畫廊處理作品交易、經紀與布展支援。今年共有109位報名，最終選出王言然、吳尚洋、洪聖雄、陳劭彥、杜宜蓁、郭秉恩、劉恩霖、劉星佑等8位新秀，創作涵蓋工業量產與手工的界線、數位空間的性別建構、日常物件的再製與家族記憶的長期記錄等多元題材。

「原住民族藝術特區」則邁入第6屆，由原民會原住民族文化發展中心與畫廊協會共同策畫，今年以「生存韌性的藝術」為主題，邀請安聖惠、米類．瑪法琉、希巨．蘇飛、宜德思．盧信、塗南峰5位藝術家參展，展出作品涵蓋木雕、繪畫與複合媒材，展現原住民族藝術的當代面貌。

今年媒合畫廊包含伊日藝術計劃、東家畫廊、安卓藝術、也趣藝廊、飛皇畫廊、弎畫廊、双方藝廊、尊彩藝術中心與亞洲藝術中心，將協助新銳藝術家專注創作並推動作品進入市場，讓台北藝博成為新秀大放異采的最佳舞台。

