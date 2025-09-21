自由電子報
藝術文化

【藝術文化】田裕華單車輕旅風情攝影展 聚焦歐洲3大賽經典山路景致

2025/09/21 05:30

除了壯闊山林景致外，亦將展出歐洲城市巡禮作品。（田裕華提供）除了壯闊山林景致外，亦將展出歐洲城市巡禮作品。（田裕華提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由田裕華策展的「環義、環法、環西 單車輕旅風情」攝影展，將於10月15至11月30日在「好好基地藝文館」展出。展覽精選99幅影像作品，呈現他多次單車旅行穿越歐洲3大自行車賽經典山路的紀錄，帶領觀眾一窺獨特的自然景觀與城市風貌。

攝影師田裕華以歐洲3大自行車賽經典山路為題，拍攝一系列作品。（田裕華提供）攝影師田裕華以歐洲3大自行車賽經典山路為題，拍攝一系列作品。（田裕華提供）

田裕華長年長期擔任媒體攝影記者，亦投入單車運動，曾於2014、2015與2017年，分別前往法國、西班牙與義大利，以輕裝單車旅行方式挑戰世界知名的8條經典山路，其中包括環法賽的「風禿山」與「阿爾杜維茲」、環西賽的「安格利路山」與「科瓦東加湖」、以及環義賽的「斯泰爾維奧山」、「加維亞山」、「福斯卡格諾山」與「單車教堂」。在台灣藝術展覽領域中，這是首次以3大賽經典山路為主題的攝影展，展現少見的主題切角。

展覽影像除了壯闊山林景致與明媚風光外，亦展出沿途巴黎、米蘭、馬德里、巴塞隆納、盧加諾等歐洲城市巡禮，透過街拍方式，捕捉建築景觀與古蹟教堂的多重視角，同時展現人文風土、鄉鎮風情與田園生活的觀察。觀眾可從作品中感受到單車旅行的視覺節奏與文化氛圍。

除了攝影作品，展覽也同步展出田裕華於旅程中使用過的單車裝備、配件，以及沿途收集的各式紀念物件，如路標牌、交通票根、景點門票與親筆明信片等，讓展覽不僅停留於影像紀錄，也傳遞更具體的旅行記憶與體驗，增添觀展的臨場感。

田裕華說明，展覽不僅希望讓觀眾欣賞到歐洲3大賽經典山路的景致，也藉由旅行過程的多樣呈現，期盼能吸引熱愛單車與攝影的民眾參觀。詳詢好好基地藝文館臉書。

