晴時多雲

松菸2025原創基地節 「沿之有物」聚焦鐵道文化

2025/09/22 05:30

「沿之有物」主視覺由設計師萬向欣操刀，以「沿著過去，處處有物」為核心概念，透過手繪線條描繪松山菸廠的產製路徑，並串起產業遺產群的昔日工業記憶。（松山文創園區提供）「沿之有物」主視覺由設計師萬向欣操刀，以「沿著過去，處處有物」為核心概念，透過手繪線條描繪松山菸廠的產製路徑，並串起產業遺產群的昔日工業記憶。（松山文創園區提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市文化基金會松山文創園區主辦的「2025原創基地節」，以「沿之有物 TRACING THE ECHOES」為題，透過主題展覽、現地藝術創作及表演藝術，帶領觀眾重新認識已消逝的鐵道路徑與產業遺產群，將於10月31日至11月16日登場。

為迎接「2025原創基地節」，松山文創園區將於10月1日起舉辦「尋找古蹟密碼」暖身活動，尋找園區內指定窗戶拍照打卡，即可獲得限量松菸小禮。（松山文創園區提供）為迎接「2025原創基地節」，松山文創園區將於10月1日起舉辦「尋找古蹟密碼」暖身活動，尋找園區內指定窗戶拍照打卡，即可獲得限量松菸小禮。（松山文創園區提供）

松山文創園區表示，原創基地節今年邁入第14屆，並延續自2023年起規畫的3年策展架構：2023年主題回顧菸廠起源，2024年探索水圳發展，2025年則以舊產業鐵道為核心，完整呈現松菸及區域發展的歷史脈絡。今年的命名「沿之有物」中的「沿」，象徵依循鐵道路徑回望歷史，「物」則代表沿線產業遺產及人文故事，期望觀眾能在展覽中逐步探索台北鐵道的文化記憶。

展覽將包括1個核心主題展、6組現地創作及2組表演藝術，作品不僅以松山文創園區前身松山菸廠為核心場域，更向外延伸至縱貫鐵路沿線，由西至東串連起產業遺產群，透過不同策展角度帶領觀眾深入理解產業鐵道的歷史樣貌，呈現文化資產與城市記憶的多層次關聯。

為迎接原創基地節，松山文創園區將於10月1日至10月31日推出「尋找古蹟密碼」暖身活動，邀請民眾化身古蹟探險者，於園區指定窗戶拍照打卡即可獲得限量紀念禮品，藉由輕鬆互動的形式，讓民眾更貼近松菸古蹟場域。

松山文創園區指出，今年原創基地節以藝術轉譯產業鐵道記憶，不僅關注場域本身的文化資產，也將視野延展至整個城市空間。透過藝術家創作與歷史脈絡的結合，期望觀眾能從日常環境與城市縫隙中重新看見鐵道遺產的價值，進一步認識產業文化對城市發展的影響。活動詳詢松山文創園區官網。

