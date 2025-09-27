【藝週末．城市散步】前進新北獨立書店！－8之2－逃逸線書室

逃逸線書室。

■逃逸線書室

書店主人王茜茜。

新北市三重區中央南路45巷3號1樓

逃逸線書室的吧台區。

facebook.com/Linesofflightbooks

逃逸線書室的「Goodbye&Hello 逃逸線書袋」。

請告訴我們書店的小歷史。

逃逸線書室（下稱「逃」）：三重，一個鄰近台北、交通便利的九橋之都，聚集了許多北上尋夢的人，在這個人口密集的衛星城市裡，有融合的美好，也有磨合的紛亂；因此希望透過書籍，讓我們更理解發生在我們生活周遭，卻不甚熟悉的人事物。當人們好奇，為什麼要在三重開一間獨立書店？在三重經營書店是不是很不容易？我們想的是，為什麼不？身為土生土長的三重人，期待能在自己成長的地方經營一間書店，記錄下這城市裡流動的軌跡，也串連起這城市裡熱愛它的生命。

決定在新北市開設書店的原因是？

逃：在我的記憶裡，三重一直存在著連鎖書店，但當城市無奈不敵書市萎靡，連鎖書店一間間撤離，我們意識到：「原來我長大的地方要沒有書店了。」也知道，連鎖書店一旦離開，短期之內要再回頭落腳三重的可能性不大，因此沒猶豫太久，便決定回來開設獨立書店。期待書店能不單只是生活有書，更期待書店和閱讀能陪伴大家暫時逃離現實的艱難與挑戰，一起喘息、一起儲備對抗現實的能量，於是在充滿不確定的2021年，「逃逸線書室」成立；對我而言，它不僅是城市邊緣的一抹深綠風景，更是一個讓人有安全感的閱讀空間。

請用一句話形容你心中的新北市。

逃：新北三重是一個友善生活的城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

逃：讓想要閱讀的人不需要奔波找尋，在日常的周邊、回家的途中，輕鬆愉快地，不需要有過多猶豫門檻，讓閱讀走進人們的生活，成為生活美好樣貌的元素之一。

開設書店以來，最難忘的一件事？

逃：最難忘的莫過於書室搬家。逃逸線書室逃不過城市租屋成本的不斷疊加，現在書室的深綠油漆是讀者們一起完成的，書是大家齊心協力帶過來的，我們確信在困難之後，逃逸線更能和讀者一起打造一個共同嚮往的三重書店。

書店中你最喜歡的一個角落？

逃：吧台區──在這裡我們與伙伴讀者一起分享交流。

請推薦書店內或新北市當地不可錯過的伴手禮。

逃：Goodbye&Hello 逃逸線書袋──願我們勇敢，也期待再見。「If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.」──保羅．科爾賀。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新北市一日遊？

逃：逃逸線書室位於台北橋捷運站的周邊巷弄，在這傳統的商業區裡，美食任君挑選，鄰近書室還有必比登推薦的「光興腿庫」和「店小二魯肉飯」，不妨一早逛逛「新北市眷村文化園區空軍三重一村」，中午飽餐一頓，然後到「逃逸線書室」一起享受午後的閱讀時光，有書有咖啡還有在地伙伴們精心製作的甜點。打道回府前，別忘了帶上書室的和菓子好鄰居「明月堂」，如果還有精神，當然也不要錯過好吃好玩的「三和夜市」，這肯定會是身心都滿足的三重一日遊，期待書室見喔！

圖片提供：逃逸線書室。

