【藝週末．城市散步】前進新北獨立書店！－8之4－凝流書店生活

請告訴我們書店的小歷史。

能讓作家靜靜寫作的凝流書店生活。

凝流書店生活（下稱「凝」）：2013年秋末，「凝流」誕生於板橋台藝大後門旁。最初只是幾位有緣人共同營造的小空間，擺滿二手書，飄著咖啡香，夾帶美食與小小雜貨，再加上不定期的藝文活動，慢慢形成社群的聚點。2023年，我們將「書店」重新命名為「凝流」，象徵在快速變動的時代裡，仍希望成為迷人的靈魂相聚、共享心靈共鳴的所在。

決定在新北市開設書店的原因是？

凝：板橋與浮洲兼具藝術能量與在地生活感。台藝大的創意氛圍，加上在地人情味，讓這裡自然成為一個適合靈魂停泊與交流的場域。

請用一句話形容你心中的新北市。

凝：一座不斷變動卻永遠充滿故事的城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

凝：守住「人」的核心。書、咖啡與活動只是媒介，真正重要的是讓人們在這裡產生靈感、記憶與情感的連結。

開設書店以來，最難忘的一件事？

凝：有位作家曾在這裡靜靜寫作，後來完成並出版了新書，特地拿來與我們分享。那一刻，我感受到「凝流」真的是靈魂彼此相遇的所在。

書店中你最喜歡的一個角落？

凝：靠窗的閱讀區。陽光灑進來時，能看見人們安靜讀書，書頁翻動聲與咖啡香交織在一起，那就是「時間被凝視」的片刻。

請推薦書店內或新北市當地不可錯過的伴手禮。

凝：我們推薦年輕藝術家的陶瓷作品與編織作品。它們融合了創意與手感，讓人能把藝術帶回家，也把新北在地的溫度化為日常生活的一部分。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新北市一日遊？

凝：從「凝流」出發，先在台藝大藝術聚落與有章藝術博物館欣賞藝術創作。午後走訪板橋舊城區林家花園「林本源園邸」，感受歷史氛圍。最後到板橋夜市大快朵頤，為一天畫下悠然的句點。

