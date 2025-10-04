自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦音樂會】掀起公主熱潮─全新迪士尼《公主音樂會》首登小巨蛋

2025/10/04 05:30

迪士尼公主不僅是童話裡的角色，更是跨越時代的精神符號，象徵著不同層面的力量，讓每一代觀眾都能在其中找到共鳴。迪士尼公主不僅是童話裡的角色，更是跨越時代的精神符號，象徵著不同層面的力量，讓每一代觀眾都能在其中找到共鳴。

文／PING 圖片提供／牛耳藝術

全球現象將再度聚焦台灣，迪士尼《公主音樂會》將於11月以全新製作躍然登場。全球現象將再度聚焦台灣，迪士尼《公主音樂會》將於11月以全新製作躍然登場。

廣受好評的迪士尼《公主音樂會》自首演以來，已在美國、倫敦、東京等地掀起熱潮，更多次重磅來台引起熱烈迴響，場場感動無數觀眾、口碑保證。今年，這股全球現象將再度聚焦台灣，以升級版首次登上小巨蛋。11月1日至2日在台南文化中心、11月5日在台北小巨蛋，迪士尼《公主音樂會》將以全新製作登場。

特別嘉賓朴真珠首度來台獻唱，曾出演《嫉妒的化身》、《雖然是精神病但沒關係》《那年，我們的夏天》等多部人氣韓劇，並在SBS演技大賞上閃耀摘星。特別嘉賓朴真珠首度來台獻唱，曾出演《嫉妒的化身》、《雖然是精神病但沒關係》《那年，我們的夏天》等多部人氣韓劇，並在SBS演技大賞上閃耀摘星。

跨國巨星同台綻放 LED布景搖身成為現場魔法

藉由音樂的力量、明星歌手的動人演繹，置身童話深處。藉由音樂的力量、明星歌手的動人演繹，置身童話深處。

《公主音樂會》以「All Stars Version」全新回歸，從4位歌手擴增至8位國際巨星，匯聚百老匯與倫敦西區的頂尖音樂劇演員。陣容包括飾演百老匯音樂劇《冰雪奇緣》艾莎女王、《女巫外傳》艾法芭的Alyssa Fox，她的歌聲更收錄在《魔法壞女巫》電影原聲帶中；百老匯音樂劇《阿拉丁》茉莉公主、擔綱《女巫外傳》全美巡演女主角、曾參與《獅子王》首演的Lissa deGuzman；倫敦西區《美女與野獸》領銜首演貝兒，並活躍於《悲慘世界》、《親愛的艾文．漢森》等熱門製作的Courtney Stapleton；百老匯音樂劇《阿拉丁》領銜首演阿拉丁，也是《獅子王》辛巴與《悲慘世界》馬留斯，歌聲遍及全球舞台，更曾登上卡內基音樂廳的Adam Jacobs，及Courtney Stapleton、Isabelle McCalla、Steffanie Leigh、Adam J. Levy等實力派音樂劇演員，並由榮獲百老匯世界獎「最佳音樂總監」的Benjamin Rauhala親自坐鎮，擔任音樂總監與鋼琴演奏。除了令人期待的黃金陣容，特別嘉賓是橫跨影視、綜藝與音樂劇舞台的韓國人氣女星朴真珠（正名：朴昣奏），她將首度在台獻唱，帶來獨一無二的驚喜時刻。

結合炫光而成的絢爛舞台，每道光影，都是記憶深處中閃閃發光的瞬間！結合炫光而成的絢爛舞台，每道光影，都是記憶深處中閃閃發光的瞬間！

巨星群集，不僅能感受跨國巨星之間所擦出的火花，也能欣賞個人「一支獨秀」的驚豔瞬間，讓每位演員以各自的拿手曲目，綻放屬於他們的精采時刻。除了重現膾炙人口的經典歌曲，也將搭配LED布景播放迪士尼動畫精華片段，如臨劇場般的魔幻氛圍，彷彿置身於童話世界之中。

重現膾炙人口的經典歌曲，也將搭配LED布景播放迪士尼動畫精華片段，如臨劇場般的魔幻氛圍，彷彿置身於童話世界之中。重現膾炙人口的經典歌曲，也將搭配LED布景播放迪士尼動畫精華片段，如臨劇場般的魔幻氛圍，彷彿置身於童話世界之中。

公主精神的當代意義：那些年我們一起唱的歌

欣賞個人「一支獨秀」的驚豔瞬間，讓每位演員以各自的拿手曲目綻放屬於他們的精采時刻-Isabelle McCalla。欣賞個人「一支獨秀」的驚豔瞬間，讓每位演員以各自的拿手曲目綻放屬於他們的精采時刻-Isabelle McCalla。

在成長記憶中，無論是生日歌、下課鐘聲，還是便利商店的迎客鈴聲，音樂總是在生活裡的片刻緊緊相連。而在無數世代的心中，迪士尼公主的歌聲更是無可抹去的經典。

她們這份純粹的熱情與真誠，正是《公主音樂會》誕生的起點，如今走上世界舞台，讓台灣觀眾得以見證這段從友情萌芽到巨蛋舞台的夢幻旅程。她們這份純粹的熱情與真誠，正是《公主音樂會》誕生的起點，如今走上世界舞台，讓台灣觀眾得以見證這段從友情萌芽到巨蛋舞台的夢幻旅程。

迪士尼公主不僅是童話裡的角色，更是跨越時代的精神符號，象徵著不同層面的力量，讓每一代觀眾都能在其中找到共鳴。《花木蘭》中〈Reflection〉表達我們在辜負期待、迷失自我中徘徊掙扎；《海洋奇緣》莫娜主題曲〈How Far I’ll Go〉鼓舞有夢之人追尋理想；《魔髮奇緣》的樂佩〈When Will My Life Begin〉呼籲踏出舒適圈，以樂觀的心擁抱世界；《冰雪奇緣》艾莎經典名曲〈Let It Go〉成為自我突破的宣言，歌頌出不畏懼他人的自信。這些歌曲隨著年齡遞進，伴隨我們走過青春與蛻變，成為映照人生的聲音與心靈上的寄託。

重現《小美人魚》、《風中情緣》、《花木蘭》、《美女與野獸》、《魔髮奇緣》、《海洋奇緣》、《冰雪奇緣》等經典旋律。重現《小美人魚》、《風中情緣》、《花木蘭》、《美女與野獸》、《魔髮奇緣》、《海洋奇緣》、《冰雪奇緣》等經典旋律。

登上世界舞台！宛若灰姑娘變身成仙度瑞拉

《公主音樂會》以「All Stars Version」全新回歸，從4位歌手擴增至8位國際巨星。《公主音樂會》以「All Stars Version」全新回歸，從4位歌手擴增至8位國際巨星。

對音樂劇演員而言，承載一位迪士尼公主的角色，更是一種無形卻深刻的責任。這份責任，是守護觀眾心中對公主的想像，同時也是一個契機，去展現角色鮮少被看見的另一面。

有趣的是，這場全球矚目的音樂會，最初並非宏大的計畫，而是百老匯音樂劇《美女與野獸》領銜首演貝兒Susan Egan、Benjamin Rauhala，邀請幾位舞台上的好友舉辦的小型派對。她們的演出片段意外在網路上爆紅，連迪士尼官方都注意到了。這份純粹的熱情與真誠，正是《公主音樂會》誕生的起點，而他們的核心理念始終沒有變，如今走上世界舞台，讓台灣觀眾得以見證這段從友情萌芽到巨蛋舞台的夢幻旅程。

家庭、戀人與個人專屬回憶 為新一代提供懷舊與靈感

在這個不斷變化的世界裡，迪士尼公主們持續吸引各個年齡層，她們仍然具有重要的意義，為新一代提供了懷舊與靈感，超越文化、語言，讓人們在公主的故事下找到永恆價值。

無論是父母帶著孩子再次重溫童年，情侶共度浪漫時光，或獨自沉浸在音樂中尋找相似的身影，迪士尼《公主音樂會》都將成為難以忘懷的篇章。今年11月台北小巨蛋、台南文化中心，就像那首未唱完的歌，迪士尼的旋律永遠不會停歇。

