【家庭plus．日常幸福微光】徜徉秋懷 「花」時間手作

徜徉秋懷 「花」時間手作

文、圖／香草生活家Julia

舒適宜人的春秋兩季，是我最喜愛的季節。春季百花齊放繽紛燦爛，像是攜手跳鬧過街的荳蔻女孩；而秋季綠葉漸轉為黃澄，隨風飄落一地璀璨，像是經歷世事卻淡定恬靜的中年女子，安靜微笑過街。中年後的我，更能悠然欣賞的風景。

值此時節，身心彷彿也有著自動節律般，想喝香氣濃郁的茶湯、想浸泡在冒著熱氣的浴湯裡、想以香氛按摩油滋潤全身肌膚……不禁讚歎著，這座肉身小宇宙內建的智慧，總能藉由身心五感發出訊息，提醒著我們與自然時序和諧共振。

自從有了香草園，便常感受著自然植物帶給生活的豐盛喜樂。自此鮮少上花市，總是信手拈來香草花朵，隨性插入花瓶，居家角落散發著自然寫意與隱約漫香。

香草除了可用於泡茶與料理，還能製作成個人及空間香氛。對於親手種植的花梨與香草，盡量秉持零浪費原則。以泡茶料理為優先，餘下的風乾，製作浴鹽、香包或百草香都很適合。

自己動手製作香氛品，除了過程的感官療癒，也是建立自然永續的有機生活態度。接著來分享幾款融入香草植物的居家及個人香氛品。

製作浴鹽比較著重在色彩感受的搭配。

〈花時間1〉花草浴鹽 安穩入夢鄉

製作浴鹽時，較少依植物功效面做搭配，比較著重在色彩感受的搭配。例如粉色系玫瑰花、金黃柑橘皮、綠色草本類等，無論拿來泡澡或泡腳，光是視覺就鬆緩泰半。

材料：日曬粗鹽500g、乾燥花草約半碗、精油10～15滴

做法：將粗鹽與花草放入大容器裡，用雙手攪拌均勻，依個人喜好，加入適量精油香氛。

粗鹽具有淨化氣場的效果，每當外出回來覺得身體有些沉重、心情浮躁不定，睡覺前一定會泡個花草鹽浴，再喝杯溫熱的舒眠花草茶，便能安穩進入夢鄉。

用燕麥製作的去角質霜，能感覺到使用後肌膚特別柔嫩滑溜。

〈花時間2〉天然去角質霜 用多少做多少

因為並不常用，有好幾次把買來的身體去角質霜放到過期的經驗，後來想想何不自己動手製作，現做現用、天然新鮮，也不必擔心放到過期又浪費了。

自製去角質霜，比例不必很精準，可用的素材很多，例如檸檬皮屑、砂糖，也可加入喜愛的純露或幾滴精油，請嘗試變化，體會手作樂趣。

材料：細燕麥片一碗、鹽巴一大匙、乾燥檸檬香蜂草、適量椰子油

做法：將燕麥片與香草攪打成碎片狀，與鹽巴拌勻，慢慢加入油，拌成泥糊狀就完成了。身體稍微沖洗後，再塗抹於全身慢慢搓揉，用水沖洗後再進行沐浴。

用燕麥製作的去角質霜，能感覺到使用後肌膚特別柔嫩滑溜。

身體去除老廢角質後，順道泡個澡，讓皮膚浸泡在熱水裡，舒張毛孔、肌肉放鬆。起身擦乾裹上浴袍，進行寵愛自己的SPA療程。

泡一壺舒緩安眠茶，播放喜愛的音樂，點燃香氛燭光，緩緩地按摩一寸寸肌膚。隨著按摩，很自然便升起內在自我對話，是一個內外皆可深層調理的Me time。

有時按摩結束，感受到想自由書寫。這是一種不停頓、不多做思考，不刻意美化文字，想什麼就寫什麼的方式。常常寫完回看自己的文字，感受到很多的抒發與流動，有時意外梳理了糾結的點，有股茅塞頓開的感受，有興趣的朋友可試試。

用玻璃壺泡花草茶，能欣賞著茶湯與花草的色澤。

〈花時間3〉助眠花草茶 睡前儀式感

前陣子買了一支很喜歡的花茶壺，容量約350cc，很適合睡前來泡上一小壺花茶。泡花草茶還是喜歡用玻璃壺，能欣賞著茶湯與花草的色澤，是一個具有儀式感的愛自己的方式。

適合睡前飲用的花草品項，350cc約1～2大匙，以下可視個人喜好自由搭配。

花朵類：洋甘菊、少量薰衣草（1/3大匙）

香草類：檸檬香蜂草、檸檬馬鞭草、少量薄荷類（1/3大匙）

