【家庭plus．香草隨食札記】油茶樹 苦茶油受關注

油茶樹樹形高大，葉片不供製茶，種子能榨油，產出「苦茶油」。

文、圖／蔡以倫

苦茶籽須經過曝曬、破殼、壓榨，才能化為一滴滴的金黃清澈。

十月初的淡水郊山，農園忽然多了幾位包裹嚴實的採茶女。她們頂著烈日，細心採摘一顆顆褐色的「苦茶籽」。這些不起眼的果實，竟是有「東方橄欖油」之稱的苦茶油原料。

油茶樹（Camellia oleifera）與製茶用的茶樹並不相同。兩者種子都能榨油，前者產出「苦茶油」，後者則稱「茶籽油」。油茶樹樹形高大，葉片不供製茶。秋天枝頭結實纍纍，冬日則綻放潔白花朵。它耐旱耐瘠，經年守在山坡地，靜靜等待果實成熟。

苦茶籽須經過曝曬、破殼、壓榨，才能化為一滴滴的金黃清澈。苦茶油成分中超過八成為單元不飽和脂肪酸（Omega-9 油酸），並富含維生素A、E與茶多酚等抗氧化物，能降低壞膽固醇、保護心血管並延緩油脂氧化。因發煙點高（約230～252℃），恰可應用於國人料理方式。近年橄欖油價格飆升，更突顯出本土苦茶油價值。

自古來，苦茶油在台灣一直是養生油品。農家常以其煎蛋、拌麵線，或做為坐月子的補養食材。那份清香與回甘，嘗後讓人難以忘懷。

兒時初聞「苦茶油」，光是「苦」字便心生畏懼、退避三舍。其實它並不苦，更多了清爽回甘。它還有「山茶花油」等別稱，日本則稱為「椿油」，這些雅稱似更能提升產品形象。

十多年前曾爆發黑心油品事件，國人開始重視食用油安全。自此，苦茶油再次受到關注。雖然產量有限、榨油不易，因此價格略高，但正因為它真實天然，才更顯得彌足珍貴。

望著山坡間農人揮汗收成，苦茶油凝聚的不只是時間與土地的恩賜，更是一份誠實與堅持。或許，苦茶油不只是純粹的料理用途，更像是一種生活提醒──吃進嘴裡的，必須是安心、信任的滋味。（作者為淡水香草街屋主人）

