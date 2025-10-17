【藝術文化】台灣紀錄片國際傳佳績 《公園》與《侯硐奇譚》雙獲殊榮

《公園》導演蘇育賢（前排右4）獲國際競賽單元「優秀獎」。（山形國際紀錄片影展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025山形國際紀錄片影展頒獎典禮前（15）日在山形市中央公民館舉行，台灣紀錄片傳捷報，蘇育賢執導的《公園》獲頒國際競賽單元「優秀獎」，宋承穎及胡清雅共同執導的《侯硐奇譚》則榮獲亞洲千波萬波單元「獎勵獎」，成績斐然。

《侯硐奇譚》導演宋承穎（右1）獲亞洲千波萬波單元「獎勵獎」。（山形國際紀錄片影展提供）

文化部長李遠指出，紀錄片真實呈現社會樣貌與人民心聲，展現台灣創作者多元視野及文化深度，文化部將持續支持，讓更多台灣故事被世界看見。

影展主辦單位表示，《公園》以充滿遊戲感的想像力，拓寬電影的表現語彙，在幽默與共感之間取得細緻的平衡，把公共空間重新看做人們彼此連結的開放遊樂場。導演蘇育賢提醒我們，電影其實源自極為單純的行動分享、凝視與傾聽。《侯硐奇譚》以新北市侯硐礦區為背景，在只剩聲音、風景及怪談的空間裡，那些因坍塌事故罹難的礦工魂魄，是否終能獲得解放？抑或真正恐怖的，其實是當年礦工們的勞動環境本身？

文化部駐日台灣文化中心表示，這2部作品分別從都市公共空間及礦業社區記憶切入，讓世界看見台灣影像在地性與普世性的交會，將持續與山形國際紀錄片影展交流互動，推介更多台灣優秀紀錄片作品與導演參展。

本屆山形國際影展共有來自129個國家與地區的1318件作品角逐「國際競賽」單元，最終選出15部入圍；「亞洲千波萬波」單元則自75個國家1358件作品中，嚴選20部參展。這是繼2023年導演蕭美玲憑《平行世界》榮獲「日本電影導演協會獎」後，台灣紀錄片再度於山形影展大放異彩。其中《侯硐奇譚》也同時入圍第62屆金馬獎「最佳紀錄短片」，彰顯台灣紀錄片的國際競爭力。

