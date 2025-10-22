【藝術文化】余曉怡「島影琴深II」跨域展演 陳輝東、陳香吟父女畫作跨時空對話

管風琴家余曉怡。（福爾摩沙管風琴文化協會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕管風琴家余曉怡再度策畫「島影琴深II」音樂會，將於10月24日在衛武營音樂廳登場，除由余曉怡擔綱管風琴，另有小提琴李宜錦、大提琴黃子維、薩克斯風蔡佳修及那娜擊樂二重奏共同演出；特別的是，這場結合音樂、繪畫與科技的跨域展演，觀眾將可看到畫家陳輝東與陳香吟父女的畫作，跨越時空深情對話。

陳輝東作品〈聖心堂〉，60.5×72.5cm。（陳香吟提供）

這是余曉怡第2次以《島影琴深》為題，以策展理念整合管風琴音樂、燈光、建築空間，導入AI動態影像與光建築生成技術，讓舞台光影隨音樂即時生成，將音樂會的聲音情感化為可看見的視聽情境。

陳香吟作品〈牡丹〉，91×65cm。（陳香吟提供）

陳輝東與陳香吟的作品將於音樂會上半場呈現，分別是在台灣原創管風琴獨奏作品蕭泰然《管風琴序曲》中，結合陳輝東的系列畫作；而由余曉怡親自改編的《牡丹花》，則結合陳香吟的畫作相互呼應。兩組作品透過AI的創作，讓畫作隨著音樂節奏融合對話，成為本次演出的核心。

「島影琴深II 余曉怡管風琴音樂會」將於24日晚間演出，詳詢OPENTIX。

