自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】余曉怡「島影琴深II」跨域展演 陳輝東、陳香吟父女畫作跨時空對話

2025/10/22 05:30

管風琴家余曉怡。（福爾摩沙管風琴文化協會提供）管風琴家余曉怡。（福爾摩沙管風琴文化協會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕管風琴家余曉怡再度策畫「島影琴深II」音樂會，將於10月24日在衛武營音樂廳登場，除由余曉怡擔綱管風琴，另有小提琴李宜錦、大提琴黃子維、薩克斯風蔡佳修及那娜擊樂二重奏共同演出；特別的是，這場結合音樂、繪畫與科技的跨域展演，觀眾將可看到畫家陳輝東與陳香吟父女的畫作，跨越時空深情對話。

陳輝東作品〈聖心堂〉，60.5×72.5cm。（陳香吟提供）陳輝東作品〈聖心堂〉，60.5×72.5cm。（陳香吟提供）

這是余曉怡第2次以《島影琴深》為題，以策展理念整合管風琴音樂、燈光、建築空間，導入AI動態影像與光建築生成技術，讓舞台光影隨音樂即時生成，將音樂會的聲音情感化為可看見的視聽情境。

陳香吟作品〈牡丹〉，91×65cm。（陳香吟提供）陳香吟作品〈牡丹〉，91×65cm。（陳香吟提供）

陳輝東與陳香吟的作品將於音樂會上半場呈現，分別是在台灣原創管風琴獨奏作品蕭泰然《管風琴序曲》中，結合陳輝東的系列畫作；而由余曉怡親自改編的《牡丹花》，則結合陳香吟的畫作相互呼應。兩組作品透過AI的創作，讓畫作隨著音樂節奏融合對話，成為本次演出的核心。

「島影琴深II 余曉怡管風琴音樂會」將於24日晚間演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應