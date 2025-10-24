【自由副刊】 第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎得獎者

新詩獎得獎者

吳浩瑋〈一起回家〉

吳浩瑋

2001。世新大學畢業。現職藝文媒體。

林佳儀

寫作態度：

許勝雄

烤箱的東西拿出來一定要戴手套。

楊宥翔

．

羅毓嘉

林佳儀〈昨日的航行〉

1981年生於台中。台灣師範大學國文系畢業，東海大學中文系碩士班就讀中。現為高中國文科教師，亦為女兒、妻子、母親及自己。曾獲青年優秀詩人獎、葉紅女性詩獎、教育部文藝創作獎、磺溪文學獎等。著有詩集《微物論》。

寫作態度：

寫詩這件事剛開始其實和旁人沒有關係，純粹是自己和自己之間的旋舞以及戰爭。流血、纏綿、廝殺，他人無從知曉的爭鬥在針尖。接近戀愛，但最後成為婚姻，愛恨並存著刺青生活。成為一個寫詩的人，是我做過最浪漫的事。

請繼續往下閱讀...

．

許勝雄〈足底圖鑑〉

1971年生於台北市。國立中正大學政治學研究所碩士畢業。曾獲台灣省文學獎、玉山文學獎、夢花文學獎、磺溪文學獎各報導文學類，近期獲電視電影劇本首獎。

寫作態度：

第一次寫詩，第一次獲獎。寫詩是一種尋找語言裂縫的方式。透過文字，回應世界的沉默，並在現實的罅隙中，找到一種仍能呼吸的節奏。

．

楊宥翔〈小滿〉

1989年生，彰化人，現居新北。國立中正大學中國文學系畢業。曾從事廣告文案，現任職信義房屋。曾獲台積電青年學生文學獎、全國學生文學獎、桃城文學獎等。喜歡康寶藍咖啡、Dragon Ash樂團、殭屍片。第一本詩集籌備中。

寫作態度：

近來風行的MBTI人格測驗，我測出來是INFP調停者。是呀，寫詩就是調停：調停長句與短句的械鬥，調停意象群與韻腳們的爭風吃醋，調停屢次想放棄的自己與繼續努力寫的自己，他們都宣稱擁有楊宥翔的主權，多年來不斷地駁火。

．

羅毓嘉〈耶路撒冷〉

1985年生，宜蘭人。政治大學新聞系畢，台灣大學新聞研究所碩士。現於資本市場討生活。曾獲《中國時報》人間新人獎，吳濁流文學獎等。著有詩集《與山近的，離海亦不遠》等六種，散文集《阿姨們》等四種。

寫作態度：

我寫很多戰爭詩，因為歷史反覆吞噬人，而語言仍是僅存的抵抗。用詩打開世界的蟲洞，在瓦礫旁，陪那些被砲彈擊落的人，說出他們的名字。文學是無用的武器，但始終站在人性的這一邊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法