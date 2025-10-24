自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎得獎者

2025/10/24 05:30

新詩獎得獎者新詩獎得獎者

吳浩瑋〈一起回家〉

吳浩瑋吳浩瑋

2001。世新大學畢業。現職藝文媒體。

林佳儀林佳儀

寫作態度：

許勝雄許勝雄

烤箱的東西拿出來一定要戴手套。

楊宥翔楊宥翔

羅毓嘉羅毓嘉

林佳儀〈昨日的航行〉

1981年生於台中。台灣師範大學國文系畢業，東海大學中文系碩士班就讀中。現為高中國文科教師，亦為女兒、妻子、母親及自己。曾獲青年優秀詩人獎、葉紅女性詩獎、教育部文藝創作獎、磺溪文學獎等。著有詩集《微物論》。

寫作態度：

寫詩這件事剛開始其實和旁人沒有關係，純粹是自己和自己之間的旋舞以及戰爭。流血、纏綿、廝殺，他人無從知曉的爭鬥在針尖。接近戀愛，但最後成為婚姻，愛恨並存著刺青生活。成為一個寫詩的人，是我做過最浪漫的事。

許勝雄〈足底圖鑑〉

1971年生於台北市。國立中正大學政治學研究所碩士畢業。曾獲台灣省文學獎、玉山文學獎、夢花文學獎、磺溪文學獎各報導文學類，近期獲電視電影劇本首獎。

寫作態度：

第一次寫詩，第一次獲獎。寫詩是一種尋找語言裂縫的方式。透過文字，回應世界的沉默，並在現實的罅隙中，找到一種仍能呼吸的節奏。

楊宥翔〈小滿〉

1989年生，彰化人，現居新北。國立中正大學中國文學系畢業。曾從事廣告文案，現任職信義房屋。曾獲台積電青年學生文學獎、全國學生文學獎、桃城文學獎等。喜歡康寶藍咖啡、Dragon Ash樂團、殭屍片。第一本詩集籌備中。

寫作態度：

近來風行的MBTI人格測驗，我測出來是INFP調停者。是呀，寫詩就是調停：調停長句與短句的械鬥，調停意象群與韻腳們的爭風吃醋，調停屢次想放棄的自己與繼續努力寫的自己，他們都宣稱擁有楊宥翔的主權，多年來不斷地駁火。

羅毓嘉〈耶路撒冷〉

1985年生，宜蘭人。政治大學新聞系畢，台灣大學新聞研究所碩士。現於資本市場討生活。曾獲《中國時報》人間新人獎，吳濁流文學獎等。著有詩集《與山近的，離海亦不遠》等六種，散文集《阿姨們》等四種。

寫作態度：

我寫很多戰爭詩，因為歷史反覆吞噬人，而語言仍是僅存的抵抗。用詩打開世界的蟲洞，在瓦礫旁，陪那些被砲彈擊落的人，說出他們的名字。文學是無用的武器，但始終站在人性的這一邊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應