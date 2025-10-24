自由電子報
【自由副刊】 第二十一屆林榮三文學獎．小品文獎得獎者

2025/10/24 05:30

均 勻〈快閃〉

本名林筑筠。1986年生，中文系畢業。現為大學教師。曾獲台北文學獎、鍾肇政文學獎、葉紅女性詩獎。

得獎感言：

喜歡不說人話的事物。

林皓淳〈我那跟雞吵架的母親〉

1997年生於雲林麥寮。清華大學台灣文學研究所碩士畢業，現就讀清華大學台灣文學研究所博士班。曾獲林榮三文學獎小品文獎、雲林文藝獎、竹塹文學獎、台中文學獎、國藝會、文化部創作補助等。

得獎感言：

濃烈的情感，如何淡寫成小品？日日寄託在心裡的情感，抖落的一瞬間，能否灑脫有序地成文成章，並在離開情所依託的生命經驗的剎那，延續而萌生出文章的新局，是小品文帶給我的暢意。感謝文學獎，感謝生命與故土。

洪逸倫〈反向的誕生〉

1988年出生，畢業於輔仁大學，曾赴慕尼黑大學留學，主修心理學。

得獎感言：

感謝林榮三文學獎、評審與家人。得知消息時，與弟弟的網球對打方才結束，便退到場邊，這時回憶不經意回彈成幸運。

徐郁智〈摽有梅〉

1985年生於台北。密西根州立大學廣告研究所畢業。沒有機會做過文學相關工作，卻還是很喜歡。小品文曾獲新北市文學獎首獎、後山文學獎第二名。

得獎感言：

我在十五年前第一次投林榮三文學獎，沒有得獎，一直沒有得獎。媽媽每年都會寄回郵郵票，再將收到的得獎作品集寄給我，她說我不是個聰明的人，更要學會等待。

謝謝〈自由副刊〉、評審老師、《聯合報．繽紛版》，還有好多人，我放在心裡。獻給媽媽。

曹 瑋〈移監〉

本名曹福巖，1966年生，高雄市人，海青工商畢，曾任職於雜誌社編輯，記者、副社長，高雄市新聞記者公會祕書等職。基督徒，文學創作作品曾獲多次忠義文學獎，生命文學金筆獎、玉山文學獎、林榮三文學獎等。

得獎感言：

感謝蔡宏揚、張勝銘祕書，黃建瑋科長，莊岳勳專員，王保欽、林冠君、林嘉新、呂銀泉科員，呂建輝、黃宥彬主任，對我的支持與鼓勵；應鳳凰、劉維奪老師指導，彰化縣文化局長張雀芬、廖非比貴人的支持。謝謝一路上陪伴我的曹景堂、曹祐豪，感謝主！我又得獎了。

莊詠丞〈身體氣候〉

筆名莊栩，1997年生，台南安平人。彰師大國文系畢業，現就讀台南大學諮商與輔導碩士在職專班。現職國中國文科教師。曾獲台南文學獎。著作散見《皇冠雜誌》、《鹽分地帶文學雙月刊》、《台文Bong報》。

得獎感言：

感謝評審，感謝母親遺傳的堅韌生命力，感謝父親，感謝Ray，感謝羅毓嘉老師。我希望就這樣一直寫下去，寫那些當下解不掉的，或是不想被遺忘的。當它們被記錄下來，任由時間緩緩沖刷，都成了能被觸碰的溫柔。

陳信安〈V945〉

2004年生，愈來愈像台中人，現就讀中山醫學大學，專職每天和解剖奮戰。曾獲台中文學獎、迴旋梯文學獎。希望粉紅豬一直安好，不要減肥，一起把故事講下去。

得獎感言：

謝謝奕叡和啟安，在實驗的低潮中接住我，謝謝在文學上幫助我的老師與朋友們，尤為感謝淇華老師，願意帶我走這麼長的文學路程，深知自己不是孤獨的。

願每一個在實驗中掙扎的數據，都能安穩地抵達終點。

詹 詹〈地下〉

本名詹琇惠。1986年生於台北。畢業於政治大學廣電碩士。曾任電影美術、畫廊／展覽企畫、出版編輯、建築採訪、品牌行銷。目前主理「chanchanonearth無意識風景」，以繪畫與文字於生活表裡散步。

得獎感言：

謝謝評審的肯定，好不容易，我在我的路上了。獻給海川、詹婷、已逝的媽媽娟，以及盧非易老師。生命無常，恰好現在看過往是奇幻的，恰巧所有的愛都在此相遇，謝謝所有經過與祝福，謝謝現在活著。

蒯紫嫣〈偶數與錨〉

偏詩情畫意的名字，但本人脾氣很差。2001年在美國紐澤西出生。舊金山藝術學院服裝設計系畢業，景美女中校刊社，曾在紐約時裝週展覽系列「Formosa」。目前在紐約當實習生。

得獎感言：

因為是寫媽媽跟我的故事，故完成後給她本人過目。但她對文學沒興趣也沒在看書，看到我寫父親住在採光很差的公寓，問我要不要改成超明亮的大樓比較不可憐。看完還瀟灑地說她都不記得以前發生這些事。但媽媽我愛妳。

蔡玉萱〈毛巾該換了〉

1990年生，花蓮人，政治大學畢業，現居台北，最近興趣是射箭。

得獎感言：

住在七腳川溪附近的蔡先生、黃女士，你們的女兒上報啦，趕快去買一份今天的報紙囉～

